Товарооборот Китая и России за семь месяцев сократился на 4,3%

Отмечается, что экспорт Китая в России сократился на 3,7% до $25,83 млрд. Импорт, в свою очередь, также снизился на 4,7%, до $33 млрд. Вместе с тем совокупный объём внешней торговли Китая за первые семь месяцев текущего года сократился на 4,8% в годовом выражении до $2,44 трлн.