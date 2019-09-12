Футбол
РИА НовостиТотти, Кандела и Алдаир сыграли в футбол с детьми в Москве
Чемпион мира-2006 в составе сборной Италии Франческо Тотти, чемпион мира-1998 в составе сборной Франции Венсан Кандела и чемпион мира-1994 в составе сборной Бразилии Алдаир сыграли в футбол с детьми на стадионе "Центр дворового футбола им. Гавриила Качалина" в Москве.
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