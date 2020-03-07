Экономика
РИА НовостиТоварооборот между Россией и Китаем за два месяца вырос на 5,6%
Товарооборот между Россией и Китаем за январь и февраль 2020 года вырос на 5,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 17,1 миллиарда долларов, свидетельствуют данные главного таможенного управления Китая.
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с чего всё началось
Экспорт Китая снизился на 17,2% в долларовом выражении в январе и феврале на фоне распространения коронавирусной инфекции, сообщает Главное таможенное управление Китая.РБКвчера в 13:55
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Происшествия
Пал травы на КСК в Чите сфотографировал очевидец
Пал травы на КСК в Чите сфотографировал местный житель днем 7 марта.
Здоровье
Единая система менеджмента качества появится во всех больницах РФ
Единая система менеджмента качества будет постепенно внедрена во всех медицинских учреждениях страны, а внутренние процессы в больницах должны быть оцифрованы, чтобы обеспечить пациентам качественную и безопасную медпомощь.
Энергетика
Саудовская Аравия увеличит добычу нефти из-за срыва сделки ОПЕК
В апреле Саудовская Аравия увеличит добычу нефти до 10 миллионов баррелей в сутки.
Политика
Зеленский назвал переговоры с Путиным сложными
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его личные переговоры с российским лидером Владимиром Путиным проходят сложно, но дают результат.
Шоу-бизнес
Дочь Заворотнюк рассказала о пережитом стрессе из-за болезни матери
Анна Заворотнюк поделилась с подписчиками переживаниями, связанными с онкологической болезнью матери, поблагодарив пользователей за поддержку.
Политика
Следствие по делу MH17 предлагало нарушить суверенитет России
Международная следственная группа по делу о катастрофе рейса МН17 на Украине всерьез рассматривала возможность нарушения российского суверенитета при поиске свидетелей.
Футбол
Российская модель Лиман: реально верю, что в футболе геев нет
Российская модель и болельщица Мария Лиман высказалась о поддержке ЛГБТ-сообщества в футболе и об игроках-геях.
Гаджеты
10 марта Adidas представит умные стельки Adidas GMR Insoles для отслеживания игры в футбол
Сайт Footy Headlines, занимающийся продажей футбольных комплектов и бутсов, уже приобрел какое-то количество стелек Adidas GMR Insoles.
Армия и оружие
Эрдоган прокомментировал соглашение с РФ по Идлибу
Президент Турции Реджеп Эрдоган оценил результаты переговоров с Россией, согласно которым в сирийском местечке Идлиб введен режим прекращения огня.
Биатлон
Миронова не вышла на масс-старт этапа Кубка мира в Нове-Месте
Российская биатлонистка Светлана Миронова пропускает масс-старт на этапе Кубка мира в Нове-Месте (Чехия).
Общество
Вступил в силу новый формат ОСАГО
Российские водители с 8 марта смогут вносить информацию о каско на обратную сторону полиса ОСАГО.
Кино
Умер актер-близнец из фильма «Няньки» Дэвид Пол
В канун своего 63-го дня рождения скончался американский актер Дэвид Пол, сообщает EOB News. Точная причина смерти неизвестна.
Культура
Из-за блатных участников раскритиковал шоу «Голос» Пресняков-старший
На музыкальное шоу «Голос», которое показывают по Первому каналу, очень часто попадают по блату, рассказал Владимир Пресняков-старший.
Наука
«Вакцинационную неуверенность» ученые объяснили эффектом Даннинга — Крюгера
Даннинг подразумевает под этим эффект, когда дефицит достоверной информации приводит к тому, что люди входят в состояние уверенности, будто бы они знают значительно больше специалистов.
Происшествия
Турнир ММА в Черкесске закончился массовой дракой
После боя Алима Гугова из Кабардино-Балкарии и представителя Чечни Джаддала Алибекова в октагоне появились болельщики одного из спортсменов и устроили драку.
Армия и оружие
Российские военные на Балтике отработали удары «Искандерами»
«В рамках планового лагерного сбора подразделений ракетного соединения армейского корпуса расчётами оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер» проведена тренировка по нанесению условных ракетных ударов», — приводит Интерфакс слова официального представителя Балтфлота Романа Мартова.
Футбол
В ФК «Сочи» вернулся бывший тренер Точилин
Бывший главный тренер футбольного клуба «Сочи» Александр Точилин снова вернулся в команду. Об этом он рассказал порталу «Спорт Экспресс».
Общество
В Омске нашли женщину со страховой пенсией 52 тыс. руб
Самую большую страховую пенсию по старости среди жителей Омской области получает 70-летняя женщина — 52 533 руб. ежемесячно.
Общество
Пассажиров лайнера Diamond Princess выписали в Казани после карантина
Восемь российских туристов с круизного лайнера Diamond Princess, где была вспышка коронавируса, выписали из больницы в Казани, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко.
Политика
Путин определил полномочия Медведева в Совбезе
Президент Владимир Путин подписал указ, определяющий полномочия заместителя председателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева.
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл посетили последнее мероприятие перед magxit
Публика тепло встретила чету ренегатов, которые в последний день марта будут освобождены от монарших обязанностей.
Общество
Россияне начали запасаться едой в страхе перед эпидемией коронавируса
В феврале в России резко вырос спрос на продукты с длительными сроками хранения, мыло, бытовую химию и предметы личной гигиены.
Армия и оружие
Опубликовано видео полета Ту-142 над Северным Ледовитым океаном
Телеканал "Звезда" опубликовал видео с учений самолетов ВКС в небе над Северным Ледовитым океаном.
Общество
Власти Москвы ввели режим повышенной готовности из-за коронавируса
Собянин поручил проработать вопрос создания инфекционного корпуса в Москве с использованием быстровозводимых конструкций.
Наука
Разработана программа, которая может составлять генетическую историю животных и растений
Чтобы создать алгоритм, который составляет по генетическим данным вероятные модели демографической истории, ученые применили особенный подход.
Футбол
Абрахам отклонил предложение «Челси» о продлении контракта
Форвард лондонского «Челси» Тэмми Абрахам отклонил предложение клуба о подписании нового соглашения.
Происшествия
Трое взрослых и ребенок пострадали в аварии с маршруткой в Петербурге
Как сообщает ТАСС, в результате инцидента пострадали четыре человека – водитель легкового автомобиля Hyundai Solaris, а также – мужчина, находившийся за рулем Mitsubishi Lancer и два его пассажира, в том числе – семилетний ребенок.
Культура