Футбол
Sport24.ru«Тоттенхэм» вылетел из Кубка английской лиги от «Колчестер Юнайтед»
«Тоттенхэм» сенсационно проиграл «Колчестер Юнайтед» в матче 1/16 финала Кубка английской лиги. В основное время игры команды голов не забили.
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Культура
«Культурный норматив» опубликовали без ведома руководства Минкультуры
Сотрудники Минкультуры опубликовали перечень рекомендуемых произведений в рамках проекта "Культурный норматив школьника", не уведомив руководство, общественность неверно трактовала этот список, сказала журналистам замминистра культуры РФ Алла Манилова.
РИА Новости 14:55
Музыка
Мартиросян стал ведущим нового шоу на Первом канале
Главной изюминкой шоу станет то, что ее ведущим будет Гарик Мартиросян.
Телепрограмма 12:43
Интернет
Названы самые небезопасные и распространенные пароли
Эксперты-специалисты назвали самый легкий распространенный и при этом небезопасный пароль для взлома личных данных.
Ugpressa.ru 22 сентября в 03:17
Кино
Вышел трейлер второй части «Притяжения» Федора Бондарчука
Действие второй части разворачивается спустя три года после событий «Притяжения»: у москвички Юли (Ирина Старшенбаум), которая вступила в контакт с пришельцем, начинают проявляться необычные способности.
Sunmag.me 11:09
Общество
МЧС ликвидирует 578 своих учреждений
В рамках масштабной реорганизации до конца 2019 года будут ликвидированы 578 учреждений МЧС России.
Вести.Ru 15:34
Политика
Зеленский рассказал о намерении пригласить Трампа на Украину
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что намерен пригласить американского лидера Дональда Трампа с визитом в страну.
Известия 16:14
Политика
Посольство США отреагировало на ситуацию с визами делегации РФ
Напомним, ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отреагировал на сиуацию с отказом в визе 10 членам делегации РФ на Генеральную Ассамблею ООН.
УтроNews 07:25
Шоу-бизнес
София Ротару удивила снимками с отдыха в Италии
Популярная певица София Ротару опубликовала фотографии из Италии, где она проводит отдых.
News.ru 00:58
Политика
Перед выборами 2020 года в отставку могут уйти 11 губернаторов
В ходе новой волны губернаторских отставок возможна замена 11 руководителей, говорится в подготовленном компанией «Минченко консалтинг» очередном рейтинге политической устойчивости губернаторов.
Ведомости 17:00
Экономика
Президентом «Башнефти» стал глава крупнейшего актива «Роснефти»
Президентом «Башнефти» (входит в «Роснефть») назначен бывший глава «РН-Юганскнефтегаз» Хасан Татриев, говорится в сообщении «Башнефти».
РБК 14:39
Политика
Жителям Донбасса с российскими паспортами выдали визы в Германию
Депутата немецкой Свободной демократической партии Рената Альт возмутило, что Берлин выдает жителям Донбасса с российскими паспортами визы в Германию.
РИА Новости 12:15
Гаджеты
Xiaomi представила новый смартфон Mi MIX Alpha
Китайская компания Xiaomi представила новый смартфон Mi MIX Alpha. Видео презентации опубликовано на странице компании в YouTube.
RT на русском 12:27
Авто
Nissan представил обновленный внедорожник Nissan Patrol
Японская компания Nissan представила обновленный Nissan Patrol.
Автоновости дня 07:52
Происшествия
В Кирове предотвратили массовое убийство в школе
Детский омбудсмен в регионе Владимир Шабардин рассказал РИА Новости, что у подростка был конфликт с другими детьми, а о его намерениях стало известно благодаря соцсетям.
РИА Новости 05:21
Политика
В конгрессе США инициировали процедуру импичмента Трампа
Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси заявила, что конгресс начинает процедуру импичмента Трампа.
РИА Новости 17:14
Футбол
Голевой пас Месси помог «Барселоне» одолеть «Вильярреал»
Аргентинский форвард каталонской команды Лионель Месси вышел в стартовом составе, отдал голевой пас на Гризманна и на 46-й минуте был заменен.
ProstoProSport 16:49
Кино
Фильм «Дылда» выдвинули на «Оскар»
Картина "Дылда" режиссера Кантемира Балагова выдвинута от России на премию "Оскар" в номинации "Лучший фильм на иностранном языке", сообщил ТАСС во вторник председатель Российского оскаровского комитета Владимир Меньшов.
ТАСС 13:02
Политика
На Украине хотят изменить морскую границу с Россией
Украинское госучреждение «Госгидрография» предложило начать переговоры по установлению морской границы между Украиной и Россией.
Известия вчера в 20:06
Общество
В ЮАР сыну принца принца Гарри и Меган Маркл дали новое имя
После встречи 5-месячный сын принца Гарри по местной традиции получил от женщин-старейшин имя на языке коса, одном из официальных языков ЮАР.
Российская газета 16:59
Общество
Температура в Москве может вернуться к +20 °С в октябре
Коммерсантъ 10:58
Гаджеты
Вышел айфон с частицей корабля Гагарина
Рамблер вчера в 16:16
Армия и оружие
Трамп и Дуда подписали декларацию о военном сотрудничестве
Лидеры США и Польши Дональд Трамп и Анджей Дуда подписали совместную декларацию о военном сотрудничестве, в которой говорится об исполнении прежних договоренностей, касающихся усиления военного присутствия.
РЕН ТВ вчера в 14:54
Политика
Трамп призвал страны мира отказаться от глобализма
Президент США Дональд Трамп призвал страны мира отказаться от глобализма в ходе выступления на Генеральной Ассамблее ООН, 24 сентября передает агентство Reuters.
REGNUM 11:49
Экономика
Путин поручил правительству подготовить поправки для ипотеки под 2%
Президент России Владимир Путин поручил правительству подготовить до 15 декабря 2019 года поправки в законодательство, предусматривающие снижение ипотечных ставок для молодых семей на Дальнем Востоке до 2% годовых.
РБК вчера в 07:08
Политика
Верховный суд Испании разрешил эксгумацию останков диктатора Франко
Верховный суд Испании одобрил решение эксгумировать останки диктатора Франсиско Франко, который сейчас захоронен в мемориале Долина Павших, посвященном жертвам гражданской войны.
Телеканал RTVI 07:31
Здоровье
Доктор Мясников назвал верный способ продления жизни при раке
Известный российский врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, как продлить жизнь при онкологическом заболевании.
iReactor вчера в 19:53
Политика
Саудовская Аравия уверена в причастности Ирана к атакам на НПЗ
Саудовская Аравия еще не установила точное место запуска ракет, которые атаковали страну, но уверена, что это был Иран, заявил госминистр по иностранным делам Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр.
РИА Новости 15:09
Политика
Полиция получила право объявлять гражданам предостережение
Сотрудник полиции сможет объявлять гражданину предостережение недопустимости действий, создающих условия для совершения преступлений, административных правонарушений, либо недопустимости продолжения антиобщественного поведения.
REGNUM 05:58