Экономика
ТАССТоварооборот России и Китая сократился на 4,3%
Как следует из документа, экспорт Китая в РФ сократился на 7,3%, до $16,95 млрд долларов. Импорт российских товаров в КНР снизился на 2,1%, до $23,95 млрд. Общий объем внешней торговли Китая за первые пять месяцев текущего года сократился на 8% в годовом выражении, до $1,65 трлн.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7218 источников, обновлено в 00:24, Ашберн
Религия
Православные христиане отмечают день Святой Троицы
ТАСС вчера в 17:00
Шоу-бизнес
В Сети поддержали Норкина, разместившего фото с похорон жены
Пользователи прокомментировали публикацию журналиста и телеведущего Андрея Норкина, который разметил в инстаграме снимок с похорон своей супруги Юлии.
РИА Новости вчера в 18:30
Происшествия
На застреленного спецназом россиянина завели уголовное дело
В Екатеринбурге на застреленного спецназом россиянина Владимира Таушанкова завели уголовное дело.
Lenta.ru 05 июня в 13:25
Культура
Михаил Галустян в новом клипе прошелся по подиуму в золотом боди
Юморист Михаил Галустян прошелся по подиуму в золотом боди в своем новом клипе на песню «Золото».
Вечерняя Москва вчера в 08:49
Происшествия
Протесты в Лондоне: 23 полицейских получили ранения
Вести.Ru вчера в 22:12
Политика
Кремль ответил на требования отстранить Потанина после ЧП в Норильске
Якубовский попросил СК временно отстранить «ответственных за действия или бездействие» на объекте, в том числе Потанина, для проведения объективного расследования аварии.
РБК 05 июня в 06:05
Политика
Путин поправил Алексея Цыденова по стоимости библиотеки в Бурятии
Президент России Владимир Путин в разговоре c главой Бурятии Алексеем Цыденовым поправил губернатора, когда тот говорил o стоимости строительства нового здания национальной библиотеки в регионе.
Известия вчера в 17:24
Политика
Помпео предложил РФ помощь в ликвидации разлива топлива в Норильске
«Печально слышать о разливе топлива в Норильске», — написал он.
REGNUM вчера в 14:04
Экономика
Амурскую область хотят обязать вернуть в федеральный бюджет свыше 6 миллионов рублей
Всего в список вошли 5 субъектов: Приморье (28,2 миллиона рублей), Хабаровск (20,6 миллиона), Амурская область (6,2 миллиона), Еврейская автономная область (7,4 миллиона) и Сахалин (около 42,4 миллиона).
Телепорт 05 июня в 23:52
Политика
Глава МИД Германии назвал отношения с США сложными
Глава МИД ФРГ Хайко Маас назвал отношения с США сложными, комментируя распространенную рядом СМИ информацию, что Вашингтон намерен вывести часть своих военных из Германии.
Российская газета вчера в 21:25
Единоборства
Стерлинг удушающим приемом одолел Сэндхагена на UFC 250
Американец Алджамейн Стерлинг победил своего соотечественника Кори Сэндхагена на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 250.
Газета.Ru вчера в 23:30
Политика
В России не исключают провокаций НАТО во время парада Победы
Не исключено, что североатлантический альянс НАТО может предпринять провокационные действия во время проведения парада Победы 24 июня.
Газета.Ru вчера в 06:42
Футбол
«Челси» хочет продать семь игроков этим летом
Лондонский "Челси" хочет устроить распродажу нынешним летом.
Soccer.ru вчера в 14:44
Происшествия
Депутата Рады избили на заправке
Заславский является членом фракции «Слуга народа», а также членом комитета Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования.
Lenta.ru вчера в 13:42
Здоровье
В России могут изменить порядок медосвидетельствования водителей
Минздрав России представил проект приказа о внесении изменений в порядок проведения обязательного медицинского освидетельствования водителей или кандидатов в водители транспортных средств (ТС).
RT на русском вчера в 12:44
Происшествия
В Красноярском крае из-за дождей обрушился мост
В Красноярском крае из-за непрерывного дождя частично обрушился автомобильный мост через реку Малый Кой.
Газета.Ru вчера в 23:59
Общество
Обязательный 14-дневный карантин для въезжающих отменили в Приморье
«После заполнения анкет, при отсутствии признаков ОРВИ, гости и вернувшиеся домой жители смогут отправиться к месту планируемого ими пребывания без помещения на 14-дневный карантин», — говорится в сообщении.
Известия вчера в 23:05
Политика
Трамп оценил количество протестующих в Вашингтоне
Протестующих в Вашингтоне оказалось намного меньше, чем предполагалось, заявил в Twitter президент США Дональд Трамп.
РБК 00:04
Политика
Экс-министр юстиции Украины обвинила Зеленского в обмане избирателей
Кадровая политика новой власти основывается на том, чтобы «выбирать из плохого худшее», заявила бывший министр юстиции Украины Елена Лукаш в интервью каналу «112 Украина».
РБК вчера в 23:29
Армия и оружие
Российский фрегат-невидимка завершил госиспытания
Российский фрегат проекта 22350 «Адмирал флота Касатонов», созданный по стелс-технологии, завершил морскую часть государственных испытаний, и в ближайшее время будет включен в боевой состав ВМФ России.
Lenta.ru вчера в 16:59
Энергетика
Польша повысила тариф на транспортировку по газопроводу Ямал–Европа
Польша повысила тарифы на транспортировку газа по польскому участку газопровода Ямал–Европа.
Известия 05 июня в 18:04
Здоровье
Гастроэнтеролог предупредил о первом сигнале рака кишечника
Американский гастроэнтеролог предупредил о первом сигнале рака кишечника. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com вчера в 03:13
Происшествия
В Подмосковье загорелся склад в киногородке
К моменту прибытия на место происшествия пожарных, происходило задымление на втором этаже склада.
РБК вчера в 23:14
Политика
Путин заявил о стремлении скорее выйти из режима ограничений
Президент Владимир Путин заявил, что власти стремятся к тому, чтобы выйти из режима ограничений из-за коронавируса как можно скорее, передает «РИА Новости».
Ведомости вчера в 11:23
Музыка
Звезда «Холостяка» посвятил новый трек бывшей возлюбленной
Главный герой седьмого сезона знаменитого шоу на ТНТ "Холостяк" Антон Криворотов выпустил свой самый романтичный трек, который посвящен бывшей возлюбленной.
Народные новости 05 июня в 12:30
Общество
Удвоение минимального пособия на первого ребёнка одобрил кабмин
На сайте кабинета министров появилось распоряжение, согласно которому вырастет размер ежемесячного пособия по уходу за первым ребёнком.
Цензуры.Нет 05 июня в 06:06
Общество
ВОЗ изменила рекомендации по ношению масок
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) изменила рекомендации по ношению масок и перчаток, сообщил глава организации Тедрос Гебрейесу.
Коммерсантъ 05 июня в 19:08
Шоу-бизнес
Пиар-директор Бари Алибасова заявил о его исчезновении
Пиар-директор Бари Алибасова Вадим Горожанкин заявил, что тот куда-то "пропад". Об этом сообщает "Пятый канал".
Газета.Ru вчера в 18:35
Политика
Посол России ответил на обвинения в поддержке беспорядков в США
Российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов считает беспочвенными обвинения о том, что Москва якобы поддерживает провокаторов в ходе беспорядков, которые развернулись в США на фоне трагической гибели афроамериканца.
Комсомольская правда вчера в 16:11
Кино
Скончался актер Михаил Кокшенов
Ушел из жизни советский и российский актер и режиссер Михаил Кокшенов. Ему было 83 года, сообщает интернет-портал «Кубань 24».
ЮГ Times 05 июня в 09:14