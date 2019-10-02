Лига чемпионов
Советский спорт«Тоттенхэм» дома пропустил семь мячей от «Баварии»
Лига чемпионов, Групповой этап, вчера
Лондон, Стадион «Тоттенхэм Хотспур»
Сон Хын Мин
|12′
|15′
Джошуа Киммих
|25′
Серж Гнабри
Танги Ндомбеле
|42′
|45′
Роберт Левандовски
|46′
Давид Алаба
Тиаго Алькантара
Харри Кейн
|46′
|53′
Серж Гнабри
|55′
Серж Гнабри
Харри Кейн
|61′
Танги Ндомбеле
Кристиан Эриксен
|64′
|71′
Кингсли Коман
Иван Перишич
Деле Алли
Лукас Моура
|71′
|72′
Жером Боатенг
Хави Мартинес
Харри Уинкс
Эрик Ламела
|81′
|83′
Серж Гнабри
|87′
Роберт Левандовски
|88′
Серж Гнабри
|42%
|Владение мячом
|58%
|81%
|Процент точных передач
|86%
|5
|Удары в сторону ворот
|5
|8
|Удары в створ ворот
|10
|3
|Сейвы вратарём
|6
|–
|Офсайды
|–
|6
|Угловые
|4
|6
|Отборы
|12
|15
|Фолы
|8
|2
|Желтые карточки
|1
|–
|Красные карточки
|–
Тоттенхэм
Расстановка 4‑3‑1‑2
1
Льорис
24
Орье
4
Алдервейрелд
5
Вертонген
3
Роуз
23
Эриксен
11
Ламела
27
Моура
17
Сиссоко
10
Кейн
7
Сон Хын Мин
1
Нойер
5
Павар
4
Зюле
8
Мартинес
6
Алькантара
14
Перишич
32
Киммих
10
Коутиньо
24
Толиссо
22
Гнабри
4 ×
9
Левандовски
2 ×
Бавария
Расстановка 4‑5‑1
Тоттенхэм дома крупно уступил Баварии 2:7. Четыре мяча в составе гостей провел Серж Гнабри. Еще два мяча на счету Роберта Левандовски.
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Футбол, Лига чемпионов, Тоттенхэм - Бавария, прямая текстовая онлайн трансляция
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