Лига чемпионов
News.ruПочеттино уволили из «Тоттенхэма»
Главный тренер футбольного клуба «Тоттенхэм» Маурисио Почеттино отправлен в отставку. Причиной увольнения стали слабые результаты команды. Как информирует пресс-служба лондонцев, также английский футбольный клуб покинул и тренерский штаб, который работал с Почеттино.
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Почеттино уволили из «Тоттенхэма». 5 месяцев назад команда играла в финале Лиги чемпионов
Sport24.ruвчера в 15:45
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