Футбол
РИА НовостиТотти, Кандела и Алдаир сыграли в футбол с детьми в Москве
Чемпион мира-2006 в составе сборной Италии Франческо Тотти, чемпион мира-1998 в составе сборной Франции Венсан Кандела и чемпион мира-1994 в составе сборной Бразилии Алдаир сыграли в футбол с детьми на стадионе "Центр дворового футбола им. Гавриила Качалина" в Москве.
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Автоматически обработано 6995 источников, обновлено в 10:25, Вашингтон
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Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал поручение о прекращении действия нормативных актов СССР и РСФСР в рамках системы под названием "регуляторная гильотина".
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Семья Игоря Талькова обвинила известную певицу в клевете
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Дни.ру 10:06
Политика
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Ранее суд ЕС отменил решение Еврокомиссии от 2016 года о расширении доступа "Газпрома" к мощностям газопровода Opal.
Газета.Ru 08:03
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Вымерший вид кенгуру был похож на коал
Во времена мезозоя Австралию населяло множество сумчатых животных, большинство из которых позже вымерли.
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СК возбудил дело против участника митинга в Улан-Удэ
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России предсказали потерю латвийских шпрот навсегда
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Каждый десятый сотрудник врёт, чтобы отпроситься с работы
Каждый десятый сотрудник (10%) российских компаний и предприятий скрывает истинную причину и лжёт начальству, чтобы отпроситься с работы пораньше.
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«Спартак» подал заявление на фаната ЦСКА за расистское высказывание
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Газета.Ru 09:58
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Новые апелляционные и кассационные суды начнут работать с 1 октября
«С 1 октября 2019 года начнут работу девять кассационных и пять апелляционных судов общей юрисдикции, в том числе кассационный и апелляционный военные суды», — говорится на сайте Верховного суда.
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В Москве назначен новый глава управления по контролю за наркотиками
Представлен новый глава столичного Управления полиции по контролю над оборотом наркотиков.
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