Общий объем внешней торговли КНР в январе–октябре вырос на 31,9% в годовом выражении, до $4,89 трлн. Товарооборот с Россией увеличился на 30,9%, до $115,6 млрд, следует из данных таможенной статистики Китая. Китай экспортировал в Россию товаров на $52,9 млрд (+30,6%).

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