«Тоттенхэм» сенсационно проиграл «Колчестер Юнайтед» в матче 1/16 финала Кубка английской лиги. В основное время игры команды голов не забили.

«Тоттенхэм» вылетел из Кубка английской лиги от «Колчестер Юнайтед»

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