Футбол
Спорт день за днем«Тоттенхэм» зимой может расстаться с пятью игроками
«Тоттенхэм» в зимнее трансферное окно может расстаться с несколькими игроками, сообщает The Times. В список входят пять игроков: полузащитники Кристиан Эриксен, Эрик Дайер и Виктор Ваньяма, а также защитники Серж Орье и Дэнни Роуз.
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Автоматически обработаны 7024 источника, обновлено в 03:46, Вашингтон
Шоу-бизнес
Оксана Воеводина продала обручальное кольцо для оплаты счетов
Discover24 вчера в 07:09
Путешествия
Российский союз туриндустрии назвал альтернативу отдыху в Турции
Вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин назвал места для отдыха, которые «по погоде, инфраструктуре и цене» сопоставимы с курортами Турции, многие из которых заполнены в октябре на 100%.
RT на русском 03:24
Общество
Компанию Johnson & Johnson обязали выплатить американцу $8 млрд
Жюри присяжных суда по гражданским делам в Филадельфии (штат Пенсильвания) обязало корпорацию Johnson & Johnson выплатить компенсацию в размере $8 млрд клиенту за то, что он не был предупрежден о нежелательном побочном эффекте одного из медикаментов, выпускаемых предприятием сети.
Известия 00:18
Политика
Лавров заявил о противоречивости и опасности действий США в Сирии
Россия в контактах с США заявляет об опасности их действий в Сирии, но не наблюдает изменений в позиции Вашингтона, сказал глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе своего визита в Казахстан.
Интерфакс 03:24
Происшествия
В Уссурийске вандалы засыпали землей Вечный огонь
Полиция Уссурийска в Приморском крае ищет вандалов, которые засыпали землей Вечный огонь на мемориале воинам Великой Отечественной войны на площади Победы.
ТАСС вчера в 22:25
Политика
Выступление датского премьера вызвало хохот в парламенте
Sputnik Литва 06 октября в 11:40
Армия и оружие
Минобороны защитит Крым сверхмощными радарами
До конца 2019 года в Крым и на юг России поступят сверхмощные дальнобойные радиолокационные "Ниобий-СВ". Станции способны обнаруживать даже самолеты-невидимки и гиперзвуковые и крылатые ракеты.
Krym.News 01:04
Происшествия
Экс-сенатор Арашуков назвал заказчиков своего уголовного дела
Из стенограммы суда, которая оказалась в распоряжении издания, стало известно, что, по словам Арашукова, Казимир Боташев связал проверки в сфере госзакупок с попытками экс-сенатора помешать ему стать во главе республики.
REGNUM 03:00
Единоборства
Соперником Александра Усика станет Чез Уизерспун
Allboxing.ru вчера в 13:45
Наука
Ученые приручили вихри Джозефсона
Ученые из лаборатории топологических квантовых явлений в сверхпроводящих системах МФТИ решили применить магнитно-силовой микроскоп (МСМ) для изучения джозефсоновских вихрей в системе из двух сверхпроводящих контактов из ниобия, и прослойки из меди (Nb/Cu/Nb), играющей роль слабой связи.
Naked Science 07 октября в 04:59
Политика
Парламент Нидерландов одобрил идею изучить роль Украины в деле МН17
Российская газета вчера в 20:03
Экономика
РФПИ, Mail.ru Group, Alibaba и «Мегафон» закрыли сделку по созданию СП
Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), Mail.ru Group, Alibaba и "Мегафон" завершили сделку по созданию совместного предприятия (СП) в области социальной электронной коммерции в России и странах СНГ, сообщается в пресс-релизе фонда.
ТАСС 03:03
Происшествия
В Рязани задержали подозреваемого в убийстве ветерана и его супруги
Следственное управление Следственного Комитета РФ по Рязанской области 9 октября сообщило о задержании подозреваемого в убийстве ветерана Великой Отечественной войны и его супруги.
REGNUM 03:37
Происшествия
ФСБ пресекла деятельность сторонников ИГ
Федеральная служба безопасности (ФСБ) пресекла деятельность группы россиян, финансировавшей запрещенные в России террористические организации «Имарат Кавказ» и «Исламское государства».
Известия 02:39
Политика
Шойгу потребовал от командиров прекратить совещания в нерабочее время
Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу в жесткой форме потребовал от командиров прекратить проводить бестолковые совещания с подчиненными за счет их личного времени.
ФАН вчера в 15:40
Политика
NYT рассказала о спецподразделении ГРУ для «дестабилизации Европы»
Западные спецслужбы связали несколько инцидентов, произошедших в разных странах за последние несколько лет, в одну "скоординированную и постоянную кампанию по дестабилизации Европы", за которой якобы стоит Россия, пишет американская газета The New York Times.
Газета.Ru 01:51
Шоу-бизнес
Гоар Аветисян похудела на 43 килограмма
В борьбе с лишним весом девушка уже сбросила 43 килограмма, но утверждает, что хочет похудеть еще.
StarHit.ru вчера в 17:00
Экономика
Цены на продукты в России и на Украине сравнили в Сети
Цены на продукты в России и на Украине сравнили в сети, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 01:25
Политика
Госдума приостановила командировки депутатов в США и ждет извинений
Командировки в США будут приостановлены до того времени пока официально власти США не объяснятся почему депутата Ингу Юмашеву («Единая Россия») час допрашивали ФБР в аэропорту Нью-Йорка и не принесут извинения.
REGNUM 03:22
Происшествия
Пассажир умер во время полета из Красноярска в Москву
Пассажир рейса Красноярск - Домодедово (Москва), из-за которого вечером во вторник самолет вынужденно сел в аэропорту Омска, скончался во время полета, сообщили РИА Новости в областном минздраве.
РИА Новости 01:27
Происшествия
В Брянске врачи борются за жизнь раненых в страшном ДТП на Речной
Один из парней находится в травматологическом отделении, другой - в нейрохирургии. Каких-либо прогнозов врачи пока не дают.
БрянскToday вчера в 14:30
Кино
Данила Козловский появился в трейлере шестого сезона «Викингов»
Газета Metro вчера в 09:07
Политика
Сенат США обвинил Россию в использовании соцсетей для помощи Трампу
18 апреля спецпрокурор США Роберт Мюллер опубликовал свой доклад о вмешательстве России в президентские выборы 2016 года, на которых победил Трамп.
Lenta.ru вчера в 15:05
Спорт
WADA получило ответ от России по данным московской лаборатории
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) получило ответ от российской стороны относительно несоответствий в базе данных московской лаборатории.
REGNUM 03:02
Финансы
Всемирный банк снизил прогноз по росту экономики России
В июне Всемирный банк понизил прогноз по росту российской экономики на 2019 год с апрельских 1,4 процента до 1,2 процента.
Российская газета 00:43
Интернет
Twitter по ошибке слил рекламщикам телефоны и почту пользователей
Номера телефонов и электронная почта пользователей Twitter использовались для показа рекламы.
Телеканал 360° 03:33
Общество
Сияющая улыбкой Анджелина Джоли появилась на премьере «Малефисенты»
Знаменитость буквально сияла улыбкой и выглядела счастливой.
Газета Metro 07 октября в 13:45
Шоу-бизнес
Анастасию Заворотнюк выписали из частной клиники после месяца лечения
Сегодня телеграм-канал Mash сообщил, что Анастасию выписали из частной московской клиники, где она проходила лечение последний месяц.
Passion.ru вчера в 03:19
Экономика
Россиян предупредили о риске перебоев с поставками импортной воды
Бизнес предупредил о риске перебоев с поставками импортной бутилированной воды.
Известия вчера в 18:03
Культура
В 33 года умерла актриса Марина Куклина из «Возвращения Мухтара»
Украинская актриса Марина Куклина ушла из жизни, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на ее коллегу Римму Зюбину.
АМИТЕЛ 06 октября в 08:58