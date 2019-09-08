Футбол

ЧемпионатЧемпионатТотти: Мхитарян может добавить «Роме» качества и количества

Напомним, что «Рома» арендовала 30-летнего футболиста до окончания сезона-2019/20 без права последующего выкупа. Мхитарян перешёл в «Арсенал» в январе 2018 года из «Манчестер Юнайтед». В нынешнем сезоне 30-летний хавбек принял участие в 3 матчах АПЛ.
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Тотти: Мхитарян может добавить «Роме» качества и количества

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Итальянский футболист, атакующий полузащитник и нападающий. Бывший капитан клуба «Рома», цвета которого защищал всю карьеру, с 1992 по 2017 год. Чемпион мира 2006 года и вице-чемпион Европы 2000 года в составе национальной сборной Италии, также играл на чемпионате мира 2002 и чемпионате Европы 2004 года. В составе молодёжной сборной Италии стал чемпионом Европы 1996 года. За первую сборную провёл 58 игр и забил 9 голов. Входит в тридцатку игроков по числу матчей и занимает второе место по числу голов в Серии А. Занимает первое место по числу голов в серии А, забитых за один клуб. И является единственным игроком Серии А, который забивал в 23 сезонах подряд. Все эти достижения - лучшие среди игроков клуба «Рома» за всю историю команды...
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