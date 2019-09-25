В матче 3-го раунда Кубка английской лиги "Тоттенхэм Хотспур" на выезде играл с "Колчестер Юнайтед".

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Экономика В Счетной палате обеспокоены ростом цен на продукты в России Аудитор Счетной палаты (СП) Алексей Каульбарс заявил, что рост цен на ряд продуктов в России на фоне хороших результатов уборочной кампании вызывает беспокойство.

Транспорт МВД поддержало снижение допустимого порога превышения скорости Замглавы ГИБДД Владимир Кузин рассказал, что МВД поддержало снижение ненаказуемого порога превышения скорости, передает RT.

Политика Процедура импичмента Трампа началась в США Спикер Палаты представителей США Нэнси Пэлоси объявила начало проведения в Конгрессе США процедуры импичмента президента США Дональда Трампа.

Энергетика Нефть после слов Трампа с трибуны ООН подешевела более чем на 3% Цены на нефть во вторник упали более чем на 3% после речи президента США Дональда Трампа, которую он произнес с трибуны 74-й Генассамблеи ООН.

Технологии В продажу поступил робопес Boston Dynamics Spot Робопес может быть дополнительно оснащен четырьмя аппаратными модулями, что значительно расширяет его базовые функции.

Происшествия Сторонники якутского шамана передумали идти в Кремль Сторонники задержанного якутского шамана Александра Габышева передумали идти в Москву и заявили о самороспуске.

Политика Зеленский пытался извиниться перед Кадыровым через силовиков Президент Украины Владимир Зеленский, будучи в 2014 году руководителем студии «Квартал 95», пытался через украинское МВД принести извинения главе Чечни Рамзану Кадырову, кадры с которым были использованы в юмористической передаче.

Политика Лавров провел переговоры с Зеленским Министр иностранных дел России Сергей Лавров и президент Украины Владимир Зеленский провели краткие переговоры в рамках Генассамблеи ООН.

Общество Илона Маска пригласили на экономический форум в Краснодар Известного американского предпринимателя и изобретателя Илона Маска пригласили на экономический форум "Дело за малым", который состоится в Краснодаре 18 и 19 октября.

Политика Джонсон прервал участие в Генассамблее ООН и вернулся в Британию Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон прервал свой визит в Нью-Йорк, где он принимал участие в 74-й сессии Генассамблеи ООН, из-за решения Верховного суда о незаконности приостановки работы парламента, сообщает телеканал Sky News.

Происшествия В Норвегии загорелся российский траулер На российском траулере, стоящем в порту норвежского города Тромсё, произошел пожар. Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на полицию.

Политика Греф заявил, что подобные МВФ организации должны умереть Организации наподобие Международного валютного фонда (МВФ) должны умереть, поскольку неэффективны, заявил глава Сбербанка Герман Греф на XXIII международном конгрессе организации ИНТОСАИ.

Гаджеты Xiaomi показала наиболее необычный смартфон Mi Mix Alpha Инсайд-блогер, скрывающийся за псевдонимом Ice Universe, опубликовал в Сети концепт-арт смартфона Xiaomi Mi Mix Alpha, оснащенного экраном-водопадом.

Шоу-бизнес Дочь Анастасии Заворотнюк сделала заявление Дочь Анастасии Заворотнюк впервые прервала молчание после череды слухов и сплетен о том, что у ее матери рак головного мозга четвертой стадии.

Происшествия Жителя Барнаула заподозрили в убийстве пятилетнего сына Следственный комитет заподозрил жителя Барнаула в убийстве 5-летнего сына. Об этом сообщает следственное управление СК по Алтайскому краю.

Происшествия В Петербурге идут обыски в частных медицинских центрах Следственный комитет Петербурга пришел в пять частных медицинских центров города.

Политика В Госдуме предложили запретить в России лотерею грин-карт США Думаю, мы можем запретить всякие мероприятия наподобие лотереи грин-карт, которые США проводят, исходя из своего имиджа якобы «оплота демократии», — приводят «Известия» слова Чепы.

Армия и оружие Под Дамаском прошли учения спецназа сирийской армии Под Дамаском прошли учения спецназа сирийской армии. Укрепрайон условных террористов был уничтожен, все задачи успешно выполнены.

Культура Стала известна причина срыва Владимира Соловьева в эфире Известный российские телеведущий Владимир Соловьев недавно устроил скандал прямо в эфире.

Общество В Гидрометцентре рассказали о погоде в октябре Ранее Гидрометцентр России представил долгосрочный прогноз на осенне-зимний период 2019-2020 годов.

Технологии «Ъ»: у ВТБ появился свой виртуальный мобильный оператор ВТБ запустит в тестовом режиме в Москве свой виртуальный мобильный оператор "ВТБ Мобайл" с 25 сентября.

Кино Вышел трейлер фильма Федора Бондарчука «Вторжение» Трейлер нового фильма Федора Бондарчука «Вторжение» вышел 23 сентября на YouTube-канале SonyPictureRu.

Авто Кроссовер Aston Martin получит самый мощный V8 в линейке Например, теперь стало известно, что «битурбовосьмерка» DBX будет самой мощной в нынешней линейке.

Общество Меган Маркл и принц Гарри впервые вывели Арчи в свет в Африке Королевская семья приехала на встречу с архиепископом Десмондом Туту и Грасой Машел — вдовой покойного президента страны Нельсона Манделы.

Политика Правительство одобрило запрет на клетки в судах Правительство дало положительное заключение на законопроект о запрете использования металлических клеток в залах судебных заседаний, передает ТАСС.

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