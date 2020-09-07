Товарооборот России и КНР за восемь месяцев сократился на 3,2%
Пекин, 7 сентября 2020, 08:10 — REGNUM Товарооборот России и Китая с января по август текущего года сократился на 3,2%, составив $68,62 млрд, сообщили в Главном таможенном управлении КНР.В источнике
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Товарооборот России и Китая за январь - август сократился до $68,62 млрд
Положительное сальдо России за восемь месяцев составило $6,44 млрд, уменьшившись на 22,4% по сравнению с январем - августом 2019 года. Товарооборот между РФ и Китаем по итогам 2016 года вырос на 2,2% в годовом исчислении и достиг $69,52 млрд.
ТАСС23:40
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