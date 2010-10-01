Шоу-бизнес
ЧемпионатТотти: кошка чуть не довела нас с женой до развода
Ночью кошка хотела спать только в нашей кровати, у наших ног. Это очень ласковая кошка, но она чуть не довела нас до разрыва. Илари хотела кошку любой ценой.
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Автоматически обработан 7151 источник, обновлено в 08:23, Ашберн
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Общество
Умер депутат Мособлдумы с подтвержденным коронавирусом
На 65-м году жизни скончался после заражения коронавирусом депутат Московской областной думы Иван Жуков, написал глава Богородского городского округа Игорь Сухин в Instagram.
Газета.Ru 08:10
Финансы
Спекулянты в США сократили ставки на укрепление рубля на 28%
Спекулятивные ставки на рост курса рубля на Чикагской товарной бирже (CME) снизились на отчетной неделе.
Profinance.ru 03:47
Здоровье
От коронавируса в Омской области вылечился еще один человек
За последние сутки коронавирусную инфекцию обнаружили еще у пятерых омичей, общее число больных увеличилось до 31.
Город55.ру 04:55
Политика
Трамп сообщил о расследовании версий происхождения коронавируса
США расследуют обстоятельства появление коронавируса COVID-19, сообщил американский президент Дональд Трамп.
Коммерсантъ 01:59
Происшествия
Обматерившего мэра Новокузнецка хоккеиста арестовали и оштрафовали
25-летний игрок заплатит две тысячи рублей и проведет двое суток под арестом. Инцидент произошел 16 апреля в Новокузнецке.
Lenta.ru вчера в 08:52
Экономика
Эксперты проанализировали поведение россиян при финансовых трудностях
По результатам исследований НАФИ, в среднем россиянину хватит денежной подушки на 63 дня, «поэтому финансовые трудности коснутся всех, в том числе тех самых родственников», отметила Никишова.
РБК вчера в 01:00
Политика
Лукашенко раскритиковал российские тесты на коронавирус за неточность
Встречу транслировал телеканал ОНТ. По его словам, российские тесты на 2019-nCoV дают правильные показания лишь в 30% случаев.
Телеканал 360° 01:03
Политика
Зеленский раскрыл свой план возвращения Донбасса
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Донбасс вернется под контроль Киева, как только регион покинут «войска».
Известия вчера в 22:33
Общество
В Москве аннулировали 554 пропуска у больных с коронавирусом
Глава московского департамента информационных технологий Эдуард Лысенко сообщил, что столичные власти аннулировали 554 цифровых пропуска у горожан, которые обязаны соблюдать режим самоизоляции в связи с заражением коронавирусом.
Московский Комсомолец 07:28
Шоу-бизнес
Поклонники рассекретили имя невесты Александра Гудкова
Фанаты приложили много усилий, чтобы узнать имя вероятной невесты актера.
OAnews вчера в 07:16
Происшествия
В Липецкой области умер первый инфицированный коронавирусом
Первый человек, инфицированный коронавирусом, умер в Липецкой области, сообщает 18 апреля пресс-служба администрации региона.
ИА Красная Весна 08:18
Футбол
Глушаков обводит банки во время карантина
Сезон в России прерван из-за пандемии коронавируса. На видео он показал, как проводит время на карантине.
Спорт-Экспресс 05:35
Происшествия
Установлены заказчики бунта в российской колонии
Lenta.ru 16 апреля в 05:25
Космос
Между Землей и Луной пролетит недавно обнаруженный астероид
Обнаруженный недавно астероид GH2 2020 приблизится к Земле в среду, 15 апреля, на расстояние примерно 360 000 километров, сообщает The Virtual Telescope Project.
Суть событий 15 апреля в 14:24
Общество
Синоптики пообещали тёплую майскую погоду в России
Москва, 18 апреля 2020, 13:35 — REGNUM Тёплая погода ожидается в мае на большей части европейской территории России.
REGNUM 06:35
Шоу-бизнес
Наталью Подольскую затравили за фото в бикини
Правда, в недавнем прямом эфире Подольская заявила, что Владимир редко заморачивается по поводу подарков, поэтому предпочитает вручать ей деньги.
StarHit.ru 08:00
Политика
В России продлили сроки временного пребывания иностранных граждан
Президент России Владимир Путин на фоне ситуации с коронавирусом подписал указ, согласно которому в РФ до 15 июня продлены сроки временного пребывания иностранных граждан, сообщает пресс-служба Кремля.
РИА Новости 04:16
Здоровье
В Кировской области выявлено 142 случая коронавируса
В Кировской области выявлено 142 случая заражения коронавирусом.
ГТРК Вятка 05:07
Происшествия
Семь медиков сбежали из уфимской больницы, закрытой на карантин
В Башкирии из закрытой на карантин Республиканской клинической больницы имени Куватова в Уфе сбежали, не дождавшись результатов повторных анализов на коронавирус, семь человек.
Вести.Ru 03:54
Общество
В мобильном приложении Сбербанка пользователи обнаружили чужие номера
Клиенты Сбербанка пожаловались в социальных сетях на появление в приложении «Сбербанк онлайн» дополнительных номеров телефонов, к которым привязана карта.
Ведомости вчера в 11:01
Общество
Особое мнение: Николай Сванидзе
Н. Сванидзе― Моя жизнь изменилась настолько же, насколько она у всех изменилась.
Эхо Москвы вчера в 13:13
Здоровье
В Петербурге 137 медработников доставили в больницу из-за коронавируса
Всего в учреждении проверяют на коронавирус 405 пациентов, из которых 137 – медики.
ФедералПресс вчера в 12:39
Шоу-бизнес
Стас Садальский раскрыл всю подноготную шоу «Секрет на миллион»
Территория новостей вчера в 04:37
Общество
Работающим россиянам старше 65 лет дадут больничные
Работающие россияне старше 65 лет смогут получить электронный больничный с 20 по 30 апреля, сообщил РИА Новости министр труда и социальной защиты Антон Котяков.
РИА Новости вчера в 07:59
Игры
Видео: авиасимулятор DCS World стал временно полностью бесплатным в Steam
Вашингтон, 18 апреля 2020, 06:55 — REGNUM Симулятор боевых действий Digital Combat Simulator World (DCS World) предложил пользователям Steam в течение месяца бесплатно попробовать полетать на всех самолётах в игре.
REGNUM вчера в 23:55
Общество
Мишустин утвердил максимальные выплаты безработным
Михаил Мишустин подписал постановление о максимальных выплатах безработным. Документ опубликован на сайте правительства России.
Клопс вчера в 09:03
Наука
Британские ученые начнут массовое производство вакцины от коронавируса
Вакцина от COVID-19, разработанная учеными из Университета Дженнера в Оксфорде, будет запущена в массовое производство в ближайшие недели на семи предприятиях в Великобритании, континентальной Европе, Индии и Китае, несмотря на то, что еще не прошла клинические испытания, сообщает Reuters.Вместе с этим ученые объявили о наборе волонтеров для тестирования вакцины на людях.
Агентство Телеграф 08:15