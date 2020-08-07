Рубль поддерживает пессимизм доллара

С другой стороны, текущим негативом для рубля является объявленное ЦБ уменьшение ежедневных продаж валюты из ФНБ с 7 августа почти в два раза по сравнению с июлем — в среднем до 3,1 млрд руб. с 5,1 млрд руб. 6 августа для курса рубля могут быть относительно важны выходящие данные о потребительской инфляции в России за июль и о международных резервах ЦБ РФ.