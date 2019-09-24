Футбол
Газета.Ru«Тоттенхэм» вылетел из Кубка английской лиги
В матче 3-го раунда Кубка английской лиги "Тоттенхэм Хотспур" на выезде играл с "Колчестер Юнайтед".
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Клуб второй лиги выиграл у «Тоттенхэма» — и его болельщики заполнили поле
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Почеттино — о поражении от команды 4-го дивизиона: в этом и прелесть Кубка лиги
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«Колчестер Юнайтед» — «Тоттенхэм». Прогноз (к. 1.55) и ставки на матч Кубка Английской лиги 24 сентября 2019 года
LiveSport.ru23 сентября в 03:37
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Минкульт предложил ограничить доступ китайских туристов в Царское село
Российская газета вчера в 12:08
Общество
Иванка Трамп оконфузилась на Генассамблее ООН без нижнего белья
Газета.Ru вчера в 15:04
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Газета Республика Башкортостан вчера в 15:36
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Фото: Джеймс Ганн показал новый «Отряд самоубийц»
Речь идет о новом "Отряде самоубийц", разумеется.
Российская газета вчера в 08:58
Шоу-бизнес
Дочь Заворотнюк опровергла новость о 15 млн рублей за шоу Малахова
Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна написала в инстаграме, что ей не предлагали 15 млн рублей за участие в шоу Андрея Малахова на телеканале "Россия 1". Девушка назвала эту информацию фейком, а также призналась, что устала читать новости, основанные на "лжи" и "грязных сенсациях".
Газета.Ru 03:52
Политика
В администрации США пытались не допустить общения Трампа с Зеленским
Ряд американских СМИ ранее сообщил, что Трамп 25 июля пытался в телефонной беседе убедить президента Зеленского в необходимости начать расследование в отношении Хантера Байдена - сына Джо Байдена, а также, что президент США "около восьми раз призывал его работать" с адвокатом Руди Джулиани по вопросу расследования против Хантера Байдена.
Интерфакс 03:51
Экономика
Росстат назвал регионы с самыми высокими пенсиями
Самый высокий средний размер назначенных пенсий зарегистрирован в Чукотском автономном округе, и он составляет 24 тысячи 318 рублей, в Ненецком автономном округе — 21 тысяча 605, в Магаданской области — 21 тысяча 553, Камчатском крае — 21 тысяча 243 рубля.
BFM.ru 03:55
Политика
У главы Верховного суда появились вопросы по «делу Устинова»
Председатель Верховного суда Вячеслав Лебедев посмотрел видео задержания актера Павла Устинова на митинге в Москве, и запись вызвала у него вопросы.
Lenta.ru вчера в 08:56
Общество
МВД поддержало идею о снижении допустимого порога превышения скорости
Министерство внутренних дел выступает за снижение нештрафуемого порога превышения скорости до десяти километров в час, заявил заместитель руководителя Госавтоинспекции генерал-майор полиции Владимир Кузин в эфире "Авторадио".
РИА Новости 02:50
Экономика
Forbes назвал крупнейшие по выручке в России иностранные компании
Российская версия журнала Forbes опубликовала рейтинг крупнейших иностранных компаний по выручке в России за 2018 год.
РБК 02:44
Музыка
Гарик Мартиросян стал ведущим нового шоу для певцов на Первом канале
Народные новости вчера в 23:10
Политика
В Совфеде ответили на слова Трампа и Дуды о «Северном потоке — 2»
Член Совфеда Владимир Джабаров в разговоре с RT оценил слова президентов США и Польши Дональда Трампа и Анджея Дуды о воспрепятствовании строительства газопровода по проекту "Северный поток — 2".
РИА Новости 23 сентября в 21:57
Происшествия
Сторонники якутского шамана передумали идти в Кремль
Сторонники задержанного якутского шамана Александра Габышева передумали идти в Москву и заявили о самороспуске.
Lenta.ru 03:26
Авто
Россиян предупредили о росте цен на автомобили
Россиянам советуют не откладывать покупку автомобиля на следующий год, поскольку цены с 1 января 2020 года вновь поднимутся из-за планов правительства увеличить утилизационный сбор.
Росбалт 23 сентября в 05:10
Энергетика
Новак объяснил суть предложения по соглашению «Газпрома» и «Нафтогаза»
Глава российского Минэнерго Александр Новак пояснил, что понимается под «нулевым вариантом» мирового соглашения между «Газпромом» и «Нафтогазом» по Стокгольмскому арбитражу.
RT на русском вчера в 17:41
Общество
Госдума одобрила запрет продажи алкоголя в заведениях в жилых домах
Государственная дума в первом чтении приняла законопроект, который позволяет региональным властям ввести запрет на продажу алкоголя в заведениях, расположенных в многоквартирных домах, на основании решения собственников.
РБК вчера в 12:17
Политика
На Украине предложили способ заработать на «плохой России»
«Плохая Россия» предлагает Украине рынки сбыта и возможность осуществлять транзит, чем Киеву стоит воспользоваться, заявил бывший украинский министр транспорта Евгений Червоненко.
RT на русском 01:38
Политика
Матвиенко переизбрана на пост председателя Совета Федерации
RT на русском 03:23
Армия и оружие
В России начали серийное производство аналогов американской винтовки AR-15
Российская компания ORSIS наладила серийное производство винтовки ORSIS-AR15J, которая является аналогом одного из самых популярных образцов американского стрелкового оружия - полуавтоматической винтовки AR-15, сообщил РИА Новости официальный представитель компании.
РИА Новости вчера в 20:36
Шоу-бизнес
Лолита Милявская удивила поклонников провокационным образом
Лолита Милявская опубликовала в Instagram новый снимок. Певица удивила поклонников провокационным образом в худи.
OAnews вчера в 00:41
Происшествия
Житель Барнаула убил 5-летнего сына
Сегодня утром, 25 сентября 2019 года, в своем доме в Барнауле подозреваемый нанес не менее 4 ножевых ударов в грудную клетку и живот своему 5-летнему сыну.
Катунь 24 02:37
Политика
В России могут запретить лотерею грин-карт США
Думаю, мы можем запретить всякие мероприятия наподобие лотереи грин-карт, которые США проводят, исходя из своего имиджа якобы „оплота демократии“.
URA.Ru вчера в 21:08
Политика
«Ъ» рассказал о послании Путина странам НАТО
Президент России Владимир Путин на прошлой неделе обратился в письмах к нескольким десяткам стран с предложением о моратории на развертывание в Европе и других странах ракет средней и меньшей дальности, пишет в среду газета "Коммерсантъ" со ссылкой на дипломата из страны-члена НАТО.
Интерфакс вчера в 19:34
Футбол
Головин принес «Монако» первую победу в Лиге 1
Вчера в матче седьмого тура французского чемпионата «Монако» принимал дома «Ниццу». Итог встречи – 3:1 в пользу хозяев.
Все про Спорт ру 00:22
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Тяжелобольную девочку из США привезут на лечение в Краснодар
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Деми Мур рассказала, как ее изнасиловали в 15 лет с разрешения матери
Деми Мур откровенно рассказала об изнасиловании в 15 лет, на чем решила заработать ее мать.
Дни24 00:40
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В пищевом пальмовом масле обнаружили токсичный яд
Специалисты заявляют, что техническое пальмовое масло можно найти не только в сливочном, но и в других продуктах - чипсах, соусах, других молочных продуктах.
Вечерний курьер вчера в 03:39
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Прокуратура проверит факты уничтожения лесов путем поджогов
Органы прокуратуры проверят факты уничтожения лесных насаждений в регионах РФ путем поджогов в 2018-2019 годах.
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Федор Емельяненко может выступить на турнире Bellator в России
Российский боец Федор Емельяненко проведет поединок в России в рамках турнира Bellator. Об этом сообщил президент промоушена Скотт Кокер.
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В Донецке горит склад боеприпасов, детонируют снаряды
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