Экономика

ТК ЗвездаТК ЗвездаТоварооборот России и Китая вырос до рекордного показателя

За 2019 год товарооборот между РФ и Китаем составил рекордный 110,75 миллиардов долларов. Это на 3,4% больше показателя предыдущего года. Об этом свидетельствуют опубликованные данные главного таможенного управление КНР.
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