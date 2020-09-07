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REGNUM
REGNUM

Товарооборот России и КНР за восемь месяцев сократился на 3,2%

Пекин, 7 сентября 2020, 08:10 — REGNUM Товарооборот России и Китая с января по август текущего года сократился на 3,2%, составив $68,62 млрд, сообщили в Главном таможенном управлении КНР.В источнике
Владимир Булавинроссийский политик
К сожалению, за январь - август товарооборот у нас упал на 16%, импорт - на 7%, экспорт - на 23%
С чего всё началось
ТАСС

Внешнеторговый товарооборот в России за восемь месяцев упал на 16%

Внешнеторговый товарооборот в России в январе - августе 2020 года упал на 16%. Об этом в понедельник в Красноярске сообщил журналистам руководитель Федеральной таможенной службы (ФТС) Владимир Булавин.
ТАСС00:24
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Коммерсантъ

Внешнеторговый товарооборот в России за восемь месяцев упал на 16%

Коммерсантъ01:53
Известия

Товарооборот России и Китая за восемь месяцев сократился на 3,2%

Известия00:21
РЕН ТВ

Товарооборот между Россией и Китаем сократился на 3,2% с начала года

РЕН ТВ00:55
Взгляд.ру

Внешнеторговый оборот России упал на 16%

Взгляд.ру00:54
RT на русском

Товарооборот России и КНР сократился на 3,2% за январь — август

RT на русском00:31
Газета.Ru

Товарооборот РФ и Китая за последние восемь месяцев сократился на 3,2%

Газета.Ru01:01
ТАСС

Внешнеторговый товарооборот в России за восемь месяцев упал на 16%

ТАСС00:24

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