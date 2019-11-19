Лига чемпионов

News.ruNews.ruПочеттино уволили из «Тоттенхэма»

Главный тренер футбольного клуба «Тоттенхэм» Маурисио Почеттино отправлен в отставку. Причиной увольнения стали слабые результаты команды. Как информирует пресс-служба лондонцев, также английский футбольный клуб покинул и тренерский штаб, который работал с Почеттино.
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