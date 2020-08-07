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Известия

Товарооборот РФ и КНР в январе-июле сократился на 4,3%

Товарооборот между Россией и Китаем в январе-июле текущего года упал на 4,3% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года и составил $58,82 млрд, сообщает в пятницу, 7 августа, «РИА Новости» со ссылкой на данные таможенного управления КНР.В источнике
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ПРАЙМ

Товарооборот РФ и КНР за 7 месяцев 2020 г упал на 4,3%, составив $58,8 млрд – таможня КНР

ПРАЙМ00:09
Известия

Товарооборот РФ и КНР в январе-июле сократился на 4,3%

Известия00:30
ТАСС

Товарооборот Китая и России сократился на 4,3%

ТАСС23:46
Коммерсантъ

С начала года товарооборот России и Китая сократился на 4,3%

Коммерсантъ00:38
ИА Красная Весна

Товарооборот между Мексикой и США упал более чем на 20%

ИА Красная Весна5 августа в 16:35

СК проверит обстоятельства смерти девочки в монастыре схимонаха Сергия

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить об обстоятельствах смерти 15-летней девочки в Среднеуральском женском монастыре, духовником и основателем которого является лишённый сана схимонах Сергий (Николай Романов).
RT на русском18:30
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Новое отделение открывается в Красноярском онкодиспансере

Основной задачей нового отделения станет контроль своевременности и полноты обследования пациентов, находящихся на диспансерном наблюдении, - пояснил главный врач краевого онкологического диспансера Андрей Модестов.
Среда2422:51
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Законопроект о выплатах гражданам России внесен в Госдуму

Москва, 6 августа 2020, 13:32 — REGNUM Законопроект о финансовой помощи малообеспеченным гражданам РФ внесли в Госдуму депутаты фракции «Справедливая Россия» во главе с Сергеем Мироновым, передает корреспондент ИА REGNUM 6 августа.
REGNUMвчера в 06:32
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Ефремов не узнал себя на видео после ДТП во время просмотра в суде

Ближе к концу заседания и после просмотра видео, снятых в день аварии, адвокат семьи погибшего в ДТП Александр Добровинский спросил у Ефремова, узнает ли тот себя на продемонстрированных кадрах.
Газета.Ruвчера в 12:54
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Байден принес извинения после слов об одинаковых чернокожих в США

Вашингтон, 7 августа 2020, 07:11 — REGNUM Извинения за свои слова об отсутствии разнообразия в сообществе чернокожих по сравнению с испаноязычными жителями США принес бывший американский вице-президент и возможный кандидат на предстоящих в стране выборах Джо Байден.
REGNUM00:11

Спасатели МЧС России извлекли из-под завалов в Бейруте троих погибших

«7 августа 2020 года поисково-спасательными службами МЧС России на месте разбора завалов в Бейруте обнаружены и извлечены тела трех погибших от взрыва, произошедшего 4 августа в порту», — говорится в сообщении.
ИА Красная Весна00:41