Экономика
ТАССТоварооборот России и Китая сократился на 4,3%
Товарооборот России и Китая по итогам первых пяти месяцев текущего года сократился на 4,3% в годовом выражении, до $40,89 млрд. Об этом говорится в опубликованном в воскресенье докладе Главного таможенного управления КНР.
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Товарооборот США и Китая на фоне эпидемии коронавируса за первые пять месяцев текущего года составил 183,61 миллиарда долларов, что на 12,7% ниже показателя аналогичного периода 2019 года, свидетельствуют опубликованные данные главного таможенного управления КНР.РИА Новости00:14
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