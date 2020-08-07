Товарооборот Китая и России за семь месяцев сократился на 4,3%
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Отмечается, что экспорт Китая в России сократился на 3,7% до $25,83 млрд. Импорт, в свою очередь, также снизился на 4,7%, до $33 млрд. Вместе с тем совокупный объём внешней торговли Китая за первые семь месяцев текущего года сократился на 4,8% в годовом выражении до $2,44 трлн.В источнике
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