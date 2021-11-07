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Товарооборот России и Китая вырос на 31% за десять месяцев

Общий объем внешней торговли КНР в январе–октябре вырос на 31,9% в годовом выражении, до $4,89 трлн. Товарооборот с Россией увеличился на 30,9%, до $115,6 млрд, следует из данных таможенной статистики Китая. Китай экспортировал в Россию товаров на $52,9 млрд (+30,6%).В источнике

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Товарооборот России и Китая за 10 месяцев 2021 года вырос на 30%, до $115,66 миллиарда
ПРАЙМвчера в 22:51
Товарооборот России и Китая вырос на 31% за десять месяцев
Коммерсантъвчера в 23:59
Внешнеторговый оборот Китая вырос в октябре годовом исчислении на 24,3%
Интерфаксвчера в 00:52
Товарооборот России и КНР вырос на треть за 10 месяцев
RT на русскомвчера в 00:50
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РИА Новостивчера в 22:47
Российско-китайский товарооборот вырос почти на 31% в 2021 году
Московский Комсомолецвчера в 22:41
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