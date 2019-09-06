Товарооборот между Россией и Китаем с января по август этого года вырос на 4,5 процента в годовом исчислении, следует из сообщения Главного таможенного управления КНР. Всего сторонами было поставлено товаров на 70,59 миллиарда долларов.

Товарооборот России и Китая вырос на 4,5 процента

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