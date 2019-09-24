В матче 3-го раунда Кубка английской лиги "Тоттенхэм Хотспур" на выезде играл с "Колчестер Юнайтед".

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Шоу-бизнес Дочь Заворотнюк опровергла новость о 15 млн рублей за шоу Малахова Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна написала в инстаграме, что ей не предлагали 15 млн рублей за участие в шоу Андрея Малахова на телеканале "Россия 1". Девушка назвала эту информацию фейком, а также призналась, что устала читать новости, основанные на "лжи" и "грязных сенсациях".

Политика В администрации США пытались не допустить общения Трампа с Зеленским Ряд американских СМИ ранее сообщил, что Трамп 25 июля пытался в телефонной беседе убедить президента Зеленского в необходимости начать расследование в отношении Хантера Байдена - сына Джо Байдена, а также, что президент США "около восьми раз призывал его работать" с адвокатом Руди Джулиани по вопросу расследования против Хантера Байдена.

Экономика Росстат назвал регионы с самыми высокими пенсиями Самый высокий средний размер назначенных пенсий зарегистрирован в Чукотском автономном округе, и он составляет 24 тысячи 318 рублей, в Ненецком автономном округе — 21 тысяча 605, в Магаданской области — 21 тысяча 553, Камчатском крае — 21 тысяча 243 рубля.

Политика У главы Верховного суда появились вопросы по «делу Устинова» Председатель Верховного суда Вячеслав Лебедев посмотрел видео задержания актера Павла Устинова на митинге в Москве, и запись вызвала у него вопросы.

Общество МВД поддержало идею о снижении допустимого порога превышения скорости Министерство внутренних дел выступает за снижение нештрафуемого порога превышения скорости до десяти километров в час, заявил заместитель руководителя Госавтоинспекции генерал-майор полиции Владимир Кузин в эфире "Авторадио".

Экономика Forbes назвал крупнейшие по выручке в России иностранные компании Российская версия журнала Forbes опубликовала рейтинг крупнейших иностранных компаний по выручке в России за 2018 год.

Политика В Совфеде ответили на слова Трампа и Дуды о «Северном потоке — 2» Член Совфеда Владимир Джабаров в разговоре с RT оценил слова президентов США и Польши Дональда Трампа и Анджея Дуды о воспрепятствовании строительства газопровода по проекту "Северный поток — 2".

Происшествия Сторонники якутского шамана передумали идти в Кремль Сторонники задержанного якутского шамана Александра Габышева передумали идти в Москву и заявили о самороспуске.

Авто Россиян предупредили о росте цен на автомобили Россиянам советуют не откладывать покупку автомобиля на следующий год, поскольку цены с 1 января 2020 года вновь поднимутся из-за планов правительства увеличить утилизационный сбор.

Энергетика Новак объяснил суть предложения по соглашению «Газпрома» и «Нафтогаза» Глава российского Минэнерго Александр Новак пояснил, что понимается под «нулевым вариантом» мирового соглашения между «Газпромом» и «Нафтогазом» по Стокгольмскому арбитражу.

Общество Госдума одобрила запрет продажи алкоголя в заведениях в жилых домах Государственная дума в первом чтении приняла законопроект, который позволяет региональным властям ввести запрет на продажу алкоголя в заведениях, расположенных в многоквартирных домах, на основании решения собственников.

Политика На Украине предложили способ заработать на «плохой России» «Плохая Россия» предлагает Украине рынки сбыта и возможность осуществлять транзит, чем Киеву стоит воспользоваться, заявил бывший украинский министр транспорта Евгений Червоненко.

Армия и оружие В России начали серийное производство аналогов американской винтовки AR-15 Российская компания ORSIS наладила серийное производство винтовки ORSIS-AR15J, которая является аналогом одного из самых популярных образцов американского стрелкового оружия - полуавтоматической винтовки AR-15, сообщил РИА Новости официальный представитель компании.

Шоу-бизнес Лолита Милявская удивила поклонников провокационным образом Лолита Милявская опубликовала в Instagram новый снимок. Певица удивила поклонников провокационным образом в худи.

Происшествия Житель Барнаула убил 5-летнего сына Сегодня утром, 25 сентября 2019 года, в своем доме в Барнауле подозреваемый нанес не менее 4 ножевых ударов в грудную клетку и живот своему 5-летнему сыну.

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