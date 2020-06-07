Товарооборот России и Китая по итогам первых пяти месяцев текущего года сократился на 4,3% в годовом выражении, до $40,89 млрд. Об этом говорится в опубликованном в воскресенье докладе Главного таможенного управления КНР.

Товарооборот России и Китая сократился на 4,3%

Общество Журналист Илья Азар вышел из спецприемника после 10 суток ареста Специальный корреспондент «Новой газеты» Илья Азар вышел из спецприемника после десяти суток административного ареста за одиночный пикет у здания управления МВД по Москве на Петровке. 24

Общество В Саратовской области рассказали о новых случаях COVID-19 Двое детей есть в числе 96 новых пациентов с коронавирусной инфекцией в Саратовской области, общее число зараженных в регионе превысило 3,5 тысячи, сообщил в пятницу областной оперативный штаб по борьбе с COVID-19. 869

Общество В России создадут винтовку, способную стрелять на семь километров Самая дальнобойная на сегодняшний день винтовка "Сумрак" (также производства Lobaev Arms) поражает цели на расстоянии два с половиной километра при уверенной стрельбе и 4,2 километра — при рекордной. 2,3K

Армия и оружие Белоруссия рассмотрит условия размещения российских военных объектов Минск, 5 июня 2020, 10:32 — REGNUM Условия дальнейшего размещения российских военных объектов на территории Белоруссии проходят процедуру внутригосударственного согласования, сообщили в пресс-службе министерства обороны Белоруссии. 46

Единоборства Макгрегор заявил о завершении карьеры Бывший чемпион UFC в двух категориях Конор Макгрегор объявил о завершении карьеры.

Единоборства Нуньес победила Спенсер в главном бою турнира UFC 250 В Лас-Вегасе прошел главный бой турнира UFC 250. В нем Аманда Нуньес одержала победу над Фелицией Спенсер. Бой продлился все пять раундов.

Политика США решили тайно сократить численность своих войск в Германии Ранее в пятницу агентство Reuters со ссылкой на официального представителя США высокого ранга сообщило, что президент США Дональд Трамп приказал минобороны страны сократить численность американского контингента в Германии. 27

Футбол Вагнер Лав может вернуться в ЦСКА За две недели до возобновления сезона в Тинькофф РПЛ ЦСКА решил вернуть бразильского форварда Вагнера Лава. 5

Авто АвтоВАЗ готовит обновленную Lada Niva Как ранее сообщали «Автоновости дня», до 2028 года «АвтоВАЗ» выпустит два компактных кроссовера и новое семейство машин B-класса, к которому относится LADA Granta. 39

Хоккей Малкин вошел в пятерку лучших центрфорвардов десятилетия Форвард "Питтсбурга" Евгений Малкин занял четвёртое место, а замкнул рейтинг топ-5 центрфорвард "Тампа-Бэй Лайтнинг" Стивен Стэмкос.

Шоу-бизнес Шнуров ответил на критику Валерии Сергей Шнуров отреагировал на критику Валерии, которая высказалась о том, что он «переобулся» и теперь сам просит помощи для шоу-бизнеса. 87

Политика Россия пообещала ответить Чехии на высылку дипломатов Москва примет зеркальные и асимметричные решения в ответ на высылку Прагой двух сотрудников российского диппредставительства после обвинения в "доставке" в Чехию дипломатом из России яда рицина. 780