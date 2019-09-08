Экономика
ТАССТоварооборот России и Китая вырос в январе-августе на 4,5%
Импорт российских товаров и услуг в КНР увеличился на 8,3%, до $39,45 млрд. В июле объем торговли между двумя странами составил $9,41 млрд. Товарооборот между Россией и Китаем по итогам 2016 года вырос на 2,2% в годовом исчислении и достиг $69,52 млрд.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 6983 источника, обновлено в 03:44, Вашингтон
Политика
Нетаньяху перепутал Джонсона с Ельциным
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху перепутал фамилию главы британского премьера Бориса Джонсона, по ошибке назвав его Ельциным.
BFM.ru вчера в 13:25
Общество
Шведский ученый предложил поедать людей для спасения планеты
Ученый-бихевиорист из Швеции Магнус Сёдерлунд в качестве решения экологических проблем предложил поедать человеческие трупы, пишет The New American.
Известия вчера в 18:47
Политика
Между Россией и Украиной завершился обмен заключенными
Piter.tv 07 сентября в 07:21
Теннис
Медведев поднялся на четвертое место в рейтинге ATP
Российский теннисист Даниил Медведев поднялся в обновленном рейтинге ATP на одну строчку и теперь занимает четвертую позицию.
ProstoProSport 02:15
Политика
Кандидаты в Мосгордуму от оппозиции лидируют почти в половине округов
Политик Алексей Навальный считает этот результат победой «Умного голосования» - перед выборами он мобилизовал своих сторонников, призывая их отдать голос за кандидатов от системной оппозиции, у которых было больше шансов обойти претендентов от правящей партии.
Эхо Москвы 01:01
Происшествия
Жительницу Камчатки подозревают в убийстве двоих детей
По версии следствия, утром 27-летняя местная жительница пришла к бухте Крашенинникова и утопила вблизи берега двоих детей, одному из которых было 1,5 месяца, второму — пять лет.
REGNUM 01:14
Политика
Выборы главы Забайкалья завершились победой Александра Осипова
Александр Осипов был назначен врио губернатора Забайкалья в октябре 2018 года. Это произошло после досрочной отставки Натальи Ждановой.
Sibnovosti.ru 01:01
Шоу-бизнес
Замок Пугачевой и Галкина потребовали снести после доноса соседей
По словам Михайлова, жалобу на замок Пугачёвой и Галкина подал один из жителей деревни Грязь — врач по образованию.
URA.Ru вчера в 11:58
Армия и оружие
Минобороны рассекретило документы о начале Второй мировой
РИА Новости вчера в 20:21
Общество
39-летняя мать десяти мальчиков родила девочку
Газета Кемерова вчера в 22:30
Общество
Иван Голунов получил премию имени Анны Политковской
Коммерсантъ вчера в 14:48
Политика
Неизвестные данные о сбитом «Боинге» предложили Малайзии
В июле детектив рассказал, что Нидерланды отказались принять во внимание новую информацию о катастрофе «Боинга».
Lenta.ru 02:36
Здоровье
Мать помогла сыну-гею стать отцом двойни
Lenta.ru 00:05
Наука
Нейросеть защитит женщин от нежелательных фотографий пенисов
Программистка из Сиэтла Келси Бресслер объявила о начале работы над нейросетью, которая сможет анализировать поступающие в личные сообщения в соцсетях фотографии и удалять снимки гениталий (дикпики) до того, как их увидит адресат, сообщает BBC.
Популярная механика 02:27
Политика
Игорь Бабушкин победил на выборах губернатора Астраханской области
Временно исполняющий обязанности губернатора Астраханской области Игорь Бабушкин победил на выборах главы региона.
МИР 24 00:40
Космос
Лунный индийский модуль «Викрам» совершил жесткую посадку
Телеканал 360° 02:27
Авто
Названы 5 самых доступных автомобилей в России на сентябрь 2019
Эксперты CarsWeek вновь проанализировали российский авторынок и назвали ТОП-5 самых доступных автомобилей в России по состоянию на начало сентября 2019 года.
Автоновости дня вчера в 02:52
Экономика
Минфин разъяснил, какой будет новая система пенсионных накоплений
Документ направлен на согласование в Минтруд. Одним из основных элементов новой системы станет добровольный порядок присоединения граждан.
Gazeta.SPb 07 сентября в 01:53
Армия и оружие
Украинские силовики расстреляли в Донбассе красное Знамя Победы
РИА Новости вчера в 20:57
Общество
В порт Владивостока зашел крупнейший в истории России круизный лайнер
В порту Владивостока пришвартовался крупнейший за историю России круизный лайнер «Спектр морей» (Spectrum of the Seas), передает агентство «Восток-Медиа».
РБК 01:49
Шоу-бизнес
Татьяна Навка учит дочь лепить пельмени
Татьяна Навка учит дочь лепить пельмени Фигуристка поделилась с пользователями Интернета необычным снимком.
Экспресс газета вчера в 08:21
Политика
«Единая Россия» лидирует на выборах в Тульскую областную думу
Всего для участия в выборах депутатов Тульской областной думы седьмого созыва выдвинуто 602 кандидата: 144 - по одномандатным избирательным округам (из них пять самовыдвиженцев), 458 - по единому избирательному округу.
Интерфакс - Россия вчера в 18:14
Политика
Денис Паслер лидирует на выборах губернатора Оренбургской области
Коммерсантъ Самара вчера в 13:44
Политика
Путин уволил помощника Бастрыкина
Владимир Путин освободил от должности старшего помощника председателя Следственного комитета генерал-майора юстиции Игоря Комиссарова, сообщил "Коммерсант".
РИА Новости вчера в 14:15
Футбол
«Интер» представил комплект третьей формы. Она черно-желтая
«Интер» представил комплект третьей формы на сезон-2019/20.
Sport24.ru 03:12
Политика
Газета Le Figaro назвала Киев столицей России
Видео с неправильной геолокацией было опубликовано на сайте издания Французская газета Le Figaro обозначила Киев российским городом.
Аргументы и Факты 02:30
Экономика
В России вырастут детские пособия
По подсчетам Минтруда, размер пособия в среднем по стране, начиная с 2020 года, составит 12 тыс. рублей.
Газета.Ru 02:53