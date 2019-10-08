Футбол

Sport.ruSport.ru«Тоттенхэм» готовит новогоднюю распродажу: команду покинут лидеры

"Тоттенхэм" ждёт серьёзная перестройка уже этой зимой, - утверждает The Times. Напомним, что после восьми туров АПЛ шпоры с 11-ю баллами в активе занимают лишь девятую строчку в таблице.
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«Тоттенхэм» готовит новогоднюю распродажу: команду покинут лидеры

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«Тоттенхэм» готов продать в январе пятерых футболистов основы

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СМИ: «Тоттенхэм» зимой готов продать пять футболистов основы

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«Тоттенхэм» зимой может продать Эриксена, Роуза и ещё трёх игроков

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Почеттино намерен продать пятерых игроков «Тоттенхэма» зимой

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«Тоттенхэм» зимой может расстаться с пятью игроками

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Дайер, Эриксен, Ваньяма и Орье - «Тоттенхэм» продаст четырех игроков в зимнее ТО

ODDS.ru05:13
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Музыка

Билли Айлиш прокомментировала возможность сотрудничества с BTS

Американская певица Билли Айлиш ответила поклонникам о возможном сотрудничестве с K-pop группой BTS во время интервью с NPR Music, видео которого опубликовали зрители в Твиттере.
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Полиция Москвы решила отсудить у оппозиции 18 млн рублей

ГУ МВД Москвы хочет отсудить у Алексея Навального и других оппозиционеров компенсации за то, что в дни несогласованных акций 27 июля и 3 августа пришлось привлекать дополнительные силы и средства на обеспечение общественного порядка.
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В Госдуму внесли проект о блокировке пользователей e-mail-сервисов

В Госдуму внесли законопроект о блокировке пользователей e-mail-сервисов и мессенджеров, которые распространяют запрещённую в России информацию.
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Онколог прокомментировал сообщения о выписке Заворотнюк

Врач-онколог центра имени Блохина Игорь Долгополов предположил, с чем может быть связана выписка актрисы Анастасии Заворотнюк.
РИА Новости 06:56
Авто

Названы популярные модели автомобилей среди людей старше 55 лет

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Следственный комитет завершил расследование смерти Дмитрия Марьянова

Следственный комитет России по Московской области передал в прокуратуру расследование дела о смерти актера Дмитрия Марьянова и назвал причину трагедии.
Газета.Ru 08:39
Политика

В комиссии Совфеда обладают данными о подготовке беспорядков в Москве

Комиссия Совфеда по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела России обладает данными о намеренной подготовке массовых беспорядков в Москве в период выборов.
RT на русском 09:59
Политика

Опубликованы отпускные фото Владимира Путина в Сибири

Путин погулял по тайге, собирал грибы, поднялся в горы. Фото опубликованы на сайте Кремля.
Аргументы недели вчера в 08:44
Армия и оружие

Российским Су-57 нашли нового покупателя

Еще одним покупателем российских истребителей пятого поколения Су-57 может стать Мьянма. Об этом сообщает MilitaryWatch.
Lenta.ru 07:38
Здоровье

В Краснодаре прооперировали девочку из США с «маской Бэтмена»

Краснодарские врачи провели первую операцию по удалению родимого пятна у 6-месячной американки Луны Феннер.
РБК 07:26
Политика

Кремль выступил против участия США в «нормандском формате»

Москва выступает против участия Вашингтона в "нормандском формате".
ИА Новороссия 08:28
Шоу-бизнес

Оксана Воеводина продала кольцо экс-короля Малайзии

Еще недавно Оксана Воеводина заявила, что требует от своего бывшего супруга, экс-короля Малайзии, огромных алиментов и недвижимость в Лондоне и Москве.
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Энергетика

Белоруссия может снизить закупки российского газа

Белоруссия может снизить закупки российского газа в 2020 году в связи с запуском Островецкой АЭС (БелАЭС).
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Общество

Мосгорсуд отменил решение о возврате в прокуратуру дела Серебренникова

Мосгорсуд отменил решение о возврате в прокуратуру дела «Седьмой студии» режиссера Кирилла Серебренникова. Об этом 8 октября сообщает ТАСС.
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Истребитель F-16 разбился в Германии

Истребитель F-16 потерпел крушение в Германии, пилот успел катапультироваться. Об этом 8 октября сообщает ТАСС со ссылкой на местные СМИ.
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Происшествия

Сестры Хачатурян показали, как убивали отца

Дело сестер Хачатурян Резонансное убийство произошло 27 июля прошлого года: в подъезде дома на Алтуфьевском шоссе обнаружили тело 57-летнего мужчины со множественными колото-резаными ранениями шеи и груди.
РИА Новости 09:15
Финансы

Официальный курс доллара США и евро снизился на 20 коп

Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 8 октября 2019 года.
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Опубликовано официальное обращение Анастасии Заворотнюк к народу

Семья Анастасии Заворотнюк выступила с заявлением для поклонников.
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Недвижимость

Новостройки в России подорожали почти на 12% за год

С августа 2018 по сентябрь 2019 года средняя стоимость новостроек в российских городах увеличилась на 11,9% — до 72,8 тыс. рублей за 1 кв. м. Об этом «Известиям» сообщили в аналитическом центре «Авито Недвижимость».
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«АвтоВАЗ» выпустит новую модель автомобиля

Новый российский «каблучок» LADA Van – аналог Renault Dokker с измененным дизайном, выйдет в продажу летом 2020 года.
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Джим Керри опубликовал карикатуру на Трампа и Зеленского

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«Билайн» сообщил об утечке данных 9 миллионов клиентов в сеть

В интернете обнаружили базу данных об абонентах, кто подключал себе в 2017 году домашний интернет.
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Съемки сериала о жизни певицы Юлии Началовой начались со скандала

Начало съемок сериала о покойной певице Юлии Началовой было ознаменовано скандалом.
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Россиянин Устинов может стать новым соперником Усика

Новым соперником украинского боксера-тяжеловеса Александра Усика может стать российский спортсмен Александр Устинов.
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Боец ММА из Узбекистана скончался после поединка на турнире в Грозном

Боец смешанных единоборств (MMA) из Узбекистана Бекзод Нурматов скончался через несколько дней после поражения в поединке на турнире ACA 100 в Грозном, сообщает sports.uz.
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Sony PlayStation 5 выйдет в конце 2020 года

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Саратовский губернатор отреагировал на фото с ползущим инвалидом

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Сияющая улыбкой Анджелина Джоли появилась на премьере «Малефисенты»

Знаменитость буквально сияла улыбкой и выглядела счастливой.
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Аргентинский футболист и футбольный тренер. С 27 мая 2014 года - главный тренер английского клуба «Тоттенхэм Хотспур».
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