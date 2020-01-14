За 2019 год товарооборот между РФ и Китаем составил рекордный 110,75 миллиардов долларов. Это на 3,4% больше показателя предыдущего года. Об этом свидетельствуют опубликованные данные главного таможенного управление КНР.

Товарооборот России и Китая вырос до рекордного показателя

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