В матче 3-го раунда Кубка английской лиги "Тоттенхэм Хотспур" на выезде играл с "Колчестер Юнайтед".

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Финансы Минфин поддержал введение отрицательных ставок по иностранным вкладам Минфин поддерживает предложение о введении отрицательных ставок по депозитам в иностранной валюте, сообщил заместитель министра финансов России Алексей Моисеев.

Политика Зеленский прокомментировал сообщения о давлении со стороны Трампа Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал сообщения о том, что американский лидер Дональд Трамп оказывал на него давление.

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Происшествия В Иркутской православной гимназии произошло массовое отравление В Иркутской православной гимназии от пищевого отравления пострадали 24 воспитанницы от 7 до 16 лет.

Политика Трамп поставил ультиматум по помощи Украине Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что не будет выделять деньги Украине пока европейские страны не выполнят его условия, передает Reuters.

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Экономика Неквалифицированным инвесторам запретят покупку иностранных акций В России решили запретить покупку иностранных акций неквалифицированным инвесторам.

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Происшествия Барнаулец подозревается в убийстве своего пятилетнего сына Алтайские следователи выясняют обстоятельства убийства пятилетнего ребёнка в Барнауле.

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