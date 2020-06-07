Экономика

ТАССТАССТоварооборот России и Китая сократился на 4,3%

Товарооборот России и Китая по итогам первых пяти месяцев текущего года сократился на 4,3% в годовом выражении, до $40,89 млрд. Об этом говорится в опубликованном в воскресенье докладе Главного таможенного управления КНР.
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с чего всё началось

Товарооборот между Китаем и США за январь-май упал на 12,7%

Товарооборот США и Китая на фоне эпидемии коронавируса за первые пять месяцев текущего года составил 183,61 миллиарда долларов, что на 12,7% ниже показателя аналогичного периода 2019 года, свидетельствуют опубликованные данные главного таможенного управления КНР.
РИА Новости00:14

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С начала года товарооборот России и Китая уменьшился на 4,3%

Коммерсантъ01:29

Товарооборот между КНР и Россией за пять месяцев 2020 года упал на 4,3%

RT на русском01:14

Экспорт Китая в январе-мае 2020 года снизился на 7,7%

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Таможня КНР сообщила о падении товарооборота между Китаем и США

ИА Красная Весна01:18

Товарооборот между Китаем и США рухнул на 12,7%

Московский Комсомолец00:48

Товарооборот России и Китая сократился на 4,3%

ТАССвчера в 23:23

Товарооборот между Россией и Китаем в 2020 году упал на 4,3%

Газета.Ru01:00
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Названы регионы России с самыми высокими зарплатами в начале года

Самая высокая средняя зарплата за указанный период года была зафиксирована на Чукотке — 109,1 тыс. рублей.
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Производители уже производят сегодня вакцину против гриппа. И мы планируем, что в августе месяце начнутся поставки и начнется вакцинация.
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Пиар-директор Бари Алибасова заявил о его исчезновении

Пиар-директор Бари Алибасова Вадим Горожанкин заявил, что тот куда-то "пропал". Об этом сообщает "Пятый канал".
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Православная церковь в воскресенье отмечает день Святой Троицы.
ТАСС вчера в 17:00
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Малкин вошел в пятерку лучших центрфорвардов десятилетия

Форвард "Питтсбурга" Евгений Малкин занял четвёртое место, а замкнул рейтинг топ-5 центрфорвард "Тампа-Бэй Лайтнинг" Стивен Стэмкос.
Газета.Ru 01:46
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В центре Вашингтона протестующие вновь начали громить витрины

ТАСС вчера в 23:31
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Курс доллара может вернуться к показателям начала пандемии

На фоне выхода с карантина в России начнет активно расти импорт, увеличивая спрос на валюту.
Российская газета вчера в 23:00
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Общество

Парад Победы в Перми могут провести 3 сентября

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Общество

В Китае восхитились качеством российской колбасы

Москва 24 вчера в 21:39
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Общество

Китай признали зоной с низким уровнем угрозы по коронавирусу

Все районы Китая стали зоной с низкой эпидемиологической угрозой по COVID-19 после того, как власти последнего города понизили данный показатель.
Комсомольская правда вчера в 22:25
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Происшествия

В Подмосковье загорелся склад в киногородке

В подмосковном поселке Горки Ленинские произошел пожар на складе.
РБК вчера в 23:14
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Происшествия

В Красноярском крае из-за паводков рухнул автомобильный мост

Красноярск, 7 июня 2020, 08:33 — REGNUM В Красноярском крае из-за сильных дождей обрушился автомобильный мост на реке Сейба.
REGNUM 01:33
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Происшествия

В Кузбассе спасатель погиб при тестировании пожарного рукава

В Анжеро-Судженске при тестировании пожарных рукавов погиб заместитель начальника пожарной части.
Газета Кемерова вчера в 22:02
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Михаил Галустян в новом клипе прошелся по подиуму в золотом боди

Юморист Михаил Галустян прошелся по подиуму в золотом боди в своем новом клипе на песню «Золото».
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Происшествия

Разлив топлива в Норильске помогут ликвидировать арктические спасатели

Норильск, Красноярский край, 7 июня 2020, 08:34 — REGNUM В Норильск из Дудинки для содействия в устранении чрезвычайной ситуации (ЧС), связанной с разливом 20 000 тонн дизельного топлива на ТЭЦ-3, выехали специалисты арктического поисково-спасательного отряда МЧС РФ.
REGNUM 01:34
Политика

Путин заявил о стремлении скорее выйти из режима ограничений

Президент Владимир Путин заявил, что власти стремятся к тому, чтобы выйти из режима ограничений из-за коронавируса как можно скорее, передает «РИА Новости».
Ведомости вчера в 11:23
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Общество

В Татарстане отменят обязательное ношение масок на улице

Правительство Татарстана отменило обязательное ношение масок и перчаток в общественных местах на открытом воздухе.
Известия вчера в 14:58
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Технологии

Оценена необходимость установки антивируса на смартфон

На какие смартфоны нужно устанавливать антивирусное приложение, рассказал эксперт в области IT Алексей Кричевский.
Волгоградская правда 00:15
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Греция заявила о готовности к войне с Турцией

Напомним, несколько дней назад в крупной правительственной газете Турции были опубликовали заявки на получение лицензии для Турции на исследование и добычу углеводородов возле греческих островов.
DixiNews 05 июня в 05:51
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Здоровье

В России могут изменить порядок медосвидетельствования водителей

Минздрав России представил проект приказа о внесении изменений в порядок проведения обязательного медицинского освидетельствования водителей или кандидатов в водители транспортных средств (ТС).
RT на русском вчера в 12:44
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Общество

В ВОЗ изменили рекомендации по ношению масок

Всемирная организация здравоохранения изменила рекомендации по ношению масок.
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Оставить Крым без воды: на Украине предложили взорвать свою же ГЭС

Украинский радикал Дмитрий Корчинский предложил на своей странице в Facebook уничтожить Каховское водохранилище, чтобы Крым уже точно нельзя было обеспечить водой с территории Украины.
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Диетолог рассказала о самом опасном супе

Известия 05 июня в 01:04
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Здоровье

На Сахалине больницу закрыли на карантин из-за коронавируса

Больницу на юге Сахалина закрыли на карантин из-за заболевших сотрудников и пациента, сообщил в воскресенье губернатор Валерий Лимаренко.
РИА Новости 01:04
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Общество

Найдены новые доказательства сокрытия Китаем фактов о коронавирусе

Китай умышленно скрыл ряд фактов о коронавирусе, когда эпидемия только начиналась.
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Макгрегор заявил о завершении карьеры

Бывший чемпион UFC в двух категориях Конор Макгрегор объявил о завершении карьеры.
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