Экономика

ТАССТАССТоварооборот России и Китая сократился на 4,3%

Товарооборот России и Китая по итогам первых пяти месяцев текущего года сократился на 4,3% в годовом выражении, до $40,89 млрд. Об этом говорится в опубликованном в воскресенье докладе Главного таможенного управления КНР.
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с чего всё началось

Товарооборот между Россией и КНР за пять месяцев 2020 года упал на 4,3%

Товарооборот между Россией и Китаем за первые 5 месяцев 2020 года сократился на 4,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 40,89 миллиарда долларов, свидетельствуют данные главного таможенного управления Китая.
РИА Новости00:12

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Товарооборот между Россией и Китаем упал на 4,3%

РБК03:04

Товарооборот между Россией и Китаем в 2020 году упал на 4,3%

Газета.Ru01:00

Товарооборот между КНР и Россией за пять месяцев 2020 года упал на 4,3%

RT на русском01:14

Внешняя торговля Китая упала на 8% за пять месяцев 2020 года

Интерфакс01:07

С начала года товарооборот России и Китая уменьшился на 4,3%

Коммерсантъ01:29

Товарооборот России и Китая сократился на 4,3%

ТАССвчера в 23:23

Экспорт Китая в январе-мае 2020 года снизился на 7,7%

РИА Новости00:15
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Автоматически обработано 7218 источников, обновлено в 04:19, Ашберн
Политика

Захарова оценила предложение США помочь после ЧП в Норильске

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РИА Новости вчера в 16:00
Общество

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В России за сутки зафиксировано 134 летальных случая среди пациентов с подтверждённой коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском 03:38
Общество

Умерла журналист и жена телеведущего Андрея Норкина

В возрасте 52 лет скончалась радио- и телеведущая Юлия Норкина. Об этом сообщил в своем Facebook ее супруг Андрей Норкин.
РЕН ТВ 05 июня в 07:48
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Общество

ВОЗ изменила рекомендации по ношению масок

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) изменила рекомендации по ношению масок и перчаток, сообщил глава организации Тедрос Гебрейесу.
Коммерсантъ 05 июня в 19:08
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Политика

Глава МИД Германии назвал отношения с США сложными

Глава МИД ФРГ Хайко Маас назвал отношения с США сложными, комментируя распространенную рядом СМИ информацию, что Вашингтон намерен вывести часть своих военных из Германии.
Российская газета вчера в 21:25
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Происшествия

Пропавший в лесу Пермского края 10-летний мальчик найден живым

Пропавший в Пермском крае 10-летний мальчик нашёлся спустя трое суток.
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Во Владимирской области подтверждено 63 новых случая коронавируса

На территории Владимирской области за прошедшие сутки на 10:00 ч. на 7 июня 2020 года лабораторно подтверждено 63 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией 16 сл. в г. Владимире, 9 сл. в Гусь-Хрустальном районе, 8 сл. в о. Муром, 8 сл. в Александровском, 7 сл.
ГТРК Владимир 02:26
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Общество

РБК: в Москве с 14 июня могут отменить цифровые пропуска

В Москве цифровые пропуска, обязательные для поездок на транспорте, могут отменить с 14 июня, сообщил РБК со ссылкой на источники.
Коммерсантъ 04:13
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Религия

Православные христиане отмечают день Святой Троицы

ТАСС вчера в 17:00
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Общество

В России установят единые требования безопасности для пляжей

Единые требования к обеспечению безопасности отдыхающих планируется установить для российских пляжей, при этом их владельцев избавят от получения разрешений на работу пляжей, достаточно будет декларации.
ТАСС 00:01
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Здоровье

Минздрав зарегистрировал препарат для лечения осложнений коронавируса

Министерство здравоохранения России выдало регистрационное удостоверение на препарат «Левилимаб» (торговое наименование «Илсира») для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском вчера в 05:16
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Общество

Коронавирус выявлен у 14 человек в Республике Крым

Всего на территории Крыма с начала пандемии зарегистрировано 438 случаев COVID-19, с выздоровлением из больниц выписаны 313 пациентов, 14 человек скончались.
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Космос

NASA: Доставлять космонавтов на МКС России придется на кораблях SpaceX

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Росбалт 01:29
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Политика

Россия пообещала ответить Чехии на высылку дипломатов

Москва примет зеркальные и асимметричные решения в ответ на высылку Прагой двух сотрудников российского диппредставительства после обвинения в "доставке" в Чехию дипломатом из России яда рицина.
Газета.Ru 02:23
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Общество

Найдены новые доказательства сокрытия Китаем фактов о коронавирусе

Китай умышленно скрыл ряд фактов о коронавирусе, когда эпидемия только начиналась.
Lenta.ru вчера в 23:54
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Общество

Онищенко призвал решительнее снимать ограничения в Москве

Онищенко считает, что в Москве нужно более решительно "выходить из этих мер".
РИА Новости вчера в 19:50
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Игры

В шутере MOBA Crucible закрывают два из трех режимов игры

Студия Relentless, являющаяся партнером Amazon и разработчиком нового шутера MOBA Crucible сообщает, что два из трех предложенных режимов игры закрываются.
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Кино

Оператор «Дюны» заявил, что каждая часть будет отдельным фильмом

Австралийский кинооператор Грейг Фрейзер рассказал о съемках фильма «Дюна» и заявил, что каждая из частей книги будет отдельным и самостоятельным фильмом.
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Общество

В Москве ещё 2283 пациента вылечились от коронавируса

RT на русском 02:44
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Здоровье

В России могут изменить порядок медосвидетельствования водителей

Минздрав России представил проект приказа о внесении изменений в порядок проведения обязательного медицинского освидетельствования водителей или кандидатов в водители транспортных средств (ТС).
RT на русском вчера в 12:44
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Авто

Назвали рейтинг автомобилей с самыми ненадежными «автоматами»

Штучные недовольства вызывали трансмиссии автомобилей Honda Odyssey 2001 года выпуска, Acura TL 2003 года, Acura MDX 2002 года, Chrysler PT Cruiser 2005 года, Ford Escape/Mazda Tribute 2002 года и Ford Focus 2004 года выпуска, однако количество неполадок было небольшим, что позволило аналитиком не включать их в рейтинг.
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Футбол

Решающие матчи Лиги чемпионов могут пройти в Лиссабоне

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Vprognoze.ru 03:00
Происшествия

В Курске скончалась ещё одна пациентка с COVID-19

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REGNUM 05 июня в 06:25
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Политика

Путин поручил создать базу генетических данных в России

Президент РФ Владимир Путин поручил премьер-министру Михаилу Мишустину и главе Курчатовского института Александру Благову создать в России национальную базу генетических данных.
BFM.ru вчера в 03:13
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Общество

Маск вступился за торговцев марихуаной

Основатель компании SpaceX и гендиректор Tesla Илон Маск в субботу, 6 июня, заявил, что считает неправильным, что реализация марихуаны в США карается лишением свободы.
Известия вчера в 19:23
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Политика

«Гринпис» предложил Путину изменить план по восстановлению экономики

Российское отделение «Гринпис» предложило президенту России Владимиру Путину исключить из общенационального плана действий по восстановлению доходов населения и роста экономики положения, способствующие ухудшению экологической ситуации в стране.
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Здоровье

В Ивановской области за сутки заболели коронавирусом 125 человек

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Происшествия

На Кубани за сутки выявили 83 случая заражения коронавирусом

Краснодар, 5 июня 2020, 11:03 — REGNUM 83 новых случая заражения коронавирусом подтверждено за последние сутки в Краснодарском крае, сообщили 5 июня в региональном оперативном штабе.
REGNUM 05 июня в 04:03
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Общество

В Калининградской области начнут работать библиотеки и бани

Региональные власти Калининградской области с 7 июня отменят ограничение на работу бань, душевых, фитнес-центров и библиотек, 6 июня сообщает пресс-служба правительства области.
ИА Красная Весна вчера в 14:17
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Здоровье

Вакцинация от гриппа начнется в России в августе

Сезонная вакцинация от гриппа в 2020 году начнется в России раньше обычного.
Вести.Ru вчера в 08:56
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