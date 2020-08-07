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REGNUM
REGNUM

Товарооборот Китая и России за семь месяцев сократился на 4,3%

Отмечается, что экспорт Китая в России сократился на 3,7% до $25,83 млрд. Импорт, в свою очередь, также снизился на 4,7%, до $33 млрд. Вместе с тем совокупный объём внешней торговли Китая за первые семь месяцев текущего года сократился на 4,8% в годовом выражении до $2,44 трлн.В источнике
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ПРАЙМ

Товарооборот России и КНР за 7 месяцев упал на 4,3%

ПРАЙМ00:09
Известия

Товарооборот РФ и КНР в январе-июле сократился на 4,3%

Известия00:30
REGNUM

Объем внешней торговли Китая вырос на 6,5%

REGNUM01:13
ТАСС

Товарооборот Китая и России сократился на 4,3%

ТАСС23:46
Коммерсантъ

С начала года товарооборот России и Китая сократился на 4,3%

Коммерсантъ00:38
Труд

АСЕАН - главный торговый партнер КНР

Труд17:11
ИА Красная Весна

В Марокко зарегистрировали серьезный спад во внешней торговле

ИА Красная Веснавчера в 10:34

Пять пациентов с коронавирусом умерли в Алтайском крае за сутки

За прошедшие сутки в Алтайском крае у 92 человек выявлено инфицирование коронавирусом, выздоровели 163 пациента, скончались пять коронавирусных больных, в том числе двое непосредственно от COVID-19 и вызванных им осложнений.
Kursk.comвчера в 03:02
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Суд вынес приговор семерым фигурантам дела «Нового величия»

Москва, 6 августа 2020, 17:11 — REGNUM Люблинский суд Москвы осудил семерых фигурантов дела «Нового величия», обвиняемых в организации экстремистского сообщества, на сроки от семи лет колонии до четырёх лет условно, сообщил 6 августа «Коммерсантъ».
REGNUMвчера в 10:11
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В Минобороны России назвали условия для нанесения ядерного удара

Документ подразумевает, что Россия может применить ядерное оружие в ответ на нападение на нашу страну или на союзников России с использованием ядерного оружия или другого оружия массового поражения, либо в случае агрессии с обычным оружием, если "под угрозу поставлено само существование государства".
Российская газета19:58
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Найдено слабое место коронавируса

Специалисты из Университета штата Канзас протестировали терапевтическое средство против коронавируса и обнаружили, что 3С-подобная протеаза (3CLpro) является основным ферментом при развитии SARS-CoV-2.
РИА Новостивчера в 05:16
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Twitter создал новые метки для Кремля и МИД России

Например, под названием официального Twitter-аккаунта Кремля содержится подпись «правительственная учетная запись», а под названием официального Twitter-аккаунта президента США — «правительственная учетная запись США».
РБК18:47
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США пригрозили немецкому порту санкциями из-за «Северного потока-2»

В конце июня группа американских сенаторов, в числе которых были в том числе и авторы письма к оператору порта Мукран, Тед Круз, Рон Джонсон и Том Коттон, предложила включить дополнительные санкции в отношении «Северного потока-2» в оборонный бюджет США на 2021 финансовый год.
РБКвчера в 13:01
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СК проверит обстоятельства смерти девочки в монастыре схимонаха Сергия

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить об обстоятельствах смерти 15-летней девочки в Среднеуральском женском монастыре, духовником и основателем которого является лишённый сана схимонах Сергий (Николай Романов).
RT на русском18:30
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Постановщица перезагрузки «Кэндимена» снимет сиквел «Капитана Марвел»

Disney и Marvel Studios определились с кандидатурой режиссера второй части «Капитана Марвел» — кино снимет Ниа ДаКоста, постановщица независимого триллера «Лесок» и перезагрузки хоррора «Кэндимен», которая выйдет на экраны в октябре.
Кinomaniaвчера в 10:39
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Впервые с 2015 года ОБСЕ не зафиксировало нарушений в Донбассе

Нарушений режима прекращения огня на территории Донецкой и Луганской областей не зафиксировала впервые с начала сбора данных в 2015 году специальная мониторинговая миссия ОБСЕ на Украине, сообщается 6 августа в заявлении миссии.
ИА Красная Веснавчера в 14:04