Футбол

Евро-футбол.руЕвро-футбол.ру«Тоттенхэм» вылетел из Кубка лиги

Колчестер Юнайтед — Тоттенхэм
0 – 0
4 : 3 по пенальти
Кубок английской лиги, 1/16 Финала, вчера
Стадион «Колчестер»
Райан Джексон
Пэрис Коуэн-Холл
50′
Пэрис Коуэн-Холл
56′
66′
Джафет Танганга
Сон Хын Мин
66′
Трой Пэрротт
Кристиан Эриксен
Люк Гэмбин
Джевани Браун
68′
Бен Стивенсон
Люк Норрис
78′
78′
Оливер Скипп
Эрик Ламела
П
Путь «Тоттенхэма» в Кубке английской лиги оказался недолгим. Команда Маурисио Почеттино вылетела уже в третьем раунде – именно с этой стадии в борьбу вступают клубы, представляющие Англию в еврокубках. В гостях у скромного «Колчестера» «шпоры» имели неоспоримое территориальное преимущество.
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