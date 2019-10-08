Футбол

Спорт день за днемСпорт день за днем«Тоттенхэм» зимой может расстаться с пятью игроками

«Тоттенхэм» в зимнее трансферное окно может расстаться с несколькими игроками, сообщает The Times. В список входят пять игроков: полузащитники Кристиан Эриксен, Эрик Дайер и Виктор Ваньяма, а также защитники Серж Орье и Дэнни Роуз.
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