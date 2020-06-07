Экономика
REGNUMТоварооборот между Россией и Китаем с января по май снизился на 4,3%
Пекин, 7 июня 2020, 09:16 — REGNUM Совместный российской-китайский товарооборот за первые пять месяцев 2020 года составил $40,89, показав снижение на 4,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об свидетельствуют опубликованные 7 июня данные главного таможенного управления Китая.
Читать в источнике
Оценить19
с чего всё началось
Товарооборот между Россией и Китаем за первые 5 месяцев 2020 года сократился на 4,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 40,89 миллиарда долларов, свидетельствуют данные главного таможенного управления Китая.РИА Новости00:12
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7218 источников, обновлено в 05:06, Ашберн
Здоровье
В России могут изменить порядок медосвидетельствования водителей
Минздрав России представил проект приказа о внесении изменений в порядок проведения обязательного медицинского освидетельствования водителей или кандидатов в водители транспортных средств (ТС).
RT на русском вчера в 12:44
Общество
Онищенко призвал решительнее снимать ограничения в Москве
Онищенко считает, что в Москве нужно более решительно "выходить из этих мер".
РИА Новости вчера в 19:50
Шоу-бизнес
Пелагея сменила имидж и помолодела на несколько лет
Певица Пелагея сменила имидж и стала непохожей на саму себя.
Что происходит 05 июня в 04:30
Общество
Для российских пляжей установят единые требования по безопасности
МЧС планирует установить для российских пляжей единые требования к обеспечению безопасности отдыхающих.
Российская газета 03:37
Политика
Польша завершила первую часть строительства канала в обход России
Газета.Ru 05 июня в 05:02
Политика
Захарова оценила предложение США помочь после ЧП в Норильске
В воскресенье, 7 июня, стало известно о том, что Захарова оценила предложение США помочь после ЧП в Норильске.
Piter.tv 04:41
Авто
Как сделать, чтобы глушитель автомобиля не ржавел
Автоэксперты советуют лайфхак, чтобы глушитель вашего автомобиля перестал быстро ржаветь в сезон дождей.
МедиаПоток 04:38
Авто
Бренд Lada признали худшим в мире
Организаторы легендарного Фестиваля скорости в Гудвуде составили список восьми лучших автомобилей от худших брендов.
SpeedMe 05 июня в 05:32
Авто
Конкурента БелАЗа готовит КамАЗ
Машину с индексом 65805 представили на заводе в минувший четверг, и есть все шансы, что в перспективе она станет прямым конкурентом БелАЗу.
Автоновости дня вчера в 13:58
Единоборства
Макгрегор заявил о завершении карьеры
Бывший чемпион UFC в двух категориях Конор Макгрегор объявил о завершении карьеры.
RT на русском 01:27
Фигурное катание
Плющенко показал видео тренировки Трусовой на льду в Кисловодске
Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко опубликовал видео ледовой тренировки своей группы на сборе в Кисловодске.
Metaratings вчера в 16:30
Общество
РБК: в Москве с 14 июня могут отменить пропуски
Цифровые пропуски, обязательные для поездок на транспорте в Москве, могут отменить с 14 июня, сообщил РБК со ссылкой на источники.
Коммерсантъ 04:13
Общество
В России за сутки выявили 8 984 новых случая заражения коронавирусом
Число выявленных за сутки случаев заражения коронавирусом в РФ составило 8 984, всего в России заразились 467 673 человека.
ТАСС 03:37
Футбол
«Матч ТВ» планирует бесплатно показывать все оставшиеся матчи РПЛ
Холдинг «Матч ТВ» рассматривает возможность бесплатного показа на своих каналах всех матчей РПЛ сезона-2019/20.
Бомбардир.ру вчера в 06:39
Шоу-бизнес
Оксана Самойлова стала блондинкой и набрала 6 кг
Недавно Оксана Самойлова с супругом Джиганом и детьми вернулась из Майами в Москву после громкого скандала.
NewInform вчера в 12:21
Космос
О препятствии для полетов женщин в космос рассказали российские ученые
О препятствии для полетов женщин в космос рассказали российские исследователи.
Evo-rus.com 01:05
Религия
Православные христиане отмечают день Святой Троицы
ТАСС вчера в 17:00
Общество
Доктор Комаровский дал совет переболевшим коронавирусной инфекцией
РИА Новости вчера в 20:48
Общество
Коронавирус выявлен у 14 человек в Республике Крым
Всего на территории Крыма с начала пандемии зарегистрировано 438 случаев COVID-19, с выздоровлением из больниц выписаны 313 пациентов, 14 человек скончались.
Новый Севастополь 03:07
Общество
В Самарской области за сутки выявили 63 случая заражения коронавирусом
Самара, 4 июня 2020, 12:39 — REGNUM Еще 63 носителя коронавируса выявили в Самарской области за сутки.
REGNUM 04 июня в 05:39
Происшествия
Протесты в Лондоне: 23 полицейских получили ранения
Как отмечает суперинтендант полиции Джо Эдвардс, 23 офицера были ранены, выполняя свою работу и обеспечивая порядок во время протестов в течение последних дней.
Вести.Ru вчера в 22:12
Гаджеты
Опубликованы фотографии видеокарты Nvidia GeForce RTX 3080
Через форум Chiphell в сеть попали фотографии видеокарты Nvidia GeForce RTX 3080, по которым можно судить о дизайне нового продукта.
ИнфоСМИ вчера в 14:15
Происшествия
В ДНР на двух шахтах произошли ЧП
Интерфакс 04:18
Общество
Минобороны разъяснило новый порядок поступления в военные вузы
Порядок поступления в высшие учебные заведения Министерства обороны России в текущем году изменен в связи с пандемией новой коронавирусной инфекции, передает "Интерфакс" со ссылкой на сообщение ведомства.
Газета.Ru 04:18
Здоровье
Еще 201 заражение коронавирусом выявлено в Ростовской области
На 7 июня в Ростовской области у 6166 человек выявлено инфицирование коронавирусом.
Kursk.com 04:08
Политика
США решили тайно сократить численность своих войск в Германии
Ранее в пятницу агентство Reuters со ссылкой на официального представителя США высокого ранга сообщило, что президент США Дональд Трамп приказал минобороны страны сократить численность американского контингента в Германии.
Известия вчера в 16:50
Шоу-бизнес
В подмосковном Пушкино похоронили журналистку Юлию Норкину
Прощание с радиоведущей Юлией Норкиной прошло на Новодеревенском кладбище в Пушкино в субботу, 6 июня.
Известия вчера в 21:40
Финансы
Курс доллара может вернуться к показателям начала пандемии
Российская валюта хорошо укрепилась благодаря поэтапному выходу развитых экономик изкарантина, росту цен на нефть и новостям о разработке вакцины от COVID-19, перечислили факторы поддержки рубля Иван Копейкин.
Российская газета вчера в 23:00
Хоккей
Роднина отреагировала на заявление Панарина о России
Трехкратная олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Ирина Роднина высказалась о заявлении форварда клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемия Панарина.
Газета.Ru вчера в 02:52