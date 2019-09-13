Футбол
ФАНТотти вступился за российского школьника с прической Ибрагимовича
Известный итальянский футболист, бывший капитан «Ромы» Франческо Тотти встал на защиту школьника из Сосновоборска Красноярского края, которого затравили из-за прически в стиле шведского нападающего Златана Ибрагимовича.
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Тотти о мальчике с хвостиком как у Златана: «Это неправильно. Учителя должны задуматься»
Sports.ruвчера в 11:47
Франческо Тотти — учителям мальчика с прической Ибрагимовича: «Думайте головой»
Спорт-Экспрессвчера в 12:42
Тотти вступился за российского школьника: Учителям следует задуматься. Это несправедливо
Советский спортвчера в 12:45
Тотти – о травле российского школьника с причёской Ибрагимовича: «Это неправильно и несправедливо»
Евро-футбол.рувчера в 13:08
Автоматически обработано 6995 источников, обновлено в 05:04, Вашингтон
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RT на русском вчера в 11:16
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Коммерсантъ 01:02
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12-13 сентября Pirelli вместе с Renault проведет на Поль-Рикаре первые тесты шин с 18-дюймовыми колесными дисками, переход на которые в Формуле 1 состоится в 2021 году.
Autosport.com.ru 12 сентября в 03:21
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Известная американская модель и бизесвумен Кайли Дженнер снялась в откровенной фотосессии для журнала Playboy.
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Киев хочет провести выборы в Донбассе до 2020 года
Глава МИД Украины подчеркнул, что Киев не намерен проводить фейковые выборы на неподконтрольных ему территориях.
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В ПФР рассказали, в каких случаях могут уменьшить пенсию
В ПФР рассказали, в каких случаях пенсионные выплаты могут прийти в меньших, чем обычно размерах. Об этом пишет "Российская газета".
РИА Новости 04:56
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Пропажа депутата После избрания Соловьева депутатом "Дождь" сообщил, что в течение двух суток после выборов было неясно, существует ли он вообще, и что о нем ничего не могли сказать в партии, его искали члены окружной комиссии.
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Политика
Сноуден сообщил о своей тайной женитьбе в России
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Бразилец из сборной России сравнил правила пьянки на родине и в России
Вратарь сборной России Маринато Гильерме рассказал, как проходят застолья у него на родине — в Бразилии.
Lenta.ru вчера в 13:45
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В Совфеде предложили Украине войти в состав России
"В перспективе самый реалистичный вариант, что Крым будет жить в одном государстве с Украиной, только если Украина войдет в состав Российской Федерации, объединится с Россией в союзное государство со стиранием границ", — сказал сенатор.
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Рекордное количество зрителей собрал «Ленинград» на «Ростов-Арене»
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Под Воронежем родители два года держали на привязи и прижигали ребенка
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Цена "автогражданки" для безаварийных водителей после перехода на новую систему расчета тарифов ОСАГО может снизиться в 3-4 раза.
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Роскачество обновило рейтинг смартфонов
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ESET: каждая пятая уязвимость в iOS является критической
«Трендом 2019 года стали уязвимости для iOS, которые открывали ранее исправленные ошибки, а также позволили создать джейлбрейк для версии 12.4», — говорят специалисты ESET.
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Росстат сообщил о росте числа россиян старше 100 лет
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Политика
Кравчук заявил, что украинцы в 1991 году выступали за союз с Россией
Первый президент Украины Леонид Кравчук заявил, что в 1991 году в ходе референдума о подтверждении "Акта провозглашения независимости Украины" население страны голосовало за союзное с Россией государство.
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Роскосмос в течение полугода намерен испытать макет двигателя для космического ядерного буксира
На выполнение очередного этапа исследований выделено более полумиллиарда рублей. Космический корабль получит ядерную двигательную установку.
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