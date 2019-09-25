Футбол

Газета.RuГазета.Ru«Тоттенхэм» вылетел из Кубка английской лиги

В матче 3-го раунда Кубка английской лиги "Тоттенхэм Хотспур" на выезде играл с "Колчестер Юнайтед".
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