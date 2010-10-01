Ночью кошка хотела спать только в нашей кровати, у наших ног. Это очень ласковая кошка, но она чуть не довела нас до разрыва. Илари хотела кошку любой ценой.

Тотти: кошка чуть не довела нас с женой до развода

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