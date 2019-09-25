В матче 3-го раунда Кубка английской лиги "Тоттенхэм Хотспур" на выезде играл с "Колчестер Юнайтед".

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Политика Перед выборами 2020 года в отставку могут уйти 11 губернаторов Плановые выборы в сентябре 2020 г. ожидаются в 17 регионах, хотя не исключено, что свой пост покинет и кто-то из губернаторов, чьи полномочия истекают позже, считают эксперты.

Экономика Комиссии банков по ряду операций с платежными картами могут ограничить В Госдуму внесен законопроект, в котором предлагается ограничить комиссии банков по ряду операций с платежными картами.

Политика В Госдепе прокомментировали невыдачу виз членам российской делегации В Госдепартаменте США прокомментировали ситуацию с невыдачей американской визы членам российской делегации, включая главу комитета Совета Федерации по международным делам Константина Косачева, которые планировали принять участие в работе 74-й сессии Генассамблеи ООН.

Общество Сын Меган Маркл и принца Гарри появился на публике в ЮАР Сын Меган Маркл и принца Гарри Арчи появился на публике во время турне родителей по Южно-Африканской Республике (ЮАР), об этом 25 сентября сообщает Associated Press.

Политика Зеленский рассказал о конфиденциальном характере разговора с Трампом Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом, стенограмму которого тот решил обнародовать, имел «частный и конфиденциальный» характер.

Общество Греф назвал качества «человека будущего» Глава Сбербанка Герман Греф на XXIII Международном конгрессе высших органов финансового контроля ИНТОСАИ заявил, что основными качествами человека будущего будут креативность, системное мышление и способность достигать результата.

Происшествия Выпавший из окна поляк приземлился на украинца В Польше местный житель выпал из окна и упал на гражданина Украины. Об этом сообщает «Европейская правда».

Происшествия В Тюменской области похищенный няней младенец найден мертвым 24-летнюю девушку, которая присматривала за малышом, нашли в лесу в трех километрах от частного дома на улице Северной, в котором жила семья ребенка.

Политика Израиль назвал виновника нападения на саудовскую нефть Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху указал на виновника атаки на объекты компании Saudi Aramco с помощью беспилотников.

Общество Mattel выпустила гендерно-нейтральную куклу Барби Американская компания Mattel Inc. выпустила линейку кукол Барби, которым можно выбрать пол.

Общество Мордашов передал сыновьям контроль над золотодобытчиком Nordgold Миллиардер Алексей Мордашов передал сыновьям Кириллу и Никите контроль над золотодобывающей компанией Nordgold, пишет «Прайм» со ссылкой на проспект компании к размещению еврооблигаций, распространенный 25 сентября.

Общество В Росстате назвали прогнозом данные о сентябрьских увольнениях В ведомстве добавили, что информация о возможных увольнениях — только прогноз, поскольку не все предприятия прибегают к увольнениям.

Транспорт В МВД поддержали понижение допустимого порога превышения скорости В МВД поддерживают идею снизить нештрафуемый порог превышения скорости с 20 до 10 километров в час, заявил в эфире "Авторадио" замруководителя Госавтоинспекции генерал-майор полиции Владимир Кузин.

Кино Фильм «Кролик Джоджо» не выйдет в российский прокат Кинокомпания "Двадцатый Век Фокс СНГ" не планирует выпускать фильм режиссера Тайки Вайтити "Кролик Джоджо" в российский прокат.

Шоу-бизнес Анастасия Заворотнюк составила завещание Издание «Дни.ру» сообщает, что Анастасия Заворотнюк составила завещание в больнице.

Происшествия Первый замглавы Екатеринбурга стал фигурантом уголовного дела В отношении первого замглавы Екатеринбурга Александра Ковальчика возбудили уголовное дело о злоупотреблении полномочиями, повлекшем тяжкие последствия, рассказал "Интерфаксу" информированный источник.

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Происшествия В Норвегии загорелся российский траулер На российском траулере, стоящем в порту норвежского города Тромсё, произошел пожар. Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на полицию.

Баскетбол Андрей Кириленко: «У нас никогда не будет такого, как в НБА» Президент РФБ Андрей Кириленко в подкасте Wild Sport X Topbasket объяснил, почему в России никогда не будет такой модели развития баскетбола, как в США.