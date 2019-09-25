Футбол

Еженедельник ФутболЕженедельник Футбол«Тоттенхэм» вылетел из Кубка лиги, проиграв клубу из 4-го дивизиона

В Кубке английской лиги состоялась сенсация. «Колчестер» выбил из турнира финалиста Лиги чемпионов. Клуб, выступающий в Лиге 2 (четвертый по силе дивизион Англии) обыграл «Тоттенхэм».
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