Футбол
Спорт-ЭкспрессТотти верит в успех Мхитаряна в «Роме»
Бывший капитан «Ромы» Франческо Тотти уверен, что полузащитник Генрих Мхитарян принесет пользу команде. Игрок перебрался в римский клуб из «Арсенала» на правах аренды.
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Автоматически обработаны 6983 источника, обновлено в 04:11, Вашингтон
Политика
Москалькова предлагает заключить соглашение РФ и Украины о правовом положении граждан
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова предлагает заключить соглашение между Россией и Украиной, которое позволило бы на паритетных началах прекращать в отношении граждан обеих стран уголовное преследование.
ТАСС 01:15
Единоборства
Хабиб Нурмагомедов победил Дастина Пуарье
Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов победил американского спортсмена Дастина Пуарье и защитил титул чемпиона UFC в легком весе.
BFM.ru вчера в 17:25
Политика
Путин проголосовал на выборах в Мосгордуму
Lenta.ru 03:29
Происшествия
В Ленинградской области три человека погибли в результате ДТП
Три человека погибли, один получил травмы в результате столкновения двух легковых автомобилей на трассе в Ленинградской области.
REGNUM 02:46
Политика
США отказались покупать гиперзвуковые ракеты у России
Gazeta.SPb вчера в 07:07
Политика
В Польше призвали к диалогу с Россией
Польский журналист Лукаш Гадзала считает, что Польше крайне необходимо налаживать отношения с Россией, так как Москва теряет от отсутствия диалога намного меньше Варшавы.
RT на русском вчера в 22:04
Теннис
Бьянка Андрееску обыграла Серену Уильямс в финале US Open
По итогам турнира Бьянка получила 2000 рейтинговых очков и три миллиона 850 тысяч долларов в качестве призовых.
Вести.Ru вчера в 18:30
Политика
Трамп отменил встречу с президентом Афганистана после теракта в Кабуле
Газета.Ru вчера в 19:36
Футбол
«Арсенал» хочет подписать с форвардом Ляказеттом новый контракт
Футбольный лондонский клуб «Арсенал» намеревается заключить со своим французским нападающим Александром Ляказеттом новый контракт, сообщает 8 сентября La Gazzetta dello Sport.
REGNUM 03:12
Религия
Русские приходы в Западной Европе проголосовали за присоединение к РПЦ
Половина (58,1%) членов генеральной ассамблеи Архиепископии русских православных церквей в Западной Европе проголосовала за присоединение к Русской православной церкви (РПЦ).
РБК вчера в 21:44
Политика
В Хорватии отреагировали на инцидент на границе с Сербией
Премьер Хорватии Андрей Пленкович отреагировал на инцидент, который произошел на границе с Сербией.
РЕН ТВ вчера в 21:51
Происшествия
В Купчино наблюдатели отправились в погоню за бюллетенями
Более 30 минут наблюдатели преследовали автомобиль, побывав в промзонах и на заправках.
Росбалт 04:03
Политика
Путин и Зеленский провели телефонные переговоры
Владимир Путин и Владимир Зеленский провели телефонный разговор, сообщили в пресс-службе Кремля.
РИА Новости вчера в 23:45
Гаджеты
Huawei может заменить Gmail сервисом ProtonMail
Китайская корпорация Huawei ведет переговоры с швейцарской компанией ProtonMail по установке ее сервиса электронной почты в свои смартфоны, сообщил Bloomberg.
Rambler News Service вчера в 09:15
Происшествия
В Нью-Йорке вандал повредил статую «Атакующего быка» на Уолл-стрит
Мужчина был задержан в Нью-Йорке за повреждение статуи "Атакующего быка" на Уолл-стрит, передает телеканал CBS со ссылкой на полицию.
РИА Новости 02:50
Происшествия
В Москве пенсионерка заживо сожгла двух человек
В столице полиция задержала 61-летнюю пенсионерку, которую подозревают в жестоком убийстве мужчины и женщины.
Российская газета 03:02
Политика
Нидерланды потребовали от России выдать Цемаха
Нидерланды потребовали от России выдать им свидетеля по делу о крушении Боинга MH17 Владимира Цемаха.
ИА Новороссия вчера в 15:46
Финансы
Какие испытания готовит осень рублю, евро и доллару
Анна Бодрова, старший аналитик Информационно-аналитического центра "Альпари": Пережив не самый простой для себя август, нервный и подвижный рубль стал гораздо более взвешенным и устойчивым.
Российская газета вчера в 23:00
Гаджеты
Еженедельная программа Вести.net от 7 сентября 2019 года
Вести.net там побывали и отобрали самые актуальные из новинок рынка ноутбуков и смартфонов.
Вести.Хайтек 03:32
Политика
В Хабаровском крае огласили явку на выборы по данным на 15 часов
КП - Хабаровск 03:36
Здоровье
Названы внешние признаки проблем с печенью
Врачи отмечают, что желтизна кожи и склер глаз свидетельствуют об уже серьезных и запущенных проблемах с печенью, в том числе указывая на острую стадию гепатита А или вирусных заболеваний.
Известия 00:38
Общество
В РПЦ назвали современных мужчин национальной трагедией
Глава Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Димитрий (Смирнов) назвал современных русских мужчин слабыми.
Lenta.ru 04:02
Общество
Медики назвали лечебные свойства водки
Специалисты считают, что водка помогает избавиться от остеохондроза, пишет «МедикФорум».
RT на русском 02:26
Шоу-бизнес
Людмила Целиковская – почему звезда «Попрыгуньи», сменившая четырех мужей, умерла одинокой
Несправедливость преследовала Людмилу Целиковскую и в личной жизни: один ее муж умер, а последний возлюбленный — предал.
StarHit.ru 00:30
Происшествия
Участниц Pussy Riot задержали в Москве
В Москве задержали бывшую участницу группы Pussy Riot Надежду Толоконникову, а также 15 ее знакомых.
Газета.Ru вчера в 13:15
Политика
Сегодня в Оренбургской области проходят выборы губернатора
1743.ru вчера в 22:00