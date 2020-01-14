Экономика

Экономика сегодняЭкономика сегодняТоварооборот России и Китая рекордно вырос в 2019 году

Российско-китайский товарооборот в прошлом году достиг рекордных показателей и на 3,4 процента превысил аналогичные данные по объему торговли в 2018 году. Экспорт китайской продукции в Россию в годовом выражении вырос на 3,6 процента и составил 49,7 млрд долларов.
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Товарооборот России и Китая в 2019 году превысил $110 млрд

РБК01:26

Товарооборот России и Китая вырос до рекордной суммы

Известия00:47

Товарооборот России и Китая превысил $110 млрд в 2019 году

ТАССвчера в 22:47

Товарооборот между Россией и Китаем превысил $110 миллиардов

Газета.Ruвчера в 23:01

В Китае заявили о повышении товарооборота с Россией до $110,75 млрд

RT на русскомвчера в 22:48

Товарооборот между Россией и Китаем вырос до 110 млрд в 2019 году

Телеканал 360°вчера в 23:53

Товарооборот Китая и США по итогам 2019 г снизился на 14,6%

РИА Новостивчера в 22:59
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Автоматически обработано 7030 источников, обновлено в 03:24, Ашберн
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МИД Канады уточнил число погибших граждан при крушении Boeing в Иране

Число погибших граждан Канады в авиакатастрофе Boeing 737 в Иране сократилось до 57.
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Затоплен оказался первый этаж торгового центра "Ocean Plaza". Людей пришлось экстренно эвакуировать.
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