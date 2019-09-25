Футбол
Евро-футбол.ру«Тоттенхэм» вылетел из Кубка лиги
Кубок английской лиги, 1/16 Финала, сегодня
Стадион «Колчестер»
Райан Джексон
Пэрис Коуэн-Холл
|50′
Пэрис Коуэн-Холл
|56′
|66′
Джафет Танганга
Сон Хын Мин
|66′
Трой Пэрротт
Кристиан Эриксен
Люк Гэмбин
Джевани Браун
|68′
Бен Стивенсон
Люк Норрис
|78′
|78′
Оливер Скипп
Эрик Ламела
|П
Колчестер Юнайтед
Расстановка 4‑5‑1
1
Геркен
11
Коуэн-Холл
18
Истмен
5
Проссер
3
Брэмелл
4
Лэпсли
14
Комли
9
Норрис
7
Сеньор
10
Браун
45
Нубл
22
Гассанига
16
Уокер-Питерс
6
Санчес
7
Сон Хын Мин
33
Дэвис
11
Ламела
15
Дайер
12
Ваньяма
20
Алли
23
Эриксен
27
Моура
Тоттенхэм
Расстановка 4‑4‑2
Путь «Тоттенхэма» в Кубке английской лиги оказался недолгим. Команда Маурисио Почеттино вылетела уже в третьем раунде – именно с этой стадии в борьбу вступают клубы, представляющие Англию в еврокубках. В гостях у скромного «Колчестера» «шпоры» имели неоспоримое территориальное преимущество.
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