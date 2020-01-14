Экономика
Экономика сегодняТоварооборот России и Китая рекордно вырос в 2019 году
Российско-китайский товарооборот в прошлом году достиг рекордных показателей и на 3,4 процента превысил аналогичные данные по объему торговли в 2018 году. Экспорт китайской продукции в Россию в годовом выражении вырос на 3,6 процента и составил 49,7 млрд долларов.
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На Землю с космического путешествия на МКС вернулись супермыши
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Лавров назвал убийство Сулеймани вершиной противоправных действий США
Убийство иранского генерала Касема Сулеймани стало кульминацией противоправных действий США, оно вышло за все правовые и человеческие рамки, сказал глава МИД РФ Сергей Лавров.
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Хафтар покинул Москву без подписания соглашения о перемирии в Ливии
Руководитель Ливийской национальной армии (ЛНА) маршал Халифа Хафтар покинул Москву, не подписав соглашение о режиме прекращения огня с правительством национального согласия (ПНС) Ливии во главе с Фаизом Сараджем.
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Кудрин рассказал об объемах воровства из бюджета и коррупции
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Елизавета II поддержала решение принца Гарри сложить полномочия
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Затоплен оказался первый этаж торгового центра "Ocean Plaza". Людей пришлось экстренно эвакуировать.
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СНБО Украины назвал тайные версии, рассматриваемые во время расследования крушения самолета в Иране. Слова Алексея Данилова приводит УНИАН.
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В Крыму нашли схрон с патронами и гранатами
Четыре гранаты и более 200 патронов обнаружили в ящике в заброшенном здании на востоке Крыма, сообщили РБК в пресс-службе регионального погрануправления ФСБ России.
Футбол
В «Барселоне» официально сменился тренер
Шоу-бизнес
Экс-супруг Орбакайте женился на 18-летней модели из Чечни
Пара отметила свадьбу еще в прошлом году 51-летний российский бизнесмен Руслан Байсаров решился на очередной брак.
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Банки отказали более 60% желающих взять кредит россиянам
Национальное бюро кредитных историй (НБКИ) отметило падение доли одобренных кредитных заявок россиян до минимума за два года, сообщает РБК.
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк выписалась из больницы
Согласно информации некоторых российских СМИ, известную борющуюся в последнее время с раком головного мозга 48-летнюю актрису Анастасию Заворотнюк выписали из клиники после пяти месяцев лечения и отправили домой.
Футбол
«Ливерпуль» отказался отдавать Шакири в аренду «Роме»
«Рома» не смогла арендовать полузащитника «Ливерпуля» Джердана Шакири. Английский клуб отказался расставаться с футболистом из Швейцарии.
Экономика
Правительство не включило закон о новых пенсиях в план на год
Правительство не стало включать проект новой системы накопительных пенсий (гарантированный пенсионный план — ГПП) в план законопроектной деятельности на 2020 год.
Происшествия
В Петербурге пять цистерн с топливом сошли с рельсов
Пять цистерн с дизельным топливом сошли с рельсов на станции Санкт-Петербург-Сортировочный-Московский, разлива топлива не произошло, сообщили РИА Новости в пресс-службе управления на транспорте МВД России по СЗФО.
Экономика
В ГД предложили отменить НДФЛ для россиян с доходом ниже двух МРОТ
Депутаты ЛДПР разработали законопроект об отмене подоходного налога (НДФЛ) для россиян, доход которых ниже двукратной суммы минимального размера оплаты труда (МРОТ), сообщили в пресс-службе главы комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослава Нилова.
Политика
В «Единой России» отвергли идею о налогах для домохозяек
Ранее депутат от "Единой России" Сергей Вострецов выступил с инициативой обязать домохозяек платить налоги.
Происшествия
В Красноярском крае охотник застрелил товарища, приняв его за хищника
В Красноярском крае мужчина убил на охоте приятеля, перепутав его со зверем.
Происшествия
В Хабаровске восстановлено отопление жилых домов после аварии на ТЭЦ
Общество
Максим Топилин назвал регионы с самой высокой и низкой рождаемостью
В течение прошлого года, с января по ноябрь рост рождаемости отмечается только в трех регионах - Москве, Карачаево-Черкессии и Ингушетии.
Общество
Тысячи москвичей лишились парковки у дома из-за сбоя в реестре
Несколько тысяч москвичей не могут в срок продлить разрешение на парковку автомобиля в районе проживания из-за сбоя в работе госреестра недвижимости (ЕГРН), пишет «Коммерсантъ».
Энергетика
Россия и Белоруссия не смогли договориться о тарифе на транзит нефти
Москве и Минску не удалось договориться о тарифах на транзит российской нефти, сообщила пресс-служба Министерства антимонопольного регулирования и торговли республики, передает портал Tut.by.
Музыка