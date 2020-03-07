с чего всё началось

Товарооборот между Россией и Китаем за январь и февраль 2020 года вырос на 5,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 17,1 миллиарда долларов, свидетельствуют данные главного таможенного управления Китая.

Товарооборот между Россией и Китаем за два месяца вырос на 5,6%

Здоровье Единая система менеджмента качества появится во всех больницах РФ Единая система менеджмента качества будет постепенно внедрена во всех медицинских учреждениях страны, а внутренние процессы в больницах должны быть оцифрованы, чтобы обеспечить пациентам качественную и безопасную медпомощь.

Политика Зеленский назвал переговоры с Путиным сложными Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его личные переговоры с российским лидером Владимиром Путиным проходят сложно, но дают результат.

Политика Следствие по делу MH17 предлагало нарушить суверенитет России Международная следственная группа по делу о катастрофе рейса МН17 на Украине всерьез рассматривала возможность нарушения российского суверенитета при поиске свидетелей.

Общество Вступил в силу новый формат ОСАГО Российские водители с 8 марта смогут вносить информацию о каско на обратную сторону полиса ОСАГО.

Наука «Вакцинационную неуверенность» ученые объяснили эффектом Даннинга — Крюгера Даннинг подразумевает под этим эффект, когда дефицит достоверной информации приводит к тому, что люди входят в состояние уверенности, будто бы они знают значительно больше специалистов.

Происшествия Турнир ММА в Черкесске закончился массовой дракой После боя Алима Гугова из Кабардино-Балкарии и представителя Чечни Джаддала Алибекова в октагоне появились болельщики одного из спортсменов и устроили драку.

Армия и оружие Российские военные на Балтике отработали удары «Искандерами» «В рамках планового лагерного сбора подразделений ракетного соединения армейского корпуса расчётами оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер» проведена тренировка по нанесению условных ракетных ударов», — приводит Интерфакс слова официального представителя Балтфлота Романа Мартова.

Футбол В ФК «Сочи» вернулся бывший тренер Точилин Бывший главный тренер футбольного клуба «Сочи» Александр Точилин снова вернулся в команду. Об этом он рассказал порталу «Спорт Экспресс».

Общество Пассажиров лайнера Diamond Princess выписали в Казани после карантина Восемь российских туристов с круизного лайнера Diamond Princess, где была вспышка коронавируса, выписали из больницы в Казани, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко.