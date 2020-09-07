Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
REGNUM
REGNUM

Товарооборот России и КНР за восемь месяцев сократился на 3,2%

Пекин, 7 сентября 2020, 08:10 — REGNUM Товарооборот России и Китая с января по август текущего года сократился на 3,2%, составив $68,62 млрд, сообщили в Главном таможенном управлении КНР.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

Внешнеторговый товарооборот в России за восемь месяцев упал на 16%

Внешнеторговый товарооборот в России в январе - августе 2020 года упал на 16%. Об этом в понедельник в Красноярске сообщил журналистам руководитель Федеральной таможенной службы (ФТС) Владимир Булавин.
ТАСС00:24
Подробнее о событии
Коммерсантъ

Внешнеторговый товарооборот в России за восемь месяцев упал на 16%

Коммерсантъ01:53
Газета.Ru

Товарооборот РФ и Китая за последние восемь месяцев сократился на 3,2%

Газета.Ru01:01
Известия

Товарооборот России и Китая за восемь месяцев сократился на 3,2%

Известия00:21
Взгляд.ру

Внешнеторговый оборот России упал на 16%

Взгляд.ру00:54
RT на русском

Товарооборот России и КНР сократился на 3,2% за январь — август

RT на русском00:31
РЕН ТВ

Товарооборот между Россией и Китаем сократился на 3,2% с начала года

РЕН ТВ00:55
ТАСС

Внешнеторговый товарооборот в России за восемь месяцев упал на 16%

ТАСС00:24

Volkswagen анонсировал дебют новой Caddy California

По сообщению пресс-службы, Volkswagen готовится к официальному дебюту нового кемпера Caddy California, который создан для тех, кто любит отдыхать от цивилизации в сельской местности, при этом не желая отказываться от удобства компактного автомобиля.
Про Кроссоверы5 сентября в 07:53

Песков назвал оценку записи разговора о Навальном делом спецслужб

В Кремле не оценивают переданную Минском запись разговора Берлина и Варшавы про Алексея Навального, это работа спецслужб, что они и делают, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
РИА Новости05:41
5

В Минпросвещения рассказали о коронавирусе в школах из-за очередей

Москва, 7 сентября 2020, 12:09 — REGNUM На сегодняшний день случаи выявления коронавируса возникают в российских школах по причине организационных решений и человеческого фактора в виде скоплений очередей перед образовательными учреждениями.
REGNUM05:09
539

Смартфоны Huawei получат сразу HarmonyOS 3.0

Источник добавил, что HongMengOS 3.0 «будет готова к работе с мобильными телефонами», а первый смартфон с этой операционной системой будет анонсирован во второй половине следующего года.
iXBT.com00:55
2

Цены на вторичном рынке жилья в России начали расти

За последний месяц квартиры в городах-миллионниках подорожали в среднем на 1,5%. Средняя стоимость квадратного метра жилья на начало сентября составляет 79 700 рублей, сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на ЦИАН.
BFM.ruвчера в 12:09
107

Суд отказался вернуть дело экс-главы Сахалина Хорошавина в прокуратуру

Южно-Сахалинский городской суд отклонил три ходатайства адвоката бывшего губернатора Сахалинской области Александра Хорошавина Ольги Артюховой о возвращении уголовного дела в прокуратуру из-за серьезных процессуальных нарушений, допущенных при расследовании, сообщает ТАСС.
Право.ру02:51
4

Пашаев заявил о намерении выложить запись суда над Ефремовым

Адвокат Эльман Пашаев, представляющий интересы актера Михаила Ефремова в деле о смертельном ДТП с участием артиста, заявил в понедельник, 7 сентября, о намерении выложить запись суда над своим клиентом в открытый доступ.
Известия06:34
23