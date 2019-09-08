Футбол

Евро-футбол.руЕвро-футбол.руТотти не сомневается в успехе Мхитаряна в «Роме»

Легенда «Ромы» Франческо Тотти уверен, что переход в клуб полузащитника Генриха Мхитаряна принесёт ему пользу.
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Тотти: Мхитарян может добавить «Роме» качества и количества

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Тотти высказался о переходе Мхитаряна в «Рому»

Газета.Ru03:38

Тотти о Мхитаряне: он техничен и всегда хочет показать это

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Франческо Тотти
Итальянский футболист
Итальянский футболист, атакующий полузащитник и нападающий. Бывший капитан клуба «Рома», цвета которого защищал всю карьеру, с 1992 по 2017 год. Чемпион мира 2006 года и вице-чемпион Европы 2000 года в составе национальной сборной Италии, также играл на чемпионате мира 2002 и чемпионате Европы 2004 года. В составе молодёжной сборной Италии стал чемпионом Европы 1996 года. За первую сборную провёл 58 игр и забил 9 голов. Входит в тридцатку игроков по числу матчей и занимает второе место по числу голов в Серии А. Занимает первое место по числу голов в серии А, забитых за один клуб. И является единственным игроком Серии А, который забивал в 23 сезонах подряд. Все эти достижения - лучшие среди игроков клуба «Рома» за всю историю команды...
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