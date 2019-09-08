Футбол
Евро-футбол.руТотти не сомневается в успехе Мхитаряна в «Роме»
Легенда «Ромы» Франческо Тотти уверен, что переход в клуб полузащитника Генриха Мхитаряна принесёт ему пользу.
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Автоматически обработаны 6983 источника, обновлено в 08:43, Вашингтон
Общество
Протоиерей Смирнов назвал российских мужчин национальной трагедией
Председатель патриаршей комиссии по делам семьи, защите материнства и детства протоиерей Димитрий Смирнов назвал российских мужчин национальной трагедией.
Известия 05:14
Политика
Пилот рассказал об экстремальной посадке борта с Путиным
Экс-пилот президентского Ил-96 Владимир Федорушкин рассказал о внештатной ситуации на борту с главой государства Владимиром Путиным, передает НТВ.
Газета.Ru 06:52
Происшествия
На режимном объекте Роскосмоса задержали 14 человек
Служба безопасности Научно-испытательного центра ракетно-космической промышленности (НИЦ РКП, входит в госкорпорацию "Роскосмос") задержала в воскресенье 14 человек, которые планировали проникнуть на территорию предприятия.
ТАСС 06:38
Единоборства
Хабиб Нурмагомедов победил Дастина Порье
Хабиб Нурмагомедов победил Дастина Порье и защитил титул чемпиона UFC.
Невские Новости вчера в 16:50
Наука
Эксперты: Люди больше доверяют неполиткорректным людям, чем вежливым
Эксперты из США провели исследование, чтобы выяснить, кому люди больше доверяют и как люди воспринимают неполиткорректных людей.
HotGeo 06:53
Политика
Протестующие в Гонконге попросили поддержки США
Известия 07:00
Шоу-бизнес
Ольга Бузова публично высмеяла Анастасию Костенко
Для телеведущей стала болезненной новость о том, что Анастасия Костенко ожидает второго ребёнка от Дмитрия Тарасова.
ИнфоСМИ 04:28
Политика
Единый день голосования завершился в Забайкалье
Председатель регионального Избиркома Светлана Судакова сообщила РИА Новости, что в комиссию не поступило ни одной жалобы, которая могла бы повлиять на результаты голосования.
Говорит Москва 08:25
Происшествия
В Сети появилось фото задержанного за нападение на Эллу Памфилову
В Сети появились фото задержанного за нападение на Эллу Памфилову Башита Карабалаева.
Газета.Ru 06:47
Политика
Зеленский заявил о договоренности с Путиным о прекращении войны
Возможно, официальное заявление еще готовится. Но по словам Владимира Зеленского он договорился о прекращении конфликта на Донбассе.
Аргументы недели вчера в 10:45
Политика
Нидерланды попросили Россию выдать подозреваемого в гибели рейса МН17
Генеральный прокурор Нидерландов попросил Россию выдать подозреваемого в гибели малайзийского самолета над Донбассом в 2014 году Владимира Цемаха.
Росбалт вчера в 12:48
Шоу-бизнес
В Сети появился снимок Лизы Галкиной за уроками
На днях в Сети появился снимок малышки за уроками. На фанатской странице девочки в Instagram опубликовали фотографию будущей школьницы.
OAnews 01:32
Происшествия
В Волгограде кандидат в депутаты от КПРФ умер после обхода участков
Кандидата в Волгоградскую областную думу от КПРФ Вадим Чистяков скончался после обхода избирательных участков в Волгограде, сообщил журналистам секретарь Волгоградской областной избирательной комиссии Анатолий Ярлыкин.
РИА Новости 06:00
Интернет
Поставки модемов и роутеров Huawei с поддержкой LTE превысили 200 миллионов штук
Компания Huawei успешно реализует не только сетевое оборудование для сетей 5G, но и абонентские терминалы с поддержкой LTE.
iXBT.com 07:39
Политика
Народное собрание Ингушетии избрало Калиматова главой республики
"Народным собранием Республики Ингушетия на должность главы Республики Ингушетия избран Калиматов Махмуд-Али Макшарипович", - сказал председатель счетной комиссии Батыр Хамхоев, озвучивая итоги тайного голосования.
ТАСС 05:40
Армия и оружие
В США проводят испытания новейшего морского беспилотника
Как сообщает издание, американское Агентство по перспективным исследовательским проектам в области обороны (DARPA) заключила контракт на 8,5 млн долларов с компанией Leonos на проведение дополнительных испытаний беспилотника, способного автономно перемещаться в течение 90 дней.
Политическая Экспертиза вчера в 08:43
Наука
Создан новый материал для атомных реакторов
Эксперты из НИТУ «МИСиС» разработали уникальный композиционный материал для атомных реакторов.
Goroday.ru 04 сентября в 19:27
Баскетбол
Сборная России обыграла Венесуэлу на ЧМ
В последнем матче группового этапа команда Сергея Базаревича оказалась сильнее Венесуэлы со счетом.
Нева Спорт 06:06
Политика
Явка на выборах депутатов в МГД составила около 2% – МГИК
Явка избирателей на выборах депутатов в Мосгордуму седьмого созыва на 10:00 составила около 2%. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на председателя Мосгоризбиркома Валентина Горбунова.
Москва 24 04:06
Политика
МИД Украины выразил протест из-за выборов в Крыму
МИД Украины выразил решительный протест из-за проведения местных выборов в Крыму и Севастополе, которые Киев считает временно оккупированными территориями.
Коммерсантъ 07:31
Происшествия
Российский таксист открыл огонь по напавшим на него пассажирам
В Ленинградской области таксист выстрелил из травматического пистолета по напавшим на него пассажирам.
Lenta.ru 06:49
Культура
Нино Катамадзе призналась в любви к россиянам
Грузинская певица Нино Катамадзе заявила, что любит своих российских поклонников в эфире украинского телеканала.
Газета.Ru 06:35
Культура
Бегбедер поспорил с Мединским о комиксах
Ранее министр культуры Владимир Мединский заявил, что комиксы нужны тем, «кто плохо умеет читать».
Культуромания вчера в 10:05
Политика
Явка избирателей в Иркутской области на 15 часов составила 18%
Областная газета (г. Иркутск) 05:47
Общество
В горах под Сочи выпал первый снег
Одни писали, что так рано первый снег выпадал здесь тридцать лет назад, а другие вспомнили, что в 2013 году белое покрывало укрыло горы еще раньше - 5 сентября.
Российская газета 05:44
Политика
На выборах в Свердловской области избиратели показывают низкую явку
Свердловская областная избирательная комиссия обнародовала данные о явке на 12:00.
Екатеринбург-ТВ 04:33