Экономика
РИА НовостиТоварооборот между Россией и Китаем в 2019 году вырос на 3,4%
Товарооборот между Россией и Китаем за 2019 год составил рекордные 110,75 миллиарда долларов, что на 3,4% больше показателя 2018 года, свидетельствуют опубликованные во вторник данные главного таможенного управления КНР.
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Политика
Отказ Польши пригласить Путина в Освенцим связали с местью
Политолог Александр Рар связал с местью отказ польских властей пригласить президента России Владимира Путина на празднование 75-летней годовщины освобождения Освенцима.
Экономика
Счетная палата указала недостатки и риски нацпроектов
Воздух, сточные воды и мусор Счетная палата выявила риск неисполнения и целей нацпроекта "Экология".
Авто
На eBay продают BMW M5 E39 2001 года практически без пробега
На интернет-площадке eBay появилось объявление о продаже BMW M5 E39 2001 года практически без пробега, стоимость экземпляра составляет 59 950 долларов США или около 3 670 000 рублей по актуальному курсу.
Политика
Иран подаст в суд на Трампа в связи с убийством США генерала Сулеймани
Иран намерен подать в суд на президента США Дональда Трампа в связи с убийством генерала КСИР Касема Сулеймани.
Политика
Миллер: Россия сможет достроить «Северный поток — 2» своими силами
Общество
Глава Алтайского края назвал кризисом ситуацию с уборкой снега
Политика
СБ ООН по инициативе РФ обсудит доклад ОЗХО по инциденту в Сирии
Россия выступила с инициативой проведения 20 января встречи Совета Безопасности ООН для обсуждения доклада Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) по инциденту в сирийской Думе.
Политика
Хафтар покинул Москву без подписания соглашения
Главнокомандующий Ливийской национальной армией (ЛНА) фельдмаршал Халифа Хафтар покинул Москву, не подписав соглашение о перемирии с Правительством национального согласия (ПНС) Файеза Сарраджа, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на информированный ливийский источник.
Политика
В США суд отклонил повторный иск ФАН против Facebook
"Тринадцатого января 2020 года суд удовлетворил иск Facebook об отклонении иска с запретом на повторную его подачу", - говорится в решении суда.
Космос
Ученые раскрыли главную загадку Солнечной системы
Ученые предложили решение загадки Солнечной системы – условной границы, разделяющей скалистые планеты и газовых гигантов.
Шоу-бизнес
Ольга Бузова и Давид Манукян сделали одинаковые татуировки
Певица и телеведущая Ольга Бузова и блогер Давид Манукян сделали одинаковые татуировки в виде знака бесконечности, о чем стало известно из сторис инстаграма.
Происшествия
Садальский пошутил про выпавшую из окна модель
Актер Станислав Садальский в своем инстаграме пошутил про ситуацию вокруг падения модели Ксении Пунтус из окна дома, в котором находится квартира, где проживает внук режиссера Никиты Михалкова Андрей Баков.
Общество
СКР назвал грабеж мотивом убийства российских журналистов в ЦАР
«Установленные обстоятельства нападения указывают на совершение убийства с целью грабежа жителями ЦАР или близлежащих стран, систематически занимающимися совершением тяжких преступлений в этом регионе»,— сказал господин Краснов.
Общество
В Омске матери вернули стоявшего на гречке ребёнка
Происшествия
При ДТП на мосту в Кемерове пострадали четыре человека
В результате столкновения семи автомобилей на мосту в Кемерове пострадали четыре человека, сообщил начальник отдела пропаганды управления ГИБДД ГУ МВД по Кемеровской области Андрей Ляльков.
Общество
В «Столото» отвергли обвинения в нечестном розыгрыше миллиарда
Обвинения в махинациях при розыгрыше одного миллиарда рублей в новогоднем тираже «Русского лото» отвергли в пресс-службе «Столото» и объявили о подготовке искового заявления в суд о защите деловой репутации.
Экономика
Главред (Украина): крах бюджета Украины гораздо реальней, чем кажется (Главред)
Процентные ставки по ОВГЗ просто необходимо снижать, потому что бюджет Украины не выдерживает этого — мы тратим около 4 миллиардов гривен на эти облигации и их обслуживание.
Экономика
В Крыму вводится налог на имущество физических лиц
Поскольку на территории Республики Крым налог на имущество исчисляется впервые, Налоговым кодексом предусмотрены понижающие коэффициенты на первые три налоговых периода, 0,2, 0,4 и 0,6 соответственно.
Экономика
С пенсионных накоплений россиян планируется взимать НДФЛ
Гарантированный пенсионный план, выступающий альтернативой замороженным с 2014 года пенсионным накоплениям граждан России, предусматривает два варианта: единовременный или пожизненный.
Армия и оружие
Трубопроводные войска России празднуют день рождения
Именно дата подписания директивы и стала днем рождения трубопроводных войск.
Армия и оружие
Российский военный корабль помогал Ирану сбивать американские ракеты
Экономика
Более 60% желающих взять кредит получили отказ от банков
В 2019 году российские банки одобрили 36,9% от общего числа заявок, поданных россиянами на разные виды кредитов, следует из данных Национального бюро кредитных историй (есть у РБК), которое входит в топ-3 крупнейших на российском рынке.
Транспорт
Подписано соглашение о строительстве электрички до Толмачево
Общество
Медведев оценил окончание новогодних праздников строками Чехова
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев процитировал Антона Чехова, говоря об окончании новогодних праздников.
Шоу-бизнес
Сергей Жуков показал свою повзрослевшую «американскую дочь»
Солист группы «Руки Вверх» Сергей Жуков показал публике, как выросла и повзрослела его «американская дочь».
Здоровье
Путин поручил развивать «павильоны здоровья»
Практику функционирования «павильонов здоровья», проведения профилактических медицинских осмотров и диспансеризации населения поручил обобщить президент РФ Владимир Путин, 8 января сообщает kremlin.ru.
Хоккей
«Филадельфия» вырвала победу у «Бостона», уступая 2:5
«Филадельфия Флайерз» вырвала победу у «Бостон Брюинз» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ — 6:5 Б. Единственный и решающий буллит реализовал Трэвис Конечны.
Общество
Модель потеряла бюстгальтер во время дефиле на конкурсе «Мисс Бельгия»
Модель сделала вид, что ничего не произошло, поднялась и продолжила дефиле.
Политика
Около тысячи человек вышли из идлибской зоны деэскалации в Сирии
Происшествия
В Перми экстренно сел самолёт, который летел из Красноярска в Москву
Экстренную посадку в Перми совершил самолёт, который летел из Красноярска в Москву. Одному из пассажиров стало плохо во время полёта.