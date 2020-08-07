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REGNUM
REGNUM

Товарооборот Китая и России за семь месяцев сократился на 4,3%

Отмечается, что экспорт Китая в России сократился на 3,7% до $25,83 млрд. Импорт, в свою очередь, также снизился на 4,7%, до $33 млрд. Вместе с тем совокупный объём внешней торговли Китая за первые семь месяцев текущего года сократился на 4,8% в годовом выражении до $2,44 трлн.В источнике
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Коммерсантъ

С начала года товарооборот России и Китая сократился на 4,3%

Коммерсантъ00:38
Известия

Товарооборот РФ и КНР в январе-июле сократился на 4,3%

Известия00:30
ИА Красная Весна

В Марокко зарегистрировали серьезный спад во внешней торговле

ИА Красная Веснавчера в 10:34
ТАСС

Товарооборот Китая и России сократился на 4,3%

ТАСС23:46
ПРАЙМ

Товарооборот России и КНР за 7 месяцев упал на 4,3%

ПРАЙМ00:09
Труд

АСЕАН - главный торговый партнер КНР

Труд17:11
REGNUM

Объем внешней торговли Китая вырос на 6,5%

REGNUM01:13

В Крыму объяснили Лукашенко, почему Киев не стал воевать за полуостров

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону заявил, что Украина потеряла Крым, потому что у нее "не было власти и желания защищать свой кусок земли".
В Крыму объяснили Лукашенко, почему Киев не стал воевать за полуостров
РИА Новости01:57

Спасатели МЧС России извлекли из-под завалов в Бейруте троих погибших

«7 августа 2020 года поисково-спасательными службами МЧС России на месте разбора завалов в Бейруте обнаружены и извлечены тела трех погибших от взрыва, произошедшего 4 августа в порту», — говорится в сообщении.
ИА Красная Весна00:41

Глава Белоруссии назвал отношения с Россией барахтаньем

Рассказывая об отношениях с Российской Федерацией в рамках своего интервью "В гостях у Дмитрия Гордона", которое было опубликовано в четверг, Лукашенко заявил, что президент России Владимир Путин обещает, при этом правительство решало по-другому.
VSE42.RUвчера в 12:31

После взрыва в Бейруте экс-владельца судна с селитрой нашла полиция

Кипрский бизнесмен Хараламбос Манолис сообщил, что в то время у россиянина были юридические проблемы как с властями Ливана, так и с клиентами, в результате чего были конфискованы селитра и судно.
Уралинформбюро01:20
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Антиправительственные протесты прошли в Бейруте

Протестные акции с требованием отставки правительства прошли в Бейруте на фоне многочисленных жертв и разрушений в результате взрыва в порту столицы Ливана, сообщило ливанское государственное информагентство National News Agency (NNA).
Интерфакс23:14

В «Локомотиве» рассказали о тестировании на коронавирус

Председатель совета директоров столичного "Локомотива" Анатолий Мещеряков рассказал прохождении игроками клуба тестирование на наличие в организме коронавирусной инфекции в преддверии матча за Олимп - Суперкубок России против петербургского "Зенита".
Газета.Ruвчера в 10:46

Назван облегчающий течение COVID-19 алкогольный напиток

Ученые из Университета Лаваля в Канаде обнаружили в вине антиоксидант, способный понизить тяжесть острого респираторного дистресс-синдрома (ОРДС), который часто сопровождает заболевание, вызванное коронавирусом нового типа.
Lenta.ru19:36
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