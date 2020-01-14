Экономика

РБКРБКТоварооборот России и Китая в 2019 году превысил $110 млрд

Товарооборот между Россией и Китаем по итогам 2019 года выросл на 3,4% и составил $110,75 млрд. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные главного таможенного управления КНР. Экспорт в Россию увеличился на 3,6% и достиг показателя в $49,7 млрд.
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Товарооборот России и Китая в 2019 году превысил $110 млрд

РБК01:26

В Китае заявили о повышении товарооборота с Россией до $110,75 млрд

RT на русскомвчера в 22:48

Товарооборот между Россией и Китаем превысил $110 миллиардов

Газета.Ruвчера в 23:01

Товарооборот России и Китая вырос до рекордного показателя

ТК Звездавчера в 22:56

Товарооборот между Россией и Китаем вырос до 110 млрд в 2019 году

Телеканал 360°вчера в 23:53

Товарооборот России и Китая превысил $110 млрд в 2019 году

ТАССвчера в 22:47

Товарооборот Китая и США по итогам 2019 г снизился на 14,6%

РИА Новостивчера в 22:59
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Sony представила концепт нового электромобиля. Видео

Absolut TV 12 января в 10:31
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Цены на сигареты повышаются в России

Крупнейшие табачные компании, работающие в РФ, повысили максимальные розничные цены на сигареты с октября 2019 по январь 2020 года, сообщает РИА Новости.
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Россиянам с детьми захотели выдавать ипотеку на выгодных условиях

В Госдуму внесли законопроект, который позволяет россиянам с детьми получать ипотеку на более выгодных условиях.
Lenta.ru вчера в 06:16
Происшествия

10 тысяч единиц контрафактного напитка изъяли в Тульской области

В ходе операции было изъято более 10 тысяч единиц готовой продукции и фурнитура для ее изготовления.
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Происшествия

Садальский пошутил про выпавшую из окна модель

Актер Станислав Садальский в своем инстаграме пошутил про ситуацию вокруг падения модели Ксении Пунтус из окна дома, в котором находится квартира, где проживает внук режиссера Никиты Михалкова Андрей Баков.
РИА Новости вчера в 18:11
Хоккей

«Вашингтон» обыграл «Каролину» благодаря дублю Овечкина

Встреча, прошедшая в столице США, завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев. В составе победителей дубль оформил Александр Овечкин.
Газета.Ru вчера в 21:42
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В «Столото» отвергли обвинения в нечестном розыгрыше миллиарда

Обвинения в махинациях при розыгрыше одного миллиарда рублей в новогоднем тираже «Русского лото» отвергли в пресс-службе «Столото» и объявили о подготовке искового заявления в суд о защите деловой репутации.
REGNUM вчера в 17:32
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В Хабаровске 1700 домов остались без тепла из-за аварии

Российская газета вчера в 20:13
Общество

Экономист назвал самый несчастливый возраст в жизни

В среднем наименее счастливыми в странах с развивающейся экономикой чувствуют себя жители в возрасте 48,2 года, а с развитой — в возрасте 47,2 года, следует из исследования профессора Дартмутского колледжа Дэвида Блэнчфлауэра, передает Bloomberg.
РБК вчера в 14:22
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В Томске врачи вытащили из ребенка 31 магнитный шарик

Газета.Ru 00:59
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Политолог связал с местью отказ Польши пригласить Россию в Освенцим

Решение руководства Польши провести без России памятные торжества по случаю 75-й годовщины освобождения Красной армией нацистского концлагеря Аушвиц-Биркенау вызвало широкий резонанс.
Российская газета 00:47
Политика

Президент Эстонии рассказала о несбывшейся надежде на Россию

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд в интервью газете "Frankfurter Allgemeine Zeitung" заявила, что возникшая во время президентства в России Бориса Ельцина надежда жителей прибалтийской республики на изменения в соседней стране не оправдалась.
РИА Новости вчера в 21:43
Политика

Хафтар объяснил отказ подписать соглашение о прекращении огня

Как сообщало ИА REGNUM, 14 января глава Ливийской национальной армии Халифа Хафтар уехал из Москвы без подписания соглашения о перемирии с Правительством национального согласия Ливии.
REGNUM вчера в 22:54
Общество

Елизавета II согласилась с желанием принца Гарри начать новую жизнь

Королева Великобритании Елизавета Вторая поддержала принца Гарри и его жену Меган после того, как они приняли решение проводить часть времени в Канаде, говорится в заявлении Букингемского дворца.
РИА Новости вчера в 15:35
Происшествия

В Петербурге сошли с рельсов пять цистерн с топливом

На станции Московская-Сортировочная в Санкт-Петербурге в ночь с 13 на 14 января с рельсов сошли пять цистерн с топливом, сообщает Nation News.
RT на русском 01:18
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Пропавшую под Екатеринбургом школьницу нашли в машине с мужчиной

РИА Новости 01:02
Футбол

«Астон Вилла» объявила об аренде Рейны

«Астон Вилла» объявила о переходе вратаря Хосе Рейны. Голкипер перешел в английский клуб на правах аренды до конца сезона из «Милана».
Sport24.ru вчера в 14:54
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Кудрин назвал риски экономики России

Среди рисков, которые испытывает экономика России, глава Счётной палаты Алексей Кудрин назвал проблему с обновлением продукции.
LentaChel.ru вчера в 22:54
Общество

Каналы Венеции пересохли после сильного наводнения

Как уточняет Corriere dеl Veneto, вода ушла до отметки 50 см ниже уровня моря. В ноябре город столкнулся со страшным потопом.
Росбалт вчера в 15:15
Фигурное катание

Назван заработок Загитовой и Медведевой за участие в ледовых шоу

Стал известен заработок олимпийской чемпионки Алины Загитовой и двукратной победительницы первенств мира Евгении Медведевой за участие в ледовых шоу, сообщает "Аргументы и Факты".
Газета.Ru 12 января в 03:40
Экономика

В России более 60% желающих взять кредит получили отказ от банков

В декабре доля подтверждённых кредитных заявок сократилась до 32,2% — это минимальное значение с 2017 года, подсчитали в НБКИ.
RT на русском 00:37
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MediaTek подтвердила грядущий выход нового чипа Helio G-Series

Речь идёт об изделии Helio G-Series.
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Иван Ордец: «Украинская сборная сильнее российской»

Защитник «Динамо» Иван Ордец в интервью «СЭ» сравнил украинскую и российские сборные. Также он предположил, что РПЛ сильнее УПЛ.
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Армия и оружие

НАТО ответит на размещение российских «Искандеров»

НАТО планирует отреагировать на размещение российских комплексов «Искандер-М» с ракетой типа 9М729 уже в этом году.
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В России количество банкротов выросло почти на 57%

Количество банкротств россиян за год выросло почти на 57%.
Мойка78 вчера в 19:46
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В Роспотребнадзоре рассказали, как защититься от гриппа

В Роспотребнадзоре рассказали, как могут защититься от гриппа россияне, не сделавшие прививку от вируса.
Аргументы и Факты 00:54
Экономика

С пенсионных накоплений россиян планируется взимать НДФЛ

Гарантированный пенсионный план, выступающий альтернативой замороженным с 2014 года пенсионным накоплениям граждан России, предусматривает два варианта: единовременный или пожизненный.
Pravda.Ru вчера в 01:54
Экономика

Morgan Stanley оценил шансы Сбербанка на трансформацию Рунета

Ежегодно Сбербанк генерирует около 650 млрд руб. в капитал первого уровня (4,1 трлн руб. на 30 сентября 2019 года, в том числе включает нераспределенную прибыль), отмечают эксперты: если банк станет направлять на дивиденды 50% прибыли, у него будет оставаться около 200 млрд руб. в год, которые он сможет либо направлять в капитал, либо вкладывать в нефинансовые активы.
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Вышел второй трейлер «Черной Вдовы» со Скарлетт Йоханссон

В YouTube опубликован второй трейлер «Черной Вдовы» Кейт Шортланд. Главную роль в кинокомиксе сыграла Скарлетт Йоханссон.
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Бывший муж Марии Порошиной через суд доказал, что не он отец ее сына

В Тушинском суде журналистам сообщили, что Древнов предоставил «все необходимые доказательства», что отцом этому ребенку не является.
7Дней.ру вчера в 10:02
Как работают Яндекс.Новости?
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