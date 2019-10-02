Лига чемпионов

Евро-футбол.руЕвро-футбол.ру«Тоттенхэм» впервые в истории пропустил 7 голов дома

Тоттенхэм — Бавария
2 – 7
Матч завершён
Лига чемпионов, Групповой этап, вчера
Лондон, Стадион «Тоттенхэм Хотспур»
Сон Хын Мин
12′
15′
Джошуа Киммих
25′
Серж Гнабри
Танги Ндомбеле
42′
45′
Роберт Левандовски
46′
Давид Алаба
Тиаго Алькантара
Харри Кейн
46′
53′
Серж Гнабри
55′
Серж Гнабри
Харри Кейн
61′
Танги Ндомбеле
Кристиан Эриксен
64′
71′
Кингсли Коман
Иван Перишич
Деле Алли
Лукас Моура
71′
72′
Жером Боатенг
Хави Мартинес
Харри Уинкс
Эрик Ламела
81′
83′
Серж Гнабри
87′
Роберт Левандовски
88′
Серж Гнабри
Во втором туре группового этапа Лиги чемпионов мюнхенцы победили в Лондоне с невероятным счётом 7:2. Как сообщает Opta, «Тоттенхэм» пропустил семь голов в домашнем матче впервые в истории, если брать в расчёт крупные турниры.
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