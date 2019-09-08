Бывший капитан «Ромы» Франческо Тотти уверен, что полузащитник Генрих Мхитарян принесет пользу команде. Игрок перебрался в римский клуб из «Арсенала» на правах аренды.

Тотти верит в успех Мхитаряна в «Роме»

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