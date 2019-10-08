Футбол
Спорт-Экспресс«Тоттенхэм» намерен расстаться зимой с несколькими футболистами
После открытия зимнего трансферного окна «Тоттенхэм» намерен продать нескольких игроков, утверждает The Times. В первую очередь, речь идет о полузащитнике Эрика Дайере.
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Автоматически обработаны 7023 источника, обновлено в 12:22, Ашберн
Шоу-бизнес
В Сети появились отрывки из первой главы книги о Жанне Фриске
OAnews вчера в 12:25
Здоровье
Губернатор призвал «ПривЖД» оборудовать пандус в больнице
СаратовБизнесКонсалтинг 09:02
Общество
Роструд напомнил о длинных выходных в ноябре
Следующие длинные выходные придутся уже на новогодние каникулы — с 1 по 8 января. День народного единства отмечается с 2005 года.
РИА Новости 06:20
Политика
В Кремле отреагировали на слова Лукашенко о Донбассе
Ранее во вторник в ходе форума в Минске белорусский лидер заявил, что в Донбассе с 2014 года продолжается конфликт между Россией и Украиной.
Lenta.ru 06:57
Шоу-бизнес
Онколог прокомментировал сообщения о выписке Заворотнюк
РИА Новости 06:56
Кино
Съемки сериала о Началовой вызвали скандал
Работа над сериалом о жизни российской певицы только началась, но уже спровоцировала крупный скандал.
Рамблер 07:31
Общество
В России могут запретить крафтовое пиво
В России с 2021 года может прекратиться производство крафтового пива, сообщает RT со ссылкой на Росстандарт.
REGNUM 02:06
Авто
Составлен топ-5 бюджетных автомобилей с самыми надежными двигателями
В топ-5 бюджетных автомобилей с самыми надежными двигателями попали Honda, а также Renault и Nissan.
МедиаПоток 06 октября в 04:48
Единоборства
Дмитрий Бивол: Никогда не думал, что подерусь с Лениным
Деревянченко хорошо отработал, молодец, мне понравилось, как он проявил себя.
Советский спорт 03:00
Общество
Врач назвал признаки, сигнализирующие о развитии рака
Врач Александр Мясников в эфире программы "О самом главном" на телеканале "Россия 1" рассказал о симптомах, которые могут сигнализировать о развитии онкологических заболеваний.
РИА Новости вчера в 10:56
Единоборства
Боец ММА Нурматов скончался после поединка в Грозном
Узбекский боец смешанных единоборств Бекзод Нурматов, проигравший 4 октября бой россиянину Беслану Исаеву на турнире Absolute Championship Akhmat 100, скончался спустя несколько дней в больнице.
Вести.Ru вчера в 14:17
Происшествия
Следственный комитет завершил расследование смерти Дмитрия Марьянова
Следственный комитет России по Московской области передал в прокуратуру расследование дела о смерти актера Дмитрия Марьянова и назвал причину трагедии.
Газета.Ru 08:39
Политика
Georgian Airways подаст иск против России из-за запрета полетов
Грузинская авиакомпания Georgian Airways готовит иск в Европейский суд против министерства транспорта России в связи с запретом прямых полетов из РФ, нанесшим финансовый ущерб и нарушившим права потребителей.
ТАСС 08:26
Единоборства
Промоутер Усика назвал причины нежелания провести бой с Устиновым
Напомним, что ранее Владимир Хрюнов, менеджер Устинова, заявил о готовности своего боксёра заменить Спонга в бою с Усиком, назначенном на следующую неделю.
Матч ТВ 09:19
Космос
Boeing вложит средства в космическую компанию Virgin Galactic
Корпорация Boeing инвестирует 20 миллионов долларов в британскую космическую компанию Virgin Galactic, разрабатывающую технологию суборбитальных коммерческих космических полетов, сообщила Virgin Galactic во вторник.
ПРАЙМ 11:44
Космос
Была ли Венера когда-то теплой и влажной? Вероятно, нет, показывает исследование
AstroNews.ru вчера в 22:12
Политика
Депутат Госдумы Юмашева назвала провокацией допрос ФБР
Как сообщало ИА REGNUM, ранее по прибытию в Нью-Йорк Юмашеву задержали в аэропорту сотрудники ФБР и задавали ей вопросы в течение часа.
REGNUM 01:59
Происшествия
4 человека погибли в аварии под Вологдой
По данным УМВД России по Вологодской области, в дорожно-транспортном происшествии погибли 4 человека, находившиеся в автомобиле Рено Логан: водитель, женщины 1974, 1972 и 1986 годов рождения.
СеверИнфо 03:22
Политика
Бывшим сотрудникам ФСБ могут ограничить выезд за границу
Законопроект о временном ограничении права на выезд из России бывших сотрудников Федеральной службы безопасности (ФСБ) может быть рассмотрен в первом чтении 17 октября.
Ридус 11:01
Происшествия
Суд арестовал обвиняемого в убийстве студентки в Домодедово
По данным РИА Новости, обвиняемым в убийстве 17-летней студентки МГТУ имени Баумана является бывший муж старшей сестры девушки — Павел.
BFM.ru 06:38
Общество
Туалеты на вокзалах станут бесплатными для всех
В настоящее время бесплатно воспользоваться туалетом на вокзале могут льготные категории граждан и пассажиры поездов – им нужно предъявить билет на поезд, который либо пришел на станцию не более часа назад, либо стоит на станции, либо отправится в течение ближайших трех часов.
Вести.Ru 04:25
Космос
Жизнь? На спутнике Сатурна отыскали органические молекулы
Ученые пишут, что вещества из ядра Энцелада, смешиваясь с водой из обширного подповерхностного океана, попадают в космос через гидротермальные разломы в виде водяного пара и брызг.
Android-robot.com вчера в 05:02
Политика
Абэ заявил о суверенитете Японии над Южными Курилами
По словам политика, Токио считает, что японский суверенитет распространяется на острова южной части архипелага — Шикотан, Итуруп, Кунашир и группу Хабомаи.
News.ru 07:58
Армия и оружие
Ядерная ракета США пролетела рядом с пассажирским самолетом
Как отмечается, инцидент произошел еще в начале сентября, когда с американской военной подлодки у побережья Калифорнии были выпущены четыре баллистические ракеты Trident II.
Интерфакс вчера в 06:10
Гаджеты
Глава HTC считает инвестиции в VR причиной неудач на рынке смартфонов
Генеральный директор тайваньской HTC Ив Мэтр заявил, что компания потерпела неудачу на рынке смартфонов из-за того, что сделала ставку на инновации в виртуальной реальности.
Вести.Финанс вчера в 08:34
Политика
Путин поручил проработать синхронизацию законов России и Белоруссии
Российский президент Владимир Путин поручил проработать вопрос синхронизации законов России и Белоруссии в различных сферах, сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
Газета.Ru 10:17
Финансы
Евро и доллар удерживают свои позиции
Евро и доллар удерживают свои позиции Курс валют на сегодня.
Экспресс газета вчера в 23:30