Экономика

Взгляд.руВзгляд.руТоварооборот России и Китая в 2019 году вырос на 3,4%

Товарооборот между Россией и КНР в 2019 году увеличился на 3,4%, до 110,75 млрд долларов, сообщило Главное таможенное управление Китая. Из опубликованных данных следует, что объем экспорта из Китая в Россию за соответствующий период вырос на 3,6% и составил около 49,7 млрд долларов.
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Товарооборот Китая и США по итогам 2019 г снизился на 14,6%

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ТАССвчера в 22:47

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Товарооборот России и Китая в 2019 году вырос на 3,4%

Взгляд.рувчера в 22:55
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Автоматически обработано 7030 источников, обновлено вчера в 23:51, Ашберн
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