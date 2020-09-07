Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
REGNUM
REGNUM

Товарооборот России и КНР за восемь месяцев сократился на 3,2%

Пекин, 7 сентября 2020, 08:10 — REGNUM Товарооборот России и Китая с января по август текущего года сократился на 3,2%, составив $68,62 млрд, сообщили в Главном таможенном управлении КНР.В источнике
Владимир Булавинроссийский политик
К сожалению, за январь - август товарооборот у нас упал на 16%, импорт - на 7%, экспорт - на 23%
С чего всё началось
ТАСС

Внешнеторговый товарооборот в России за восемь месяцев упал на 16%

Внешнеторговый товарооборот в России в январе - августе 2020 года упал на 16%. Об этом в понедельник в Красноярске сообщил журналистам руководитель Федеральной таможенной службы (ФТС) Владимир Булавин.
ТАСС00:24
Подробнее о событии
Коммерсантъ

Внешнеторговый товарооборот в России за восемь месяцев упал на 16%

Коммерсантъ01:53
Газета.Ru

Товарооборот РФ и Китая за последние восемь месяцев сократился на 3,2%

Газета.Ru01:01
Известия

Товарооборот России и Китая за восемь месяцев сократился на 3,2%

Известия00:21
Взгляд.ру

Внешнеторговый оборот России упал на 16%

Взгляд.ру00:54
RT на русском

Товарооборот России и КНР сократился на 3,2% за январь — август

RT на русском00:31
РЕН ТВ

Товарооборот между Россией и Китаем сократился на 3,2% с начала года

РЕН ТВ00:55
ТАСС

Внешнеторговый товарооборот в России за восемь месяцев упал на 16%

ТАСС00:24

МИД Польши опроверг данные о разговоре Берлина и Варшавы о Навальном

Министерство иностранных дел Польши опровергло данные о разговоре, запись которого опубликовало белорусское телевидение, в котором, как утверждал Минск, власти Польши и Германии обсуждают фальсификацию отравления Алексея Навального, сообщил ТАСС.
МИД Польши опроверг данные о разговоре Берлина и Варшавы о Навальном
РБК03:47
130

Депутат Госдумы попросил ФАС проверить Apple

Депутат Государственной думы, единоросс Антон Горелкин обратился в ФАС с просьбой проверить Apple — он подозревает, что компания злоупотребляет монопольным положением на рынке, затрудняя российским разработчикам доступ к системе распространения приложений.
Вести.Ru02:35
3

Захарова извинилась за публикацию о переговорах Вучича и Трампа

Официальный представитель МИД России Мария Захарова извинилась за свою публикацию в Facebook, в которой она прокомментировала переговоры сербского лидера Александра Вучича с президентом США Дональдом Трампом.
Ведомостивчера в 09:21
4,2K

Запад готов к войне на самоуничтожение

Мировой информационный фон последних дней своей агрессивно-истеричной русофобией отчетливо напоминает события 2014-2015 годов, когда Западом была раскручена антироссийская кампания планетарного масштаба и безумного накала.
РИА Новости01:00

Великобритания хочет согласовать торговую сделку с ЕС до 15 октября

Великобритания установила крайний срок, 15 октября, чтобы договориться о торговой сделке по «Брекситу» с Европейским союзом, сообщает Reuters со ссылкой на заявление британского премьер-министра Бориса Джонсона перед началом заключительного этапа переговоров.
Коммерсантъ20:33
2

Опубликовано видео инцидента с российским ракетным комплексом «Игла»

Видео сопровождалось пояснением, что во время учений переносной зенитно-ракетный комплекс «Игла» внезапно вырвался из рук держащего его военнослужащего и полетел по непредсказуемой траектории.
Discover24вчера в 11:05
38