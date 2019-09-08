Напомним, что «Рома» арендовала 30-летнего футболиста до окончания сезона-2019/20 без права последующего выкупа. Мхитарян перешёл в «Арсенал» в январе 2018 года из «Манчестер Юнайтед». В нынешнем сезоне 30-летний хавбек принял участие в 3 матчах АПЛ.

Тотти: Мхитарян может добавить «Роме» качества и количества

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