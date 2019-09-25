Футбол
Еженедельник Футбол«Тоттенхэм» вылетел из Кубка лиги, проиграв клубу из 4-го дивизиона
В Кубке английской лиги состоялась сенсация. «Колчестер» выбил из турнира финалиста Лиги чемпионов. Клуб, выступающий в Лиге 2 (четвертый по силе дивизион Англии) обыграл «Тоттенхэм».
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Клуб второй лиги выиграл у «Тоттенхэма» — и его болельщики заполнили поле
Спорт-Экспрессвчера в 21:35
«Тоттенхэм» вылетел из Кубка английской лиги, проиграв клубу третьего дивизиона
RT на русскомвчера в 17:21
Автоматически обработано 7009 источников, обновлено в 10:12, Вашингтон
Футбол
Бывший футболист сборной Литвы найден мертвым
Бывший нападающий сборной Литвы Артурас Римкявичюс был найден мертвым, информирует LRT.
Спорт-Экспресс 08:49
Политика
Зеленский показал во время выступления в ООН пулю калибром 12,7 мм
Президент Украины Владимир Зеленский, выступая на Генассамблее ООН, показал пулю, которой был убит украинец в Донбассе.
РБК 09:54
Шоу-бизнес
Дочь Заворотнюк сделала первое заявление после слухов о болезни матери
В начале сентября появились неутешительные известия о том, что Анастасия Заворотнюк оказалась в больнице после поездки в Европу.
Телепрограмма вчера в 10:01
Политика
Берлин получил послание Путина по РСМД
Правительство ФРГ получило послание президента России Владимира Путина с предложением ввести мораторий на развертывание в Европе и других регионах ракет средней и меньшей дальности (РСМД) и изучит его вместе с партнерами по НАТО и ЕС.
ТАСС 09:40
Происшествия
Похититель картины Куинджи получил 3 года колонии строгого режима
Как сообщалось, в ходе прений сторон накануне государственный обвинитель просила приговорить Чуприкова к четырем годам колонии строгого режима.
Интерфакс 08:51
Здоровье
Доктор Мясников назвал верный способ продления жизни при раке
Известный российский врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, как продлить жизнь при онкологическом заболевании.
iReactor 23 сентября в 19:53
Политика
Небензя: США не выдали визы части делегации России на ДВЗЯИ
"Не только части российской делегации на Генассамблее не были выданы американские визы, но еще и участникам конференции ДВЗЯИ от России", - заявил Небензя, назвав сложившуюся ситуацию "безобразной".
Московский Комсомолец вчера в 20:15
Политика
Процедура импичмента Трампа началась в США
Спикер Палаты представителей США Нэнси Пэлоси объявила начало проведения в Конгрессе США процедуры импичмента президента США Дональда Трампа.
Газета.Ru вчера в 23:54
Кино
Вышел трейлер полнометражного фильма «Во все тяжкие»
Как сообщал «Югополис», осенью на онлайн-сервисе Netflix выйдет полнометражный фильм по сериалу «Во все тяжкие».
Югополис вчера в 12:16
Происшествия
Экс-глава эстонского филиала Danske Bank найден мертвым
Полиция Эстонии обнаружила тело бывшего главы эстонского филиала Danske Bank Айвара Рехе, передает ТАСС.
Газета.Ru 05:26
Авто
Honda презентовала кроссовер Breeze – аналог CR-V
Японский автопроизводитель Honda провел официальную презентацию нового среднеразмерного кроссовера Breeze, представляющего собой аналог модели CR-V последней генерации.
Letnews.ru 03:02
Происшествия
В Тюменской области найден мертвым похищенный няней младенец
Похищенный младенец в Тюменской области был найден мертвым на руках у 24-летней няни в лесу, сообщил региональный СК.
РБК 08:21
Политика
Лавров обсудил с Зеленским ситуацию в Донбассе
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что обсудил с президентом Украины Владимиром Зеленским на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке ситуацию в Донбассе.
RT на русском 09:47
Кино
Звезды «Парка Юрского периода» вернутся в «Мир Юрского периода 3»
Исполнители главных ролей в фантастическом фильме "Парк Юрского периода" Джефф Голдблюм, Сэм Нилл и Лора Дерн вновь встретятся на одной съемочной площадке.
Kinonews.ru 09:06
Экономика
Германское подразделение Thomas Cook также объявило о банкротстве
Старейший в мире туроператор Thomas Cook 23 сентября объявил о ликвидации.
Интерфакс 09:57
Политика
Меркель раскритиковала выступление шведской активистки Тунберг в ООН
Немецкий канцлер Ангела Меркель раскритиковала выступление 16-летней экоактивистки из Швеции Греты Тунберг на саммите ООН по проблемам климата.
Газета.Ru 09:40
Космос
NASA защитило проект коронографа телескопа WFIRST
NASA успешно защитило эскизный проект коронографа для строящегося телескопа WFIRST.
N+1 07:05
Экономика
В Ленобласти начнут строительство Балтийского вагоноремонтного завода
В деревне Захонье в Волосовском районе сегодня пройдет закладка первого камня в основание Балтийского вагоноремонтного завода.
Online47.ru 03:39
Экономика
Forbes назвал крупнейшие по выручке в России иностранные компании
Российская версия журнала Forbes опубликовала рейтинг крупнейших иностранных компаний по выручке в России за 2018 год.
РБК 02:44
Футбол
Фанаты «Брешии» оскорбляли Пьянича по национальному признаку
Полузащитник «Ювентуса» Миралем Пьянич подвергся оскорблениям по национальному признаку в матче 5-го тура серии А против «Брешии» (2:1). В прошедшей игре группа фанатов «Брешии» скандировала в адрес 29-летнего боснийца слово «zingaro» (цыган, бродяга).
Sports.ru 05:46
Происшествия
Первый замглавы Екатеринбурга стал фигурантом уголовного дела
В отношении первого замглавы Екатеринбурга Александра Ковальчика возбудили уголовное дело о злоупотреблении полномочиями, повлекшем тяжкие последствия, рассказал "Интерфаксу" информированный источник.
Интерфакс 04:05
Космос
Космический корабль «Союз МС-15» стартовал с Байконура к МКС
С Байконура стартовал пилотируемый космический корабль «Союз МС-15».
RT на русском 09:43
Общество
Чайка анонсировал масштабные проверки в лесной отрасли
Генеральный прокурор России Юрий Чайка заявил, что в первом полугодии 2020 года по всей стране планируется проведение масштабных проверок в сфере лесопользования, сообщает РИА Новости.
RT на русском 07:13
Интернет
Названы самые небезопасные и распространенные пароли
Эксперты-специалисты назвали самый легкий распространенный и при этом небезопасный пароль для взлома личных данных.
Ugpressa.ru 22 сентября в 03:17
Происшествия
Российские рыбаки не пострадали при пожаре на траулере в Норвегии
Российская газета 07:55
Общество
Mattel выпустила гендерно-нейтральную куклу Барби
Американская компания Mattel Inc. выпустила линейку кукол Барби, которым можно выбрать пол.
Интерфакс 07:53