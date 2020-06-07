Товарооборот между Россией и Китаем за первые 5 месяцев 2020 года сократился на 4,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 40,89 миллиарда долларов, свидетельствуют данные главного таможенного управления Китая.

с чего всё началось

Товарооборот России и Китая по итогам первых пяти месяцев текущего года сократился на 4,3% в годовом выражении, до $40,89 млрд. Об этом говорится в опубликованном в воскресенье докладе Главного таможенного управления КНР.

Товарооборот России и Китая сократился на 4,3%

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