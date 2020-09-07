Volkswagen анонсировал дебют новой Caddy California

По сообщению пресс-службы, Volkswagen готовится к официальному дебюту нового кемпера Caddy California, который создан для тех, кто любит отдыхать от цивилизации в сельской местности, при этом не желая отказываться от удобства компактного автомобиля.