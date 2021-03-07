Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Видео
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
Известия
Известия

Товарооборот России и Китая в январе-феврале вырос на 8,5%

Товарооборот между Россией и Китаем за два месяца 2021 года увеличился на 8,5% по сравнением с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает 7 марта «РИА Новости» со ссылкой на данные Главного таможенного управления КНР.В источнике
Известия
ПРАЙМ
Народные новости
Evo-rus.com
Апрал
ФАН
RuNews24.ru
Общественная служба новостей
Life.ru
Парламентская газета
Деловой квартал (Екатеринбург)
Комсомольская правда
Евразия Daily
Газета.Ru
Большая Азия
Взгляд.ру
News.ru
Московский Комсомолец
Подробнее о событии

Экспорт Китая в январе-феврале вырос более чем на 60% за год

Коммерсантъ00:17

Экспорт Китая рекордно вырос за два месяца 2021 года

ПРАЙМ01:07

После победы Байдена товарооборот США и Китая вырос более чем на 80%

Взгляд.ру23:30

Товарооборот России и КНР в январе — феврале вырос на 8,5%

RT на русском23:35

Объем торговли Китая и США в январе - феврале вырос на 81,3%

ТАСС22:47

Российский сельскохозяйственный экспорт растет на фоне роста торговли с Китаем

ГлобалМСК.рувчера в 06:56

Свердловская область нарастила экспорт в «пандемийный» 2020 год

Деловой квартал (Екатеринбург)вчера в 03:30
Интересное

Шерин заявил о готовности РФ защитить ДНР и ЛНР в случае нападения украинских войск

Первый заместитель председателя комитета по обороне Государственной думы Александр Шерин в интервью радиостанции «Говорит Москва» заявил, что Россия готова защитить самопровозглашенные Донецкую и Луганскую народные республики при нападении Вооруженных сил Украины.
Военное дело07:25