Бывший капитан "Ромы" Франческо Тотти рассказал, как едва не развелся с женой Илари Блази из-за кошки. Экс-футболист поведал историю из семейной жизни во время разговора с другом Кристианом Виери в прямом эфире Instagram.

Тотти чуть не развелся с женой из-за кошки

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