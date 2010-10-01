Шоу-бизнес

ЧемпионатЧемпионатТотти: кошка чуть не довела нас с женой до развода

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Ночью кошка хотела спать только в нашей кровати, у наших ног. Это очень ласковая кошка, но она чуть не довела нас до разрыва. Илари хотела кошку любой ценой.
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Тотти признался, что чуть не развелся с женой из-за лысой кошки

Soccer.ru08:14

Тотти: кошка чуть не довела нас с женой до развода

Чемпионат08:13

Тотти чуть не расстался с женой из-за кошки

Спорт-Экспресс07:54
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Автоматически обработан 7151 источник, обновлено в 08:23, Ашберн

Комментарии

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Франческо Тотти
Итальянский футболист
Итальянский футболист, атакующий полузащитник и нападающий. Бывший капитан клуба «Рома», цвета которого защищал всю карьеру, с 1992 по 2017 год. Чемпион мира 2006 года и вице-чемпион Европы 2000 года в составе национальной сборной Италии, также играл на чемпионате мира 2002 и чемпионате Европы 2004 года. В составе молодёжной сборной Италии стал чемпионом Европы 1996 года. За первую сборную провёл 58 игр и забил 9 голов. Входит в тридцатку игроков по числу матчей и занимает второе место по числу голов в Серии А. Занимает первое место по числу голов в серии А, забитых за один клуб. И является единственным игроком Серии А, который забивал в 23 сезонах подряд. Все эти достижения - лучшие среди игроков клуба «Рома» за всю историю команды...
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