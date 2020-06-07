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ТАССТАССТоварооборот России и Китая сократился на 4,3%

Товарооборот России и Китая по итогам первых пяти месяцев текущего года сократился на 4,3% в годовом выражении, до $40,89 млрд. Об этом говорится в опубликованном в воскресенье докладе Главного таможенного управления КНР.
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Товарооборот между Россией и Китаем упал на 4,3%

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Газета.Ru01:00

Товарооборот России и Китая сократился на 4,3%

ТАССвчера в 23:23

Товарооборот между КНР и Россией за пять месяцев 2020 года упал на 4,3%

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В Лас-Вегасе прошел главный бой турнира UFC 250. В нем Аманда Нуньес одержала победу над Фелицией Спенсер. Бой продлился все пять раундов.
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«Bloodborne» от PlayStation может выйти на ПК

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Россиян предупредили о переменчивом лете

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