Общество
Газета.RuТотти чуть не развелся с женой из-за кошки
Бывший капитан "Ромы" Франческо Тотти рассказал, как едва не развелся с женой Илари Блази из-за кошки. Экс-футболист поведал историю из семейной жизни во время разговора с другом Кристианом Виери в прямом эфире Instagram.
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Автоматически обработан 7151 источник, обновлено в 09:54, Ашберн
Здоровье
На Украине преодолён рубеж в 5 тыс. заразившихся коронавирусом
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что количество больных коронавирусом на Украине может составить от 2 до 10% всего населения в случае нарушения карантина во время пасхальных праздников.
Rusvesna.su 04:19
Шоу-бизнес
Прикованная к кровати Надежда Бабкина питается через зонд
Звезду планово лечат антибиотиками и капельницами, питается она по-прежнему через зонд, ходит в памперс, потому что физически прикована к кровати.
НТВ вчера в 10:54
Общество
В Тульской области выявлено 25 новых случаев коронавируса
В Тульской области 17 апреля в регионе зафиксировано еще 25 случая заболевания COVID-19.
Тульские новости вчера в 04:26
Общество
В Липецкой области ввели пропускную систему
Владельцы мобильных телефонов могут сразу в тоновом режиме ввести паспортные данные, в ответ на которые пришлют смс с кодом.
Российская газета 16 апреля в 09:21
Политика
От США потребовали объяснений из-за заявления об освобождении Вены Красной армией
13 апреля 1945 года Красная армия освободила Вену.
Взгляд.ру 09:32
Политика
Путин разрешил трудовым мигрантам до 15 июня не платить за патенты
Согласно указу президента, иностранцы, у которых истекает срок действия документов, смогут в течение трех месяцев остаться в России.
РБК 08:57
Общество
Сезон для внутреннего туризма в Турции может начаться в конце мая
Туристический сезон в Турции для жителей республики может начаться в конце мая.
ТАСС 09:24
Политика
Зеленский раскрыл свой план возвращения Донбасса
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Донбасс вернется под контроль Киева, как только регион покинут «войска».
Известия вчера в 22:33
Наука
Частота инфекционных заболеваний может указывать на развитие рака
В течение этого года показатели в группе с опухолью были выше, чем в контрольной группе, на 18 процентов для гриппа, на 46,1 процента для гастроэнтерита, на 232,1 процента для гепатита и на 135,9 процента для пневмонии.У отдельных лиц из группы с диагностированным раком с каждым годом вероятность заражения возрастала.
Машины и Механизмы вчера в 09:17
Общество
Работающим россиянам старше 65 лет дадут больничные
Работающие россияне старше 65 лет смогут получить электронный больничный с 20 по 30 апреля, сообщил РИА Новости министр труда и социальной защиты Антон Котяков.
РИА Новости вчера в 07:59
Общество
Нобелевский лауреат заявил об искусственном происхождении коронавируса
Лауреат Нобелевской премии 2008 го года, французский вирусолог Люк Монтанье заявил, что коронавирус имеет лабораторное происхождение.
Портал Поиск 06:26
Общество
Депутат Мособлдумы умер после заражения коронавирусом
Депутат Мособлдумы Иван Жуков умер в субботу, 18 апреля, на 65-м году жизни.
Известия 08:24
Игры
Streets of Rage 4 выйдет в конце апреля. Игра попадет в Xbox Game Pass
Cyber.sports.ru вчера в 11:56
Общество
Роспотребнадзор ответил на слова Лукашенко о качестве тест-систем
Роспотребнадзор с февраля передал Белоруссии 14 тыс. тест-систем для диагностики коронавируса, с их помощью были выявлены первые заболевшие в этой стране, сообщили в российском ведомстве в ответ на слова белорусского президента Александра Лукашенко о качестве российских тестов.
RT на русском 06:03
Шоу-бизнес
Поклонники рассекретили имя невесты Александра Гудкова
Фанаты приложили много усилий, чтобы узнать имя вероятной невесты актера.
OAnews вчера в 07:16
Происшествия
Замглавы Хакасии задержан по делу о крупной взятке
В Хакасии задержан исполняющий обязанности замглавы республики Сергей Новиков.
BFM.ru 01:25
Политика
Путин не поедет в храм Христа Спасителя на пасхальную службу
Президент России Владимир Путин останется дома на Пасху и не поедет на службу в храм Христа Спасителя 19 апреля, а поставит свечку в часовне на территории своей резиденции.
Известия 06:53
Кино
Том Харди показал финальную битву «Венома» без спецэффектов
РИА Новости вчера в 22:14
Здоровье
Врач рассказала, для кого из молодых особенно опасен коронавирус
Заразившиеся коронавирусом пациенты с хроническими заболеваниями входят в особую группу риска, рассказала врач из научно-клинического центра ФМБА в ролике, опубликованном телеведущей Еленой Малышевой в инстаграме.
РИА Новости 07:23
Здоровье
Врачам в Москве рекомендовали полоскать горло спиртом и закапывать в глаза раствор борной кислоты, чтоб не допустить заражения COVID-19
Советы по полосканию горла и промыванию глаз содержатся во временных методических рекомендациях, которые Депздрав Москвы направил руководителям медицинских организаций города.
Подъём 06:41
Политика
Захарова осудила «Би-Би-Си» за предвзятое отношение к России
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что британская телерадиовещательная корпорация "Би-Би-Си" предвзято освещает события в России.
Газета.Ru 08:50
Политика
Дума проверит наличие гражданства США у депутата-коммуниста
Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил проверить наличие гражданства США у депутата от КПРФ Дениса Парфенова после заявлений одного из парламентариев, сообщает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 06:35
Общество
Россияне резко устремились в Крым
Россияне массово устремились в Крым — число жителей других регионов, прибывающих на полуостров, за последние сутки резко возросло.
Lenta.ru 04:30
Общество
Россия вошла в топ-10 по количеству заболевших коронавирусом
Россия заняла десятое место среди всех стран мира по числу зараженных коронавирусом COVID-19.
Коммерсантъ 06:27
Общество
Мишустин подписал решение о максимальных выплатах безработным
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о максимальных выплатах по причине безработицы, сообщили на сайте кабмина.
iReactor вчера в 09:01
Здоровье
Главврач Англии указал на гендерный фактор риска при пандемии COVID-19
Как сообщает evo-rus.com, специалист по COVID-19 в Англии Крис Уитти назвал 3 главных фактора, которые увеличивают риск инфицирования и смерти при коронавирусе.
Ореанда-Новости 08:18
Футбол
Роналду опубликовал утреннее фото из постели с Джорджиной и детьми
Футболист показал, как проводит утро с детьми и своей девушкой Джорджиной Родригес.
Матч ТВ 05:07
Общество
В МЧС рассказали о бесполезности масок на улице
МЧС России в условиях пандемии коронавируса рекомендует отказаться от ношения защитных масок на улице.
Lenta.ru 16 апреля в 20:31