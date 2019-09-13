Футбол

ФАНФАНТотти вступился за российского школьника с прической Ибрагимовича

Известный итальянский футболист, бывший капитан «Ромы» Франческо Тотти встал на защиту школьника из Сосновоборска Красноярского края, которого затравили из-за прически в стиле шведского нападающего Златана Ибрагимовича.
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«Сюрреалистичная ситуация». Тотти вступился за российского школьника с прической Ибрагимовича

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Sports.ruвчера в 11:47

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Чемпионатвчера в 13:13

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Советский спортвчера в 12:45

Тотти – о травле российского школьника с причёской Ибрагимовича: «Это неправильно и несправедливо»

Евро-футбол.рувчера в 13:08

Тотти назвал сюрреализмом историю мальчика с прической Ибрагимовича

Газета.Ruвчера в 13:28
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Автоматически обработано 6995 источников, обновлено в 05:04, Вашингтон
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Франческо Тотти
Итальянский футболист
Итальянский футболист, атакующий полузащитник и нападающий. Бывший капитан клуба «Рома», цвета которого защищал всю карьеру, с 1992 по 2017 год. Чемпион мира 2006 года и вице-чемпион Европы 2000 года в составе национальной сборной Италии, также играл на чемпионате мира 2002 и чемпионате Европы 2004 года. В составе молодёжной сборной Италии стал чемпионом Европы 1996 года. За первую сборную провёл 58 игр и забил 9 голов. Входит в тридцатку игроков по числу матчей и занимает второе место по числу голов в Серии А. Занимает первое место по числу голов в серии А, забитых за один клуб. И является единственным игроком Серии А, который забивал в 23 сезонах подряд. Все эти достижения - лучшие среди игроков клуба «Рома» за всю историю команды...
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