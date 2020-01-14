Товарооборот между Россией и Китаем за 2019 год составил рекордные 110,75 миллиарда долларов, что на 3,4% больше показателя 2018 года, свидетельствуют опубликованные во вторник данные главного таможенного управления КНР.

Товарооборот между Россией и Китаем в 2019 году вырос на 3,4%

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