Футбол
Sport.ru«Тоттенхэм» готовит новогоднюю распродажу: команду покинут лидеры
"Тоттенхэм" ждёт серьёзная перестройка уже этой зимой, - утверждает The Times. Напомним, что после восьми туров АПЛ шпоры с 11-ю баллами в активе занимают лишь девятую строчку в таблице.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7023 источника, обновлено в 10:53, Ашберн
Музыка
Билли Айлиш прокомментировала возможность сотрудничества с BTS
Американская певица Билли Айлиш ответила поклонникам о возможном сотрудничестве с K-pop группой BTS во время интервью с NPR Music, видео которого опубликовали зрители в Твиттере.
Общество
Полиция Москвы решила отсудить у оппозиции 18 млн рублей
ГУ МВД Москвы хочет отсудить у Алексея Навального и других оппозиционеров компенсации за то, что в дни несогласованных акций 27 июля и 3 августа пришлось привлекать дополнительные силы и средства на обеспечение общественного порядка.
Политика
В Госдуму внесли проект о блокировке пользователей e-mail-сервисов
В Госдуму внесли законопроект о блокировке пользователей e-mail-сервисов и мессенджеров, которые распространяют запрещённую в России информацию.
Шоу-бизнес
Онколог прокомментировал сообщения о выписке Заворотнюк
Врач-онколог центра имени Блохина Игорь Долгополов предположил, с чем может быть связана выписка актрисы Анастасии Заворотнюк.
Происшествия
Следственный комитет завершил расследование смерти Дмитрия Марьянова
Следственный комитет России по Московской области передал в прокуратуру расследование дела о смерти актера Дмитрия Марьянова и назвал причину трагедии.
Политика
В комиссии Совфеда обладают данными о подготовке беспорядков в Москве
Комиссия Совфеда по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела России обладает данными о намеренной подготовке массовых беспорядков в Москве в период выборов.
Политика
Опубликованы отпускные фото Владимира Путина в Сибири
Путин погулял по тайге, собирал грибы, поднялся в горы. Фото опубликованы на сайте Кремля.
Армия и оружие
Российским Су-57 нашли нового покупателя
Еще одним покупателем российских истребителей пятого поколения Су-57 может стать Мьянма. Об этом сообщает MilitaryWatch.
Здоровье
В Краснодаре прооперировали девочку из США с «маской Бэтмена»
Краснодарские врачи провели первую операцию по удалению родимого пятна у 6-месячной американки Луны Феннер.
Политика
Кремль выступил против участия США в «нормандском формате»
Москва выступает против участия Вашингтона в "нормандском формате".
Шоу-бизнес
Оксана Воеводина продала кольцо экс-короля Малайзии
Еще недавно Оксана Воеводина заявила, что требует от своего бывшего супруга, экс-короля Малайзии, огромных алиментов и недвижимость в Лондоне и Москве.
Энергетика
Белоруссия может снизить закупки российского газа
Белоруссия может снизить закупки российского газа в 2020 году в связи с запуском Островецкой АЭС (БелАЭС).
Общество
Мосгорсуд отменил решение о возврате в прокуратуру дела Серебренникова
Мосгорсуд отменил решение о возврате в прокуратуру дела «Седьмой студии» режиссера Кирилла Серебренникова. Об этом 8 октября сообщает ТАСС.
Происшествия
Истребитель F-16 разбился в Германии
Истребитель F-16 потерпел крушение в Германии, пилот успел катапультироваться. Об этом 8 октября сообщает ТАСС со ссылкой на местные СМИ.
Происшествия
Сестры Хачатурян показали, как убивали отца
Дело сестер Хачатурян Резонансное убийство произошло 27 июля прошлого года: в подъезде дома на Алтуфьевском шоссе обнаружили тело 57-летнего мужчины со множественными колото-резаными ранениями шеи и груди.
Финансы
Официальный курс доллара США и евро снизился на 20 коп
Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 8 октября 2019 года.
Шоу-бизнес
Опубликовано официальное обращение Анастасии Заворотнюк к народу
Семья Анастасии Заворотнюк выступила с заявлением для поклонников.
Недвижимость
Новостройки в России подорожали почти на 12% за год
С августа 2018 по сентябрь 2019 года средняя стоимость новостроек в российских городах увеличилась на 11,9% — до 72,8 тыс. рублей за 1 кв. м. Об этом «Известиям» сообщили в аналитическом центре «Авито Недвижимость».
Авто
«АвтоВАЗ» выпустит новую модель автомобиля
Новый российский «каблучок» LADA Van – аналог Renault Dokker с измененным дизайном, выйдет в продажу летом 2020 года.
Политика
Джим Керри опубликовал карикатуру на Трампа и Зеленского
Технологии
«Билайн» сообщил об утечке данных 9 миллионов клиентов в сеть
В интернете обнаружили базу данных об абонентах, кто подключал себе в 2017 году домашний интернет.
Кино
Съемки сериала о жизни певицы Юлии Началовой начались со скандала
Начало съемок сериала о покойной певице Юлии Началовой было ознаменовано скандалом.
Единоборства
Россиянин Устинов может стать новым соперником Усика
Новым соперником украинского боксера-тяжеловеса Александра Усика может стать российский спортсмен Александр Устинов.
Единоборства
Боец ММА из Узбекистана скончался после поединка на турнире в Грозном
Боец смешанных единоборств (MMA) из Узбекистана Бекзод Нурматов скончался через несколько дней после поражения в поединке на турнире ACA 100 в Грозном, сообщает sports.uz.
Экономика
Минэк предложил увеличить налоги на малый бизнес с 2020 года
В Минэкономразвития выcтупили с пpедложением проиндeксировать кoэффициенты для рacчета нaлогов для малого бизнecа, в том числе единый нaлог на вмeненный дoxод (ЕНВД), нaлог на дoxоды физическиx лиц (НДФЛ), тopговый сбор и пaтент на 4,9% с 2020 года.
Общество
Сияющая улыбкой Анджелина Джоли появилась на премьере «Малефисенты»
Знаменитость буквально сияла улыбкой и выглядела счастливой.
Политика
Спецпредставитель ОБСЕ напомнил о ранее принадлежавшем России Крыме
Спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик в ходе международного форума Salzburg Europe Summit в Австрии напомнил, что Крымский полуостров ранее уже принадлежал России.