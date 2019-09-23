Футбол

Sport24.ruSport24.ru«Тоттенхэм» вылетел из Кубка английской лиги от «Колчестер Юнайтед»

«Тоттенхэм» сенсационно проиграл «Колчестер Юнайтед» в матче 1/16 финала Кубка английской лиги. В основное время игры команды голов не забили.
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«Тоттенхэм» вылетел из Кубка английской лиги, проиграв «Колчестер Юнайтед»

Чемпионат17:03

«Тоттенхэм» вылетел из Кубка английской лиги, проиграв «Колчестер Юнайтед»

Советский спорт17:02

«Колчестер Юнайтед» — «Тоттенхэм»: кому больше повезло?

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«Арсенал» разгромил «Ноттингем Форест» в Кубке английской лиги, «Тоттенхэм» выбыл

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«Тоттенхэм» вылетел из Кубка лиги от клуба четвертого дивизиона

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«Колчестер Юнайтед» — «Тоттенхэм». Прогноз (к. 1.55) и ставки на матч Кубка Английской лиги 24 сентября 2019 года

LiveSport.ruвчера в 03:37
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