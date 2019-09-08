Футбол
Бомбардир.руТотти: «Фанаты „Ромы“ наверняка оценят Мхитаряна»
Бывший капитан «Ромы» Франческо Тотти прокомментировал переход в римский клуб полузащитника «Арсенала» Генриха Мхитаряна.
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Автоматически обработаны 6983 источника, обновлено в 05:41, Вашингтон
Единоборства
Нурмагомедов объяснил, зачем выпрыгнул из клетки после боя с Порье
Российский боец UFC выпрыгнул из октагона после того, как одолел американца Дастина Порье.
Невские Новости 02:40
Футбол
Сборная Албании ожидаемо разгромлена во Франции
Коман развернул себя и защитника после прострела Гризманна, а вторым касанием пробил в нижний угол - 3:0. Довершил разнос гостей из Албании молодой Иконе, отличившийся в дебютном матче за сборную.
Евро-футбол.ру вчера в 16:46
Шоу-бизнес
Стало известно, ради кого Меган Маркл поехала в США
Поклонники британской королевской семьи продолжают обсуждать внезапную поездку Меган Маркл в Соединенные Штаты.
Телепрограмма 02:42
Единоборства
Емельяненко поздравил Хабиба с победой над Порье
Известный российский борец Александр Емельяненко поздравил Хабиба Нурмагомедова с победой над гражданином США Дастином Порье в турнире UFC, об этом он сообщил 8 сентября на своей странице в социальной сети Instagram.
REGNUM 03:33
Политика
Россия и Украина обменялись удерживаемыми лицами по формуле «35 на 35»
Эхо Москвы вчера в 15:00
Религия
Русские приходы в Западной Европе проголосовали за присоединение к РПЦ
Более половины (58,1%) членов Генеральной ассамблеи Архиепископии русских православных церквей в Западной Европе проголосовали за присоединение к Русской православной церкви (РПЦ).
РБК вчера в 21:44
Происшествия
На Таймыре нашли пропавший в августе Ми-2
РИА Новости 05:01
Происшествия
На Кипре утонула трехлетняя россиянка
Трехлетняя девочка из России вечером в субботу, 7 сентября, утонула в бассейне одного из домов в западной части Кипра.
Вести.Ru вчера в 15:58
Политика
Москалькова предложила Москве и Киеву подписать соглашение о закрытии дел
России и Украине следует заключить межгосударственное соглашение, которое позволит на паритетных началах прекращать уголовное преследование в отношении граждан обеих стран.
РБК 02:19
Происшествия
На участке в Волгограде умер кандидат в депутаты облдумы
В Волгограде в единый день голосования на участке умер кандидат в депутаты областной думы.
Московский Комсомолец 05:27
Политика
Собянин и Володин проголосовали на выборах в Мосгордуму
РИА Новости 05:07
Политика
Демонстранты в Гонконге передали петицию в генконсульство США
Участники протестов в Гонконге в воскресенье с пением гимна США и плакатами, призывающими Штаты оказать помощь в "освобождении" города от контроля со стороны Пекина, прошли к зданию американского генерального консульства и передали дипломатам петицию.
Интерфакс 05:29
Политика
В погоню за бюллетенями в Купчино отправились наблюдатели
В погоню за машиной оправились наблюдатели. Преследование продолжалось более получаса. Наблюдатели побывали на заправках и в промзонах.
Цензуры.Нет 04:56
Футбол
Людовик Жюли вернулся в «Монако»
Экс-полузащитник сборной Франции Людовик Жюли вернулся в «Монако», сообщается на официальном сайте монегасков.
Sport24.ru вчера в 23:53
Политика
В Ингушетии избрали нового главу региона
Депутаты народного собрания Ингушетии избрали главой региона Махмуд-Али Калиматова, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 05:32
Политика
Освобождение Цемаха вызвало негодование на Украине
Популярное киевское издание "Зеркало недели" отмечает, что освобождение Цемаха "отрицательно скажется на боевом духе и мотивации украинских военных", ведь при похищении Цемаха один из украинских боевиков погиб, а другой потерял ногу.
Накануне.Ru 05:32
Происшествия
Землетрясение магнитудой 5,4 произошло в Китае
Специалисты китайского сейсмологического центра зафиксировали землетрясение магнитудой 5,4 в провинции Сычуань на юго-западе КНР.
RT на русском вчера в 21:18
Происшествия
В Ленобласти таксист открыл стрельбу по напавшим на него клиентам
Во Всеволожском районе Ленинградской области 24-летний таксист обстрелял двух напавших на него клиентов, один из них оказался в больнице.
Российская газета 05:17
Гаджеты
Опубликованы характеристики смартфона Samsung Galaxy M30s
UfaTime.ru 05:04
Политика
КПРФ обвинили в скупке голосов в Бурятии
В Улан-Удэ представители КПРФ пытаются скупать голоса избирателей, прикрываясь сбором подписей за Байкал, сообщают гражданские корреспонденты «Ридуса».
Ридус 02:00
Космос
Китайский луноход прошел почти 300 метров по обратной стороне Луны
Труд вчера в 10:23
Происшествия
В Нью-Йорке вандал повредил статую «Атакующего быка» на Уолл-стрит
Мужчина был задержан в Нью-Йорке за повреждение статуи "Атакующего быка" на Уолл-стрит, передает телеканал CBS со ссылкой на полицию.
РИА Новости 02:50
Футбол
«Ювентус» планирует подписать Де Хеа
Роналду - самый быстрый форвард в чемпионате Италии Английский клуб несколько раз пытался подписать новый контракт с голкипером, однако на данный момент де Хеа не принял ни одного из предложений клуба по новому соглашению.
Sport.ru 04:14
Общество
На Пискаревском кладбище Петербурга почтили память жертв блокады
На Пискаревском мемориальном кладбище в Санкт-Петербурге в воскресенье состоялась церемония возложения цветов и венков в День памяти жертв блокады Ленинграда, который приходится на 8 сентября.
REGNUM 05:00
Общество
Протоиерей Смирнов назвал российских мужчин национальной трагедией
Председатель патриаршей комиссии по делам семьи, защите материнства и детства протоиерей Димитрий Смирнов назвал российских мужчин национальной трагедией.
Известия 05:14