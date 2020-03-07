Экономика

РИА НовостиРИА НовостиТоварооборот между Россией и Китаем за два месяца вырос на 5,6%

Товарооборот между Россией и Китаем за январь и февраль 2020 года вырос на 5,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 17,1 миллиарда долларов, свидетельствуют данные главного таможенного управления Китая.
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с чего всё началось
Экспорт Китая снизился на 17,2% в долларовом выражении в январе и феврале на фоне распространения коронавирусной инфекции, сообщает
 Главное таможенное управление Китая.
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