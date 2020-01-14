Экономика

ТАССТАССТоварооборот России и Китая превысил $110 млрд в 2019 году

Товарооборот между Россией и КНР в 2019 году увеличился на 3,4%, до $110,75 млрд. Об этом сообщило во вторник Главное таможенное управление Китая. Как следует из опубликованных данных, объем экспорта в РФ за соответствующий период вырос на 3,6% и составил около $49,7 млрд.
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Товарооборот России и Китая вырос до рекордной суммы

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В ходе операции было изъято более 10 тысяч единиц готовой продукции и фурнитура для ее изготовления.
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В декабре доля подтверждённых кредитных заявок сократилась до 32,2% — это минимальное значение с 2017 года, подсчитали в НБКИ.
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Ученые нашли на Земле звездную пыль древнее Солнца

Изучая включения в метеорите, ученые обнаружили частицы звездной пыли возрастом более 5 миллиардов лет.
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Позиции России и Белоруссии по тарифу на транзит нефти разошлись

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Телеканал 360° вчера в 07:02
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При ДТП на мосту в Кемерове пострадали четыре человека

В результате столкновения семи автомобилей на мосту в Кемерове пострадали четыре человека, сообщил начальник отдела пропаганды управления ГИБДД ГУ МВД по Кемеровской области Андрей Ляльков.
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Бывший полузащитник "Ливерпуля", "Ювентуса" и сборной Мали Мохаммед Сиссоко в эфире французской телепрограммы Footissime объявил о завершении игровой карьеры.
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Соединенные Штаты исключили Китай из списка валютных манипуляторов.
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Решение руководства Польши провести без России памятные торжества по случаю 75-й годовщины освобождения Красной армией нацистского концлагеря Аушвиц-Биркенау вызвало широкий резонанс.
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На Украине назвали тайные версии крушения самолета в Иране

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов назвал тайные версии, которые рассматривались во время расследования авиакатастрофы украинского самолета в Иране.
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