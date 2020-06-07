Экономика

ТАССТАССТоварооборот России и Китая сократился на 4,3%

Товарооборот России и Китая по итогам первых пяти месяцев текущего года сократился на 4,3% в годовом выражении, до $40,89 млрд. Об этом говорится в опубликованном в воскресенье докладе Главного таможенного управления КНР.
Читать в источнике
Комментировать13
с чего всё началось

Товарооборот между Россией и КНР за пять месяцев 2020 года упал на 4,3%

Товарооборот между Россией и Китаем за первые 5 месяцев 2020 года сократился на 4,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 40,89 миллиарда долларов, свидетельствуют данные главного таможенного управления Китая.
РИА Новости00:12

Подробнее о событии

Товарооборот между Россией и Китаем упал на 4,3%

РБК03:04

Товарооборот между Россией и Китаем в 2020 году упал на 4,3%

Газета.Ru01:00

Товарооборот между КНР и Россией за пять месяцев 2020 года упал на 4,3%

RT на русском01:14

Внешняя торговля Китая упала на 8% за пять месяцев 2020 года

Интерфакс01:07

С начала года товарооборот России и Китая уменьшился на 4,3%

Коммерсантъ01:29

Товарооборот России и Китая сократился на 4,3%

ТАССвчера в 23:23

Экспорт Китая в январе-мае 2020 года снизился на 7,7%

РИА Новости00:15
Показать все источники
Автоматически обработано 7218 источников, обновлено в 09:31, Ашберн
Здоровье

Регионы России обновили рекорд заболеваемости COVID-19

Остальные регионы страны, напротив, обновляют рекорд заболеваемости: суммарно там сегодня выявлено почти 6,9 тысячи заболевших.
BFM.ru 05 июня в 04:01
1
Религия

Православные христиане отмечают день Святой Троицы

Православная церковь в воскресенье отмечает день Святой Троицы.
ТАСС вчера в 17:00
5
Общество

Росавиация предложит частично открыть авиасообщение с 15 июля

Росавиация направит предложение в Роспотребнадзор о частичном открытии международного авиасообщения с 15 июля.
РБК 07:52
234
Культура

«Союзмультфильм» прокомментировал новый эскиз Волка из «Ну, погоди!»

Представители компании «Союзмультфильм» прокомментировали эскиз нового образа Волка из мультсериала «Ну, погоди!».
News.ru 05 июня в 07:36
57
Шоу-бизнес

Пиар-директор Бари Алибасова заявил о его исчезновении

Пиар-директор Бари Алибасова Вадим Горожанкин заявил, что тот куда-то "пропал". Об этом сообщает "Пятый канал".
Газета.Ru вчера в 18:35
64
Общество

Открыта запись на электронное голосование по изменениям в Конституцию

На порталах mos.ru и gosuslugi.ru открылась запись для участия в онлайн-голосовании по поправкам в Конституцию.
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы 05 июня в 02:00
287
Политика

Захарова прокомментировала беспорядки в США

Соединенные Штаты, в которых в последние дни проходят массовые беспорядки, столкнулись с последствиями тех же тезисов, которые они сами продвигали по всему миру, включая возможность дестабилизации обстановки в других странах, заявила в воскресенье официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
РИА Новости 09:04
Шоу-бизнес

В Москве простились с актером Михаилом Кокшеновым

Церемония прощания с актером Михаилом Кокшеновым прошла в ритуальном зале Митинского крематория в Москве.
Коммерсантъ 08:22
23
Авто

«ГАЗ» может выпустить «Волгу» на базе Skoda Octavia

Модель разделит платформу с новой Skoda Octavia A8, а помогать в ее разработке будет немецкий концерн Volkswagen.
Автоновости дня 05 июня в 03:49
257
Общество

Племянница Скрипаля не поверила в его переезд в Новую Зеландию

Племянница экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля Виктория заявила, что не знает о возможном переезде ее дяди и его дочери Юлии в Новую Зеландию.
Известия 08:01
605
Происшествия

В Москве ограбили сыровара Сироту

В Москве был ограблен 32-летний фермер из Красногорского района Московской области, известный сыровар Олег Сирота.
Московский Комсомолец 04:23
6
Энергетика

«Газпром» объявил тендер на поставку труб

ООО "Газпром инвест" объявило открытый конкурентный отбор в электронной форме на поставку в 2020-2022 годах труб с начальной (максимальной) ценой контракта в 98,4 миллиарда рублей, следует из данных портала госзакупок.
РИА Новости 04:33
161
Общество

Пропуска в Москве могут отменить с середины июня

Пропускная система в Москве может быть отменена уже с 14 июня, сообщил РБК источник в одной из компаний – партнеров столичной мэрии.
Ведомости 05:44
1,2K
Политика

Глава ПНС Ливии Саррадж приедет в Москву

Глава Правительства национального единства (ПНС) Ливии Файез Саррадж 7 июня посетит Москву.
Lenta.ru 08:07
3
Здоровье

Мясников назвал неожиданную причину заражения коронавирусом

По данным Всемирной организации здравоохранения, в мире коронавирусом заразились более 6,6 миллиона человек, свыше 391 тысячи умерли.
РИА Новости вчера в 08:34
661
Происшествия

Депутат партии Зеленского пострадал в драке в Житомирской области

Депутат Верховной рады Украины от фракции пропрезидентской партии "Слуга народа" Юрий Заславский пострадал в ходе драки на заправке в Житомирской области, сообщила замглавы фракции Евгения Кравчук.
РИА Новости 07:07
2
Авто

АвтоВАЗ готовит обновленную Lada Niva

Как ранее сообщали «Автоновости дня», до 2028 года «АвтоВАЗ» выпустит два компактных кроссовера и новое семейство машин B-класса, к которому относится LADA Granta.
Автоновости дня 05 июня в 12:03
43
Единоборства

Макгрегор назвал причину завершения карьеры

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) ирландец Конор Макгрегор объяснил завершение своей карьеры длительным ожиданием следующего поединка.
Известия 09:04
Футбол

Пьянич отказался от «Челси» ради «Барселоны»

По информации источника, боснийский футболист отказал «Челси», чтобы перейти в «Барселону».
Матч ТВ 08:04
Общество

Онищенко призвал решительнее снимать ограничения в Москве

Онищенко считает, что в Москве нужно более решительно "выходить из этих мер".
РИА Новости вчера в 19:50
1,2K
Политика

Во Львове прибывший на модернизацию МиГ-29 разворовали на запчасти

Неизвестные похитили более 20 узлов и агрегатов истребителя МиГ-29, который ранее прибыл на модернизацию на Львовский государственный авиационный ремонтный завод.
Известия вчера в 16:28
25
Происшествия

Военные точным выстрелом потушили горящую скважину в Иркутской области

Российская газета 09:11
167
Происшествия

В Эстонии мужчина открыл стрельбу на автозаправке

По меньшей мере два человека погибли, еще трое ранены в результате стрельбы в субботу вечером в эстонском городе Лихула на автозаправочной станции.
ТАСС 05:40
1
Происшествия

Следователи нашли похищенного в Подмосковье сына адвоката Скрыпника

Следователи нашли похищенного 17-летнего сына адвоката Константина Скрыпника.
ТАСС 05:58
14
Политика

Путин поправил Цыденова по стоимости библиотеки в Бурятии

RT на русском вчера в 09:59
1K
Здоровье

Создатель препарата против коронавируса рассказал о его особенностях

Гендиректор российской биотехнологической компании BIOCAD Дмитрий Морозов рассказал RT об особенностях применения препарата «Левилимаб» для лечения осложнений коронавирусной инфекции.
RT на русском 07:58
Общество

ВОЗ изменила рекомендации по ношению масок

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) изменила рекомендации по ношению масок и перчаток, сообщил глава организации Тедрос Гебрейесу.
Коммерсантъ 05 июня в 19:08
2,3K
Политика

Берлин отреагировал на данные о выводе части войск США из Германии

Глава внешнеполитического ведомства ФРГ в интервью изданию Bild am Sonntag отметил, что Германия «приняла к сведению» вывод части американских войск со своей территории, передает ТАСС.
Взгляд.ру вчера в 22:01
8
Происшествия

Обвинившая коллег в изнасиловании дознавательница раскрыла новые детали

РИА Новости 09:15
1
Общество

Названы регионы России с самыми высокими зарплатами в начале года

Самая высокая средняя зарплата за указанный период года была зафиксирована на Чукотке — 109,1 тыс. рублей.
RT на русском 00:00
633
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное