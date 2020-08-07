Товарооборот РФ и КНР в январе-июле сократился на 4,3%
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Товарооборот между Россией и Китаем в январе-июле текущего года упал на 4,3% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года и составил $58,82 млрд, сообщает в пятницу, 7 августа, «РИА Новости» со ссылкой на данные таможенного управления КНР.В источнике
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