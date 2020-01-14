Экономика

Экономика сегодняЭкономика сегодняТоварооборот России и Китая рекордно вырос в 2019 году

Российско-китайский товарооборот в прошлом году достиг рекордных показателей и на 3,4 процента превысил аналогичные данные по объему торговли в 2018 году. Экспорт китайской продукции в Россию в годовом выражении вырос на 3,6 процента и составил 49,7 млрд долларов.
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Товарооборот России и Китая в 2019 году превысил $110 млрд

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