Товарооборот России и КНР за восемь месяцев сократился на 3,2%
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Пекин, 7 сентября 2020, 08:10 — REGNUM Товарооборот России и Китая с января по август текущего года сократился на 3,2%, составив $68,62 млрд, сообщили в Главном таможенном управлении КНР.В источнике
К сожалению, за январь - август товарооборот у нас упал на 16%, импорт - на 7%, экспорт - на 23%
С чего всё началось
Внешнеторговый товарооборот в России за восемь месяцев упал на 16%
Внешнеторговый товарооборот в России в январе - августе 2020 года упал на 16%. Об этом в понедельник в Красноярске сообщил журналистам руководитель Федеральной таможенной службы (ФТС) Владимир Булавин.
ТАСС00:24
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