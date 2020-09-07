Положительное сальдо России за восемь месяцев составило $6,44 млрд, уменьшившись на 22,4% по сравнению с январем - августом 2019 года. Товарооборот между РФ и Китаем по итогам 2016 года вырос на 2,2% в годовом исчислении и достиг $69,52 млрд.

ТАСС 23:40