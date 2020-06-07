Товарооборот США и Китая на фоне эпидемии коронавируса за первые пять месяцев текущего года составил 183,61 миллиарда долларов, что на 12,7% ниже показателя аналогичного периода 2019 года, свидетельствуют опубликованные данные главного таможенного управления КНР.

с чего всё началось

Товарооборот России и Китая по итогам первых пяти месяцев текущего года сократился на 4,3% в годовом выражении, до $40,89 млрд. Об этом говорится в опубликованном в воскресенье докладе Главного таможенного управления КНР.

Товарооборот России и Китая сократился на 4,3%

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