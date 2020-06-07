Как следует из документа, экспорт Китая в РФ сократился на 7,3%, до $16,95 млрд долларов. Импорт российских товаров в КНР снизился на 2,1%, до $23,95 млрд. Общий объем внешней торговли Китая за первые пять месяцев текущего года сократился на 8% в годовом выражении, до $1,65 трлн.

Товарооборот России и Китая сократился на 4,3%

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