Футбол
Газета.Ru«Тоттенхэм» вылетел из Кубка английской лиги
В матче 3-го раунда Кубка английской лиги "Тоттенхэм Хотспур" на выезде играл с "Колчестер Юнайтед".
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Клуб второй лиги выиграл у «Тоттенхэма» — и его болельщики заполнили поле
Спорт-Экспрессвчера в 21:35
Автоматически обработано 7009 источников, обновлено в 08:43, Вашингтон
Политика
Перед выборами 2020 года в отставку могут уйти 11 губернаторов
Плановые выборы в сентябре 2020 г. ожидаются в 17 регионах, хотя не исключено, что свой пост покинет и кто-то из губернаторов, чьи полномочия истекают позже, считают эксперты.
Ведомости вчера в 17:00
Экономика
Комиссии банков по ряду операций с платежными картами могут ограничить
В Госдуму внесен законопроект, в котором предлагается ограничить комиссии банков по ряду операций с платежными картами.
Российская газета вчера в 09:20
Театры
Пласидо Доминго не будет выступать в Метрополитен-опере из-за #MeToo
Оперный певец ушел из театра из-за обвинений в сексуальных домогательствах.
Культуромания 02:27
Политика
В Госдепе прокомментировали невыдачу виз членам российской делегации
В Госдепартаменте США прокомментировали ситуацию с невыдачей американской визы членам российской делегации, включая главу комитета Совета Федерации по международным делам Константина Косачева, которые планировали принять участие в работе 74-й сессии Генассамблеи ООН.
Московский Комсомолец вчера в 17:28
Происшествия
Завучу школы, где умерла от голода ученица, вынесли приговор
Местное время (г. Пермь) 07:37
Армия и оружие
Сирийский военный признался в любви к советским танкам и назвал лучший
Сирийский полковник Мохамед Гуни высоко оценил советские танки и назвал самый надежный.
Lenta.ru 07:48
Футбол
«Динамо» проиграло «Лучу» в Кубке России
Российская газета 07:07
Общество
Сын Меган Маркл и принца Гарри появился на публике в ЮАР
Сын Меган Маркл и принца Гарри Арчи появился на публике во время турне родителей по Южно-Африканской Республике (ЮАР), об этом 25 сентября сообщает Associated Press.
REGNUM 07:13
Политика
Зеленский рассказал о конфиденциальном характере разговора с Трампом
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом, стенограмму которого тот решил обнародовать, имел «частный и конфиденциальный» характер.
Lenta.ru 07:24
Общество
Греф назвал качества «человека будущего»
Глава Сбербанка Герман Греф на XXIII Международном конгрессе высших органов финансового контроля ИНТОСАИ заявил, что основными качествами человека будущего будут креативность, системное мышление и способность достигать результата.
Известия 06:34
Происшествия
Выпавший из окна поляк приземлился на украинца
В Польше местный житель выпал из окна и упал на гражданина Украины. Об этом сообщает «Европейская правда».
Lenta.ru 07:18
Происшествия
В Тюменской области похищенный няней младенец найден мертвым
24-летнюю девушку, которая присматривала за малышом, нашли в лесу в трех километрах от частного дома на улице Северной, в котором жила семья ребенка.
Российская газета 07:57
Общество
Илона Маска пригласили на экономический форум в Краснодар
Российская газета 05:10
Политика
Израиль назвал виновника нападения на саудовскую нефть
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху указал на виновника атаки на объекты компании Saudi Aramco с помощью беспилотников.
Телеканал 360° 01:29
Общество
Mattel выпустила гендерно-нейтральную куклу Барби
Американская компания Mattel Inc. выпустила линейку кукол Барби, которым можно выбрать пол.
Интерфакс 07:53
Шоу-бизнес
Кристина Асмус перестала носить обручальное кольцо
Кристина Асмус внезапно перестала носить обручальное кольцо.
OAnews 23 сентября в 13:21
Общество
Мордашов передал сыновьям контроль над золотодобытчиком Nordgold
Миллиардер Алексей Мордашов передал сыновьям Кириллу и Никите контроль над золотодобывающей компанией Nordgold, пишет «Прайм» со ссылкой на проспект компании к размещению еврооблигаций, распространенный 25 сентября.
Forbes 07:36
Общество
В Росстате назвали прогнозом данные о сентябрьских увольнениях
В ведомстве добавили, что информация о возможных увольнениях — только прогноз, поскольку не все предприятия прибегают к увольнениям.
Известия 07:19
Транспорт
В МВД поддержали понижение допустимого порога превышения скорости
В МВД поддерживают идею снизить нештрафуемый порог превышения скорости с 20 до 10 километров в час, заявил в эфире "Авторадио" замруководителя Госавтоинспекции генерал-майор полиции Владимир Кузин.
РИА Новости 06:54
Кино
Фильм «Кролик Джоджо» не выйдет в российский прокат
Кинокомпания "Двадцатый Век Фокс СНГ" не планирует выпускать фильм режиссера Тайки Вайтити "Кролик Джоджо" в российский прокат.
ТАСС 08:26
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк составила завещание
Издание «Дни.ру» сообщает, что Анастасия Заворотнюк составила завещание в больнице.
Культуромания 06:01
Происшествия
Первый замглавы Екатеринбурга стал фигурантом уголовного дела
В отношении первого замглавы Екатеринбурга Александра Ковальчика возбудили уголовное дело о злоупотреблении полномочиями, повлекшем тяжкие последствия, рассказал "Интерфаксу" информированный источник.
Интерфакс 04:05
Культура
Около трех миллионов человек посетили фестиваль «Круг света» в Москве
Около 3 миллионов человек посетили площадки фестиваля "Круг света" в Москве, сообщает пресс-служба фестиваля.
РИА Новости 05:19
Энергетика
Новак объяснил суть предложения по соглашению «Газпрома» и «Нафтогаза»
Министр энергетики Александр Новак пояснил журналистам, что подразумевается под «нулевым вариантом» мирового соглашения между «Газпромом» и «Нафтогазом» по Стокгольмскому арбитражу.
Известия 04:13
Происшествия
В Норвегии загорелся российский траулер
На российском траулере, стоящем в порту норвежского города Тромсё, произошел пожар. Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на полицию.
Российская газета 05:52
Баскетбол
Андрей Кириленко: «У нас никогда не будет такого, как в НБА»
Президент РФБ Андрей Кириленко в подкасте Wild Sport X Topbasket объяснил, почему в России никогда не будет такой модели развития баскетбола, как в США.
Sports.ru 02:20
Музыка
Россию на «Детском Евровидении» представит дуэт
Отборочный концерт юных исполнителей, желавших представить Россию на «Детском Евровидении - 2019», прошел во вторник 24 сентября в московском «Вегас Сити Холле».
Экономика сегодня вчера в 18:33