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REGNUM
REGNUM

Товарооборот Китая и России за семь месяцев сократился на 4,3%

Отмечается, что экспорт Китая в России сократился на 3,7% до $25,83 млрд. Импорт, в свою очередь, также снизился на 4,7%, до $33 млрд. Вместе с тем совокупный объём внешней торговли Китая за первые семь месяцев текущего года сократился на 4,8% в годовом выражении до $2,44 трлн.В источнике
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ПРАЙМ

Товарооборот России и КНР за 7 месяцев упал на 4,3%

ПРАЙМ00:09
ИА Красная Весна

Товарооборот между Россией и Китаем сократился

ИА Красная Весна03:05
Коммерсантъ

С начала года товарооборот России и Китая сократился на 4,3%

Коммерсантъ00:38
Известия

Товарооборот РФ и КНР в январе-июле сократился на 4,3%

Известия00:30
ТАСС

Товарооборот Китая и России сократился на 4,3%

ТАСС23:46
REGNUM

Товарооборот Китая с Киргизией за год сократился почти на 2/3

REGNUM06:24
Труд

АСЕАН - главный торговый партнер КНР

Труд17:11

Минобороны России впервые раскрыло условия применения ядерного оружия

Минобороны подчеркивает, что условия применения противником ядерного и иных видов оружия массового поражения, удары по критически важным объектам России, а также агрессия с применением обычных средств поражения не должны вызывать вопросов у экспертов.
Минобороны России впервые раскрыло условия применения ядерного оружия
Lenta.ru05:52
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В TikTok отреагировали на указ Трампа о мерах против компании

Ранее американский лидер Дональд Трамп подписал указ, который вступит в силу через 45 дней после опубликования, запрещающий американским компаниям и частным лицам в юрисдикции США проводить какие-либо сделки с владеющей TikTok компанией ByteDance или её дочерними предприятиями.
RT на русском06:17
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В Белоруссии отменили концерты звезд из России перед выборами

В преддверии президентских выборов в Белоруссии, которые должны пройти 9 августа, в стране отменили концерты с участием российских звезд, включая Леонида Агутина, Григория Лепса, Владимира Преснякова и других.
Газета.Ru05:14
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В ходе КТО в Ингушетии ликвидировали двух готовивших теракты боевиков

В ходе контртеррористической операции в Назрани и Малгобекском районе Ингушетии были ликвидированы двое готовивших теракты боевиков, ещё один бандит был задержан, сообщает информационный центр Национального антитеррористического комитета (НАК).
RT на русском00:30
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Генпрокуратура потребовала изъять у Абызова 32 млрд рублей

Следователи считают, что, находясь на госслужбе в течение пяти лет, Абызов не декларировал имущество и продолжал заниматься предпринимательской деятельностью, извлекая доходы из подконтрольных ему компаний.
Ведомости02:27
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В Госдуме предложили отменить налог на ряд автомобилей

В России необходимо отменить транспортный налог на российские автомобили, сообщается в письме министру финансов Антону Силуанову от первого заместителя председателя комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Василия Власова.
Вести.Ru02:55
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В России запатентовали препарат от коронавируса

Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) получило патент на отечественный препарат «Лейтрагин», который помогает предотвращать или смягчать осложнения от коронавируса, сообщается на сайте агентства.
Коммерсантъ17:53
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Рубль поддерживает пессимизм доллара

С другой стороны, текущим негативом для рубля является объявленное ЦБ уменьшение ежедневных продаж валюты из ФНБ с 7 августа почти в два раза по сравнению с июлем — в среднем до 3,1 млрд руб. с 5,1 млрд руб. 6 августа для курса рубля могут быть относительно важны выходящие данные о потребительской инфляции в России за июль и о международных резервах ЦБ РФ.
REGNUMвчера в 03:19
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