Коронавирус
ТАССТоварооборот России и Китая сократился на 4,3%
Товарооборот России и Китая по итогам первых пяти месяцев текущего года сократился на 4,3% в годовом выражении, до $40,89 млрд. Об этом говорится в опубликованном в воскресенье докладе Главного таможенного управления КНР.
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Общество
Журналист Илья Азар вышел из спецприемника после 10 суток ареста
Специальный корреспондент «Новой газеты» Илья Азар вышел из спецприемника после десяти суток административного ареста за одиночный пикет у здания управления МВД по Москве на Петровке.
РБК 03:20
Политика
Путин заявил о стремлении скорее выйти из режима ограничений
Президент Владимир Путин заявил, что власти стремятся к тому, чтобы выйти из режима ограничений из-за коронавируса как можно скорее, передает «РИА Новости».
Ведомости вчера в 11:23
Общество
В Москве умерли ещё 55 пациентов с коронавирусом
«В Москве скончались 55 пациентов с подтверждённой пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирус», — говорится в сообщении.
RT на русском 02:21
Религия
Православные христиане отмечают день Святой Троицы
Православная церковь в воскресенье отмечает день Святой Троицы.
ТАСС вчера в 17:00
Культура
Михаил Галустян в новом клипе прошелся по подиуму в золотом боди
Юморист Михаил Галустян прошелся по подиуму в золотом боди в своем новом клипе на песню «Золото».
Вечерняя Москва вчера в 08:49
Общество
Названы регионы России с самыми высокими зарплатами в начале года
Самая высокая средняя зарплата за указанный период года была зафиксирована на Чукотке — 109,1 тыс. рублей.
RT на русском 00:00
Политика
Захарова оценила предложение США помочь с ликвидацией ЧП в Норильске
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала предложение США помощи в ликвидации последствий разлива топлива в Норильске.
Москва 24 01:23
Общество
В Саратовской области рассказали о новых случаях COVID-19
Двое детей есть в числе 96 новых пациентов с коронавирусной инфекцией в Саратовской области, общее число зараженных в регионе превысило 3,5 тысячи, сообщил в пятницу областной оперативный штаб по борьбе с COVID-19.
РИА Новости 05 июня в 04:58
Общество
В России создадут винтовку, способную стрелять на семь километров
Самая дальнобойная на сегодняшний день винтовка "Сумрак" (также производства Lobaev Arms) поражает цели на расстоянии два с половиной километра при уверенной стрельбе и 4,2 километра — при рекордной.
РИА Новости 05 июня в 02:56
Общество
В Сети поддержали Норкина, разместившего фото с похорон жены
Пользователи прокомментировали публикацию журналиста и телеведущего Андрея Норкина, который разметил в Instagram снимок с похорон своей супруги Юлии.
РИА Новости вчера в 18:30
Политика
Северный флот России станет отдельным военным округом
Дождь вчера в 04:22
Происшествия
В Красноярском крае из-за паводков рухнул автомобильный мост
Красноярск, 7 июня 2020, 08:33 — REGNUM В Красноярском крае из-за сильных дождей обрушился автомобильный мост на реке Сейба.
REGNUM 01:33
Армия и оружие
Белоруссия рассмотрит условия размещения российских военных объектов
Минск, 5 июня 2020, 10:32 — REGNUM Условия дальнейшего размещения российских военных объектов на территории Белоруссии проходят процедуру внутригосударственного согласования, сообщили в пресс-службе министерства обороны Белоруссии.
REGNUM 05 июня в 03:32
Единоборства
Макгрегор заявил о завершении карьеры
Бывший чемпион UFC в двух категориях Конор Макгрегор объявил о завершении карьеры.
RT на русском 01:27
Единоборства
Нуньес победила Спенсер в главном бою турнира UFC 250
В Лас-Вегасе прошел главный бой турнира UFC 250. В нем Аманда Нуньес одержала победу над Фелицией Спенсер. Бой продлился все пять раундов.
ProstoProSport 01:00
Политика
США решили тайно сократить численность своих войск в Германии
Ранее в пятницу агентство Reuters со ссылкой на официального представителя США высокого ранга сообщило, что президент США Дональд Трамп приказал минобороны страны сократить численность американского контингента в Германии.
Известия вчера в 16:50
Футбол
Фарфан о коронавирусе: Даже из-за похмелья не было такой головной боли
Фарфан рассказал, что даже из-за похмелья у меня не было такой головной боли.
Нева Спорт 01:53
Единоборства
Джошуа принял участие в марше против расизма на костылях
Metaratings вчера в 15:23
Шоу-бизнес
Экс-жена Джигарханяна грубо высказалась по поводу смерти Юлии Норкиной
Бывшая супруга актера Армена Джигарханяна пианистка Виталина Цымбалюк-Романовская прокомментировала кончину Юлии Норкиной, о которой стало известно в минувшую пятницу.
iReactor вчера в 05:47
Футбол
Вагнер Лав может вернуться в ЦСКА
За две недели до возобновления сезона в Тинькофф РПЛ ЦСКА решил вернуть бразильского форварда Вагнера Лава.
МонаВиста вчера в 10:44
Авто
АвтоВАЗ готовит обновленную Lada Niva
Как ранее сообщали «Автоновости дня», до 2028 года «АвтоВАЗ» выпустит два компактных кроссовера и новое семейство машин B-класса, к которому относится LADA Granta.
Автоновости дня 05 июня в 12:03
Шоу-бизнес
Пиар-директор Бари Алибасова заявил о его исчезновении
Пиар-директор Бари Алибасова Вадим Горожанкин заявил, что тот куда-то "пропал". Об этом сообщает "Пятый канал".
Газета.Ru вчера в 18:35
Хоккей
Малкин вошел в пятерку лучших центрфорвардов десятилетия
Форвард "Питтсбурга" Евгений Малкин занял четвёртое место, а замкнул рейтинг топ-5 центрфорвард "Тампа-Бэй Лайтнинг" Стивен Стэмкос.
Газета.Ru 01:46
Шоу-бизнес
Шнуров ответил на критику Валерии
Сергей Шнуров отреагировал на критику Валерии, которая высказалась о том, что он «переобулся» и теперь сам просит помощи для шоу-бизнеса.
Культуромания вчера в 12:18
Происшествия
Пропавший в лесу Пермского края 10-летний мальчик найден живым
RT на русском вчера в 14:27
Общество
В России провели более 12,7 миллиона тестов на коронавирус
В России специалисты провели более 12,7 миллиона тестов на выявление новой инфекции Covid-19.
Gazeta.SPb 03:00
Политика
Россия пообещала ответить Чехии на высылку дипломатов
Москва примет зеркальные и асимметричные решения в ответ на высылку Прагой двух сотрудников российского диппредставительства после обвинения в "доставке" в Чехию дипломатом из России яда рицина.
Газета.Ru 02:23
Игры
«Bloodborne» от PlayStation может выйти на ПК
Live24 05 июня в 14:29
Общество
Россиян предупредили о переменчивом лете
Россиян предупредили о переменчивой погоде летом 2020 года. Жаркие и сухие дни будут чередоваться с холодными и дождливыми.
Lenta.ru вчера в 07:49