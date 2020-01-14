Экономика
ТК ЗвездаТоварооборот России и Китая вырос до рекордного показателя
За 2019 год товарооборот между РФ и Китаем составил рекордный 110,75 миллиардов долларов. Это на 3,4% больше показателя предыдущего года. Об этом свидетельствуют опубликованные данные главного таможенного управление КНР.
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Происшествия
СК перехватил записку экс-полковника Захарченко вероятным покровителям
Следователи нашли её на ноутбуке его гражданской жены Марины Семыниной — там была фотография рукописи, её Захарченко после своего ареста передавал неким покровителям.
Происшествия
В Кемерово увеличилось число пострадавших при ДТП на мосту
Семь автомобилей столкнулись на Терешковском мосту в Кемерово, по уточненным данным, четыре человека обратились за медицинской помощью, сообщили РИА Новости в управлении ГИБДД по Кемеровской области.
Политика
Хафтар покинул Москву без подписания соглашения о перемирии в Ливии
Руководитель Ливийской национальной армии (ЛНА) маршал Халифа Хафтар покинул Москву, не подписав соглашение о режиме прекращения огня с правительством национального согласия (ПНС) Ливии во главе с Фаизом Сараджем.
Кино
Появился второй трейлер «Чёрной Вдовы» со Скарлетт Йоханссон
Кинолента выходит в прокат 1 мая 2020 года. Во вторник, 14 января, в сети появился второй трейлер "Чёрной вдовы" со Скарлетт Йоханссон.
Происшествия
В Крыму нашли схрон с патронами и гранатами
Четыре гранаты и более 200 патронов обнаружили в ящике в заброшенном здании на востоке Крыма, сообщили РБК в пресс-службе регионального погрануправления ФСБ России.
Авто
Кроссоверы Audi SQ7 и SQ8 получили бензиновый V8
Как пишет портал speedme.ru, бензиновые версии Audi SQ7 и SQ8 оказались более динамичными по сравнению с дизельными, их разгон с места до 97 км/ч занимает 4,3 секунды, тогда как европейские версии достигают 100 км/ч за 4,8 секунды.
Общество
Кудрин оценил масштаб коррупции в России
Глава Счётной палаты России Алексей Кудрин прокомментировал ситуацию с коррупцией в стране.
Политика
СНБО Украины назвал тайные версии крушения самолета в Иране
СНБО Украины назвал тайные версии, рассматриваемые во время расследования крушения самолета в Иране. Слова Алексея Данилова приводит УНИАН.
Финансы
Рубль почти не изменился к доллару и евро на старте торгов
Доллар слегка снижается, евро незначительно повышается на "Московской бирже" в понедельник утром; рубль почти не изменился к бивалютной корзине на фоне стабильной ситуации на рынке нефти.
Кино
Объявлен список номинантов на премию «Оскар»-2020
Политика
В «Единой России» отвергли идею о налогах для домохозяек
Ранее депутат от "Единой России" Сергей Вострецов выступил с инициативой обязать домохозяек платить налоги.
Технологии
Microsoft прекращает поддержку Windows 7
По данным сервиса анализа веб-трафика StatCounter, в декабре прошлого года доля Windows 7 среди операционных систем Microsoft составляла 26,79% в мире, в России — 32,24%.
Футбол
В «Барселоне» официально сменился тренер
Футбол
Алан Дзагоев: «ЦСКА нужно выходить в Лигу чемпионов»
Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев в интервью «СЭ» рассказал о задачах команды на вторую половину сезона.
Футбол
Иван Ордец: «Украинская сборная сильнее российской»
Защитник «Динамо» Иван Ордец в интервью «СЭ» сравнил украинскую и российские сборные. Также он предположил, что РПЛ сильнее УПЛ.
Футбол
Хакан Шюкюр: Эрдоган забрал у меня все, теперь я таксист в США
По рассказу Шюкюра немецкому изданию Welt am Sonntag, он бежал в Сан-Франциско, где открыл кафе.
Экономика
Топилин рассказал об изменении зарплат в этом году
Министр труда и социальной защиты Максим Топилин в интервью "Российской газете" сообщил, что реальная заработная плата вырастет в 2020 году на 2,3%.
Общество
Елизавета II поддержала решение принца Гарри сложить полномочия
Британская королева Елизавета II поддержала решение принца Гарри и его супруги Меган Маркл отказаться от королевских привилегий.
Политика
Исполняющим обязанности президента Абхазии назначен премьер республики
Бганба уже исполнял обязанности президента Абхазии во время политического кризиса в 2014 г. Тогда оппозиция во главе с Хаджимбой добилась досрочной отставки с поста президента Александра Анкваба.
Происшествия
В Омске возле парка Победы произошло смертельное ДТП
По данным Госавтоинспекции, на Ленинградском проспекте в районе остановки «Парк Победы» столкнулись микроавтобус Renault и автомобиль ВАЗ-2107.
Хоккей
Дубль Овечкина принес «Вашингтону» победу над «Каролиной» в матче НХЛ
Общество
Медведев подписал постановление об отмене 1259 устаревших актов РСФСР
Глава правительства РФ Дмитрий Медведев сообщил, что подписал постановление кабмина об отмене с 1 января порядка 1,3 тысячи устаревших правительственных актов РСФСР, в ближайшее время выйдет документ еще по 3,6 тысячи актов СССР.
Происшествия
Модель Ксения Пунтус находится в реанимации
Фотомодель Ксения Пунтус находится в отделении анестезиологии и реанимации, сообщили РИА Новости в московской Боткинской больнице.
Кино
Тизер третьего сезона сериала «Мир Дикого Запада» появился в Сети
Общество
Nissan готовит план возможного выхода из альянса с Renault
Происшествия
Томские врачи спасли ребенка, проглотившего 31 магнит
Гаджеты
Новый iPhone с 5,4-дюймовым экраном получит датчик распознавания лиц
Новый iPhone получит 5,4-дюймовый экран и Face ID вместо устаревшего Touch ID.