Товарооборот РФ и КНР в январе-июле сократился на 4,3%

Товарооборот между Россией и Китаем в январе-июле текущего года упал на 4,3% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года и составил $58,82 млрд, сообщает в пятницу, 7 августа, «РИА Новости» со ссылкой на данные таможенного управления КНР.