Футбол

РИА НовостиРИА НовостиТотти, Кандела и Алдаир сыграли в футбол с детьми в Москве

Чемпион мира-2006 в составе сборной Италии Франческо Тотти, чемпион мира-1998 в составе сборной Франции Венсан Кандела и чемпион мира-1994 в составе сборной Бразилии Алдаир сыграли в футбол с детьми на стадионе "Центр дворового футбола им. Гавриила Качалина" в Москве.
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Тотти, Кандела и Алдаир провели тренировку для детей в Москве

Матч ТВ08:25

Тотти, Кандела, Алдаир и Булыкин сыграли с детьми в Центре дворового футбола имени Качалина

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Тотти, Кандела, Алдаир и Булыкин сыграли в футбол с детьми в Москве

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Тотти, Кандела и Алдаир сыграли в футбол с детьми в Москве

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Чемпион мира Тотти сыграл с детьми в московском футбольном дворе

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Тотти, Кандела и Алдаир провели тренировку для детей в Москве

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Итальянский футболист
Итальянский футболист, атакующий полузащитник и нападающий. Бывший капитан клуба «Рома», цвета которого защищал всю карьеру, с 1992 по 2017 год. Чемпион мира 2006 года и вице-чемпион Европы 2000 года в составе национальной сборной Италии, также играл на чемпионате мира 2002 и чемпионате Европы 2004 года. В составе молодёжной сборной Италии стал чемпионом Европы 1996 года. За первую сборную провёл 58 игр и забил 9 голов. Входит в тридцатку игроков по числу матчей и занимает второе место по числу голов в Серии А. Занимает первое место по числу голов в серии А, забитых за один клуб. И является единственным игроком Серии А, который забивал в 23 сезонах подряд. Все эти достижения - лучшие среди игроков клуба «Рома» за всю историю команды...
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