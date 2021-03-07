Товарооборот России и Китая в январе-феврале вырос на 8,5%
Товарооборот между Россией и Китаем за два месяца 2021 года увеличился на 8,5% по сравнением с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает 7 марта «РИА Новости» со ссылкой на данные Главного таможенного управления КНР.В источнике
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