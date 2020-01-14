Экономика
Взгляд.руТоварооборот России и Китая в 2019 году вырос на 3,4%
Товарооборот между Россией и КНР в 2019 году увеличился на 3,4%, до 110,75 млрд долларов, сообщило Главное таможенное управление Китая. Из опубликованных данных следует, что объем экспорта из Китая в Россию за соответствующий период вырос на 3,6% и составил около 49,7 млрд долларов.
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Кино
«Холоп» побил кассовый рекорд фильма «Т-34»
Политика
Экс-депутат Рады учинил перепалку в прямом эфире из-за слов о Москве
Бывший депутат Верховной рады Александр Ковтуненко устроил перепалку в прямом эфире шоу "60 минут" на телеканале "России 1" в понедельник, комментируя идею другого украинского экс-парламентария Рефата Чубарова отпраздновать "450-летие сожжения Москвы".
Происшествия
При ДТП на мосту в Кемерове пострадали четыре человека
В результате столкновения семи автомобилей на мосту в Кемерове пострадали четыре человека, сообщил начальник отдела пропаганды управления ГИБДД ГУ МВД по Кемеровской области Андрей Ляльков.
Спорт
Мужская сборная России по гандболу не сыграет на Олимпиаде 2020 года
Мужская сборная России по гандболу не смогла квалифицироваться на Олимпиаду 2020 года.
Единоборства
Емельяненко показал, как готовится к бою с Исмаиловым
Бой пройдет на «ВТБ Арене» в Москве 3 апреля. Емельяненко на фото прыгает на скакалке и побоксирует с воображаемым противником.
Политика
Хафтар покинул Москву без подписания соглашения
Главнокомандующий Ливийской национальной армией (ЛНА) фельдмаршал Халифа Хафтар покинул Москву, не подписав соглашение о перемирии с Правительством национального согласия (ПНС) Файеза Сарраджа, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на информированный ливийский источник.
Армия и оружие
Трубопроводные войска России празднуют день рождения
Именно дата подписания директивы и стала днем рождения трубопроводных войск.
Гаджеты
AMD представила процессоры Athlon 3000 Gold и 3000 Silver
Пока что представлены только две модели: Athlon Gold 3150U и Athlon Silver 3050U.
Экономика
Более 60% желающих взять кредит получили отказ от банков
В 2019 году лишь 33,9% заявок на необеспеченные кредиты и кредитные карты привели к выдаче ссуды.
Хоккей
Панарин стал первой звездой матча «Рейнджерс» — «Айлендерс»
Футбол
В «Барселоне» официально сменился тренер
Шоу-бизнес
Валерия ответила на совет покинуть Россию
Певица Валерия с иронией отнеслась к пожеланию уехать из России, которое высказала пользовательница соцсети.
Экономика
Цены на сигареты повышаются в России
Крупнейшие табачные компании, работающие в РФ, повысили максимальные розничные цены на сигареты с октября 2019 по январь 2020 года, сообщает РИА Новости.
Политика
В «Единой России» не поддержали идею обложить налогом домохозяек
Ранее Вострецов в разговоре с "Росбалтом" заявил, что домохозяйки должны платить налоги как самозанятые.
Шоу-бизнес
Ксения Корнева рассказала о переменах в «Уральских пельменях»
Корнева сказала, что ссор с Иланой Юрьевой из-за мужчин у нее не бывает, так как она замужем, и все ребята тоже женаты, поэтому все женщины в «Уральских пельменях» являются для парней бесполыми существами, так сказать, отметила она.
Политика
Президент Эстонии рассказала о несбывшейся надежде на Россию
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд в интервью газете "Франкфуртер альгемайне" заявила, что возникшая во время президентства в России Бориса Ельцина надежда жителей прибалтийской республики на изменения в соседней стране не оправдалась.
Общество
Елизавета II поддержала решение принца Гарри сложить полномочия
Британская королева Елизавета II поддержала решение принца Гарри и его супруги Меган Маркл отказаться от королевских привилегий.
Происшествия
Внука Никиты Михалкова допросят после падения модели из его квартиры
По информации телеканала РЕН ТВ, Ксения Пунтус выпала из окна третьего этажа, пока Баков спал.
Шоу-бизнес
Сергей Жуков показал свою повзрослевшую «американскую дочь»
Солист группы «Руки Вверх» Сергей Жуков показал публике, как выросла и повзрослела его «американская дочь».
Энергетика
Россия и Белоруссия не смогли договориться о тарифах на транзит нефти
Москва и Минск не смогли договориться о тарифах на транзит российской нефти и нефтепродуктов, сообщили РИА Новости в пресс-службе белорусского Министерства антимонопольного регулирования и торговли.
Футбол
Футболист Роша расплакался на презентации в бразильском «Фламенго»
Экономика
Реальная зарплата в России увеличится в 2020 году на 2,3%
Рост реальной заработной платы в 2020 году составит 2,3%, в то время как реальные располагаемые денежные доходы населения увеличатся на 1,5%. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты Максим Топилин в интервью "Российской газете".
Шоу-бизнес
Экс-супруг Орбакайте женился на 18-летней модели из Чечни
Пара отметила свадьбу еще в прошлом году 51-летний российский бизнесмен Руслан Байсаров решился на очередной брак.
Происшествия
В Иркутской области возбудили дело на «вора в законе» из Татарстана
Следователи в Иркутской области возбудили уголовное дело в отношении 49-летнего уроженца Татарстана, которого подозревают в занятии высшего положения в преступной иерархии.
Экономика
Правительство не включило закон о новых пенсиях в план на год
Правительство не стало включать проект новой системы накопительных пенсий (гарантированный пенсионный план – ГПП) в план законопроектной деятельности на 2020 год.
Общество
Массовая эвакуация: на Филиппинах проснулся вулкан Тааль
Наука
Низкий уровень лимфоцитов крови указывает на повышенный риск смерти
Лимфопению врачи часто выявляют во время общего анализа крови.
Происшествия
В Китае шесть человек стали жертвами обвала дороги
Обширный обвал дороги произошел вечером в понедельник перед автобусной остановкой рядом с больницей Красного креста в городе Синин китайской северо-западной провинции Цинхай, в результате погибли шесть человек, сообщает Центральное телевидение Китая.
Общество
«Мисс Бельгия 2020» потеряла бюстгальтер во время дефиле
Во время дефиле на конкурсе "Мисс Бельгия 2020" одна из участниц потеряла бюстгальтер.
Политика
СБ ООН по инициативе РФ обсудит доклад ОЗХО по инциденту в Сирии
Россия выступила с инициативой проведения 20 января встречи Совета Безопасности ООН для обсуждения доклада Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) по инциденту в сирийской Думе.