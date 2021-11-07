Общий объем внешней торговли КНР в январе–октябре вырос на 31,9% в годовом выражении, до $4,89 трлн. Товарооборот с Россией увеличился на 30,9%, до $115,6 млрд, следует из данных таможенной статистики Китая. Китай экспортировал в Россию товаров на $52,9 млрд (+30,6%).В источнике
Высокая боеспособность российского самоходного противотанкового ракетного комплекса «Хризантема-С» позволяет применять его для уничтожения вражеской летательной техники, что делает его кошмаром для беспилотников.
Прокуратура организовала проверку по сообщению СМИ об уходе ребенка из приемной семьи в городе Среднеуральске Свердловской области, в частности, из-за того, что родители ненадлежащим образом заботятся о детях, оставляя их голодными.