Экономика
Российская газетаТоварооборот России и Китая вырос на 4,5 процента
Товарооборот между Россией и Китаем с января по август этого года вырос на 4,5 процента в годовом исчислении, следует из сообщения Главного таможенного управления КНР. Всего сторонами было поставлено товаров на 70,59 миллиарда долларов.
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Политика
Предварительные итоги по явке на выборы подвели в Хабаровском крае
КП - Хабаровск 06:06
Шоу-бизнес
Волочкова внезапно помолодела на 20 лет
Недавно 43-летняя российская балерина выложила фото, на котором выглядит так, будто бы вернулась на 20 лет назад.
Дни.ру 05:33
Единоборства
Хабиб Нурмагомедов победил американца Дастина Порье
7 сентября Хабиб Нурмухамедов защитил чемпионский пояс UFC в поединке с американцем Дастином Порье.
Петербургский дневник вчера в 17:45
Политика
В Ингушетии избрали главу республики
На 58-ом, внеочередном заседании Народного Собрания Ингушетии по результатам голосования депутатов главой региона избран Махму-Али Калиматов.
Российская газета 06:10
Политика
В Абхазии проходит второй тур выборов президента
Коммерсантъ 01:40
Теннис
Бьянка Андрееску обыграла Серену Уильямс в финале US Open
Канадка пять раз подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из 12, а у Уильямс, занимающей восьмое место в рейтинге WTA, девять эйсов, восемь двойных ошибок и три реализованных брейка из восьми.
Вести.Ru вчера в 18:30
Армия и оружие
Шойгу поздравил военнослужащих с Днем танкиста
Сергей Шойгу поздравил военнослужащих, ветеранов, а также работников предприятий оборонно-промышленного комплекса с Днем танкиста.
ТК Звезда вчера в 17:41
Политика
Система электронного голосования в Москве остановлена из-за сбоя
В системе онлайн-голосования в Москве произошел второй сбой за день, ее работа приостановлена, сообщил ТАСС заместитель руководителя департамента информационных технологий Москвы Артем Костырко.
Ведомости 05:39
Политика
В Киеве рассказали об уголовных делах 13 переданных России заключенных
На Украине военные прокуроры провели досудебное расследование и поддержали гособвинение в отношении 13 из 35 лиц, по которым была впоследствии достигнута договоренность с Россией о взаимном освобождении заключенных.
Известия 00:14
Политика
Владимир Зеленский раскрыл план разведения сил в Донбассе
Говорит Москва вчера в 10:48
Политика
Оса едва не помешала контролю за выборами в Мосгордуму
Оса села на одну из камер, транслирующую проведение голосования в Мосгордуму на одном из избирательных участков, но изображение было восстановлено быстро, сообщил заместитель председателя комиссии Общественной палаты города Москвы по развитию гражданского общества Вадим Ковалёв.
РИА Новости 05:20
Политика
Движение «Голос» дезинформирует граждан о нарушениях на выборах — СПЧ
В сегодняшний единый день голосования 8 сентября «Голос» снова публикует информацию о несуществующих нарушениях, сообщил сопредседатель мониторинговой рабочей группы Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (РМРГ СПЧ) по выборам Игорь Борисов.
REGNUM 05:48
Политика
Пушков призвал главу Пентагона «проснуться»
Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление главы Пентагона Марка Эспера о том, что России "нужно изменить свое поведение" Ранее министр обороны США заявил, что Россия продолжает содействовать нестабильности, и ей нужно изменить свое поведение.
РИА Новости 06:06
Баскетбол
Сборная России обыграла Венесуэлу на ЧМ
В последнем матче группового этапа команда Сергея Базаревича оказалась сильнее Венесуэлы со счетом.
Нева Спорт 06:06
Происшествия
Игрока «Челси» избили из-за приставания к девушке другого футболиста
Будучи в нетрезвом состоянии, Дринкуотер начал приставать к девушке игрока клуба "Сканторп Юнайтед" Кгоси Нтле.
Российская газета 06:03
Армия и оружие
Politico: в Конгрессе США обвинили ВМС в сокрытии информации по НЛО
Член комитета по национальной безопасности Палаты представителей Конгресса США Марк Уокер (республиканец от штата Северная Каролина) обвинил ВМС страны в сокрытии информации о контактах с неопознанными летающими объектами (НЛО).
ТАСС 05:16
Экономика
Банки и МВД готовят новые правила блокировки счетов: что нужно знать
Некоторые специалисты увидели в этой инициативе окно для новой порочной практики: зная номер карты предполагаемой жертвы, злоумышленники смогут провести заведомо "подозрительную" операцию в ее адрес, что приведет к блокировке платежного средства.
РИА Новости 01:00
Армия и оружие
Сможет ли Су-57 постоять за себя в воздушном бою
Например, заместитель главнокомандующего ВКС Сергей Дронов в середине августа в эфире радиостанции «Эхо Москвы» сказал, что ракеты для Су-57 еще даже не начали разрабатывать.
Свободная Пресса 03:33
Политика
Сенцов и Сущенко вернулись на Украину в рамках обмена заключёнными
Осуждённый в России за шпионаж Роман Сущенко и приговорённый к 20 годам за терроризм режиссёр Олег Сенцов вернулись на родину в рамках обмена заключёнными между Москвой и Киевом.
Life.ru вчера в 07:23
Политика
Освобожденных украинских моряков наградили
На Украине наградили 24 моряков, прибывших в Киев в рамках российского-украинского обмена заключенными.
Lenta.ru вчера в 10:54
Происшествия
На Таймыре нашли пропавший в августе Ми-2
Спасатели обнаружили недалеко от города Дудинка на Таймыре сгоревшие останки частного вертолета Ми-2, пропавшего в августе этого года, сообщили журналистам в МЧС по Красноярскому краю.
РИА Новости 05:01
Футбол
Французы извинились перед Арменией за гимн Андорры вместо Албании
Вместо Албании на арене «Стад Де Франс» прозвучал гимн Андорры, но диктор по стадиону почему-то принёс извинения Армении.
Metaratings вчера в 19:22
Финансы
Центробанк сообщил о снижении ключевой ставки
Центробанк России сообщил об очередном снижении ключевой ставки. Она уменьшится на 0,25 % и составит семь процентов годовых.
Piter.tv 06 сентября в 07:32
Происшествия
В Москве пенсионерка заживо сожгла двух человек
В столице полиция задержала 61-летнюю пенсионерку, которую подозревают в жестоком убийстве мужчины и женщины.
Российская газета 03:02
Общество
Медики назвали лечебные свойства водки
От болевого синдрома при остеохондрозе помогут избавиться компрессы с водкой, сообщает портал МедикФорум со ссылкой на неназванных врачей.
Газета.Ru 05:12
Авто
Hymer показала уникальный дом на колёсах будущего
Немецкая компания Hymer, известная как производитель лучших кемперов в мире, представила новую концептуальную модель VisionVenture на базе Mercedes-Benz Sprinter.
Автоновости дня 01:48
Футбол
«Краснодар» узнал расписание матчей РПЛ
Кубань 24 03:57
Происшествия
В Ленинградской области три человека погибли в результате ДТП
Три человека погибли, один получил травмы в результате столкновения двух легковых автомобилей на трассе в Ленинградской области.
REGNUM 02:46
Происшествия
Полиция начала проверку нападения на автобус с наблюдателями в Туве
Полиция начала проверку из-за нападения на автобус, перевозивший журналистов и наблюдателей на границе Тувы и Красноярского края, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 03:45