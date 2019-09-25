Футбол
Газета.Ru«Тоттенхэм» вылетел из Кубка английской лиги
В матче 3-го раунда Кубка английской лиги "Тоттенхэм Хотспур" на выезде играл с "Колчестер Юнайтед".
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Политика
В Конгрессе США начали процедуру импичмента Трампа
Палата представителей Конгресса США начинает процедуру импичмента президента Дональда Трампа.
РИА Новости 20:28
Политика
Лавров «поблагодарил» США за то, что «в конце концов получил визу»
Министр иностранных дел России Сергей Лавров "выразил благодарность" США за то, что смог получить визу для участия в сессии генеральной ассамблеи ООН.
РИА Новости 18:13
Экономика
В Хабаровском крае паводок уничтожил 24 тыс. гектаров посевов
REGNUM вчера в 22:45
Общество
Миграционный отток из Забайкалья сохранится вопреки всему до 2030 года
Правительство Забайкальского края спрогнозировало сохранение оттока населения из региона до 2030 года вопреки различным мерам развития экономики, проект социально-экономического прогноза опубликован на официальном портале Забайкалья.
Чита.Ру 20:55
Политика
Песков прокомментировал свои слова о расстреле за брошенный стаканчик
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал свое высказывание о том, что в Соединенных Штатах Америки за брошенный в полицейского стаканчик человеку выстрелили бы в голову.
Газета.Ru 08:28
Политика
Перед выборами 2020 года в отставку могут уйти 11 губернаторов
Плановые выборы в сентябре 2020 г. ожидаются в 17 регионах, хотя не исключено, что свой пост покинет и кто-то из губернаторов, чьи полномочия истекают позже, считают эксперты.
Ведомости 17:00
Политика
Зеленского не оказалось в списках выступающих на ГА ООН лидеров
Согласно наблюдениям издания, имя Зеленского не значится в списке глав государств, выступающих в главном зале ГА ООН.
Российская газета 10:12
Происшествия
В Анапе наказали 11 полицейских по делу об изнасиловании волейболистки
РИА Новости вчера в 08:39
Политика
У главы Верховного суда появились вопросы по «делу Устинова»
Председатель Верховного суда Вячеслав Лебедев посмотрел видео задержания актера Павла Устинова на митинге в Москве, и запись вызвала у него вопросы.
Lenta.ru 08:56
Шоу-бизнес
Дочь Заворотнюк рассказала о фейке про 15 млн рублей
Напомним, ранее в СМИ появилась информация, будто Анну Заворотнюк настойчиво приглашали в программу «Прямой эфир» Андрея Малахова, чтобы она рассказала о состоянии здоровья матери.
REGNUM 18:37
Театры
Пласидо Доминго разорвал контракт с Метрополитен-опера
Руководство Метрополитен-опера в Нью-Йорке объявило во вторник, что легендарный тенор Пласидо Доминго согласился исключить из своего списка запланированные выступления в этом оперном театре после обвинений в сексуальных домогательствах со стороны нескольких женщин.
Российская газета 21:42
Общество
Меган Маркл и принц Гарри нарушили протокол во время турне в ЮАР
В первый день десятидневного турне принц Гарри и Меган Маркл посетили Кейптаун, где герцогиня обсудила с представительницами общественных организаций защиту прав женщин и детей.
Известия 14:32
Гаджеты
Вышел айфон с частицей корабля Гагарина
Рамблер вчера в 16:16
Политика
СМИ раскрыли содержание послания Путина странам НАТО
Президент Владимир Путин в минувший четверг направил в столицы ряда стран, включая членов НАТО, послание с предложением ввести мораторий на размещение в Европе и других регионах ракет средней и меньшей дальности, пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на источник, знакомый с содержанием документа.
РИА Новости 19:06
Политика
В ФРГ возмущены выдачей виз жителям Донбасса с российскими паспортами
Немецкий депутат от Свободной демократической партии Рената Альт возмутилась тем, что власти ставят визы в российских паспортах, полученных жителями Донбасса, пишет Bild.
RT на русском 11:21
Энергетика
Новак объяснил суть предложения по соглашению «Газпрома» и «Нафтогаза»
Глава российского Минэнерго Александр Новак пояснил, что понимается под «нулевым вариантом» мирового соглашения между «Газпромом» и «Нафтогазом» по Стокгольмскому арбитражу.
RT на русском 17:41
Политика
Россия осудила Украину за отказ от участия в ПАСЕ
Москва раскритиковала Киев за отказ от участия в осенней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).
Известия 19:44
Авто
В РФ появился обновленный Toyota Land Cruiser 200
Обновленный Toyota Land Cruiser 200 стал доступен для заказа в РФ по той же цене, что и предшественник.
Tvoe-avto.com 04:35
Экономика
Путин поручил правительству подготовить поправки для ипотеки под 2%
Президент России Владимир Путин поручил правительству подготовить до 15 декабря 2019 года поправки в законодательство, предусматривающие снижение ипотечных ставок для молодых семей на Дальнем Востоке до 2% годовых.
РБК вчера в 07:08
Политика
Паздников уволился с поста вице-премьера правительства Забайкалья
Экс-министр территориального развития Забайкальского края, заместитель председателя правительства региона Виктор Паздников 25 сентября уволен со своего поста.
Московский Комсомолец Чита 20:29
Армия и оружие
В России разработана крылатая ракета «Оникс-М» с дальностью 800 км
Отмечается, что максимальная дальность "Оникс-М" составляет 800 км. Кроме того, ракета характеризуется повышенной точностью поражения морских и наземных целей, а также улучшена защищенность от воздействия средств радиоэлектронной борьбы.
Газета.Ru 20:45
Экономика
Взыскание не затронет прожиточный минимум должников
Инициатива депутатов Госдумы РФ о сохранении человеку прожиточного минимума при взыскании долгов из зарплаты или пенсии одобрена и доработана правительством.
Zaim.com 02:47
Экономика
Зерно не взошло в Азовском море
Судовладельцы грозятся покинуть рынок из-за низкой стоимости фрахта Падение стоимости фрахта на перевозку зерна в портах Азовского моря до $17 за тонну, что сравнимо с себестоимостью рейсов, вынуждает судовладельцев сокращать работу в этих водах.
Коммерсантъ вчера в 14:47
Происшествия
Пожар на плавбазе «Пётр Житников» локализовали
RT на русском 19:11
Происшествия
Массовое отравление произошло в Православной женской гимназии Иркутска
Массовое пищевое отравление зарегистрировали в Православной женской гимназии Иркутска.
Иркутск Сегодня 21:33
Армия и оружие
Кириенко призвал завершить работу над оружием, которое неудачно испытали под Северодвинском
Бывший глава «Росатома» и первый замглавы администрации президента России Сергей Кириенко призвал завершить работу над оружием, во время испытания которого под Северодвинском произошел взрыв, передает «Интерфакс».
Дождь 14:40
Технологии
Роскомнадзор назвал Apple TV+ угрозой российским видеосервисам
Онлайн-кинотеатр Apple TV+ может создать угрозу конкуренции для аналогичных российских сервисов, передает ТАСС слова руководителя Роскомнадзора Александра Жарова.
Computerworld Россия 07:58
Спорт
В субботу во Владивостоке перекроют дороги и мосты
Ежедневные Новости Владивостока 09:19
Политика
США расширили санкции против Венесуэлы
США расширили список санкций по Венесуэле. Туда добавили еще 4 компании и 4 судна.
РЕН ТВ 10:48